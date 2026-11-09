Tháo dỡ khung đỡ cỡ lớn trên cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Sà lan cùng cần cẩu triển khai quá trình tháo dỡ khung đỡ trên cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, ngày 9-11, tại công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, hàng chục công nhân đang tập trung tháo dỡ các khung đỡ cỡ lớn. Với sự hỗ trợ của cần cẩu đặt trên sà lan, từng khung sắt được hạ xuống sà lan một cách cẩn trọng, bảo đảm an toàn.

Cùng lúc đó, tại hai đầu cầu phía bến Bạch Đằng và Thủ Thiêm, nhiều tổ công nhân khác vẫn đang miệt mài thi công các hạng mục còn lại.

Trước đó sáng 21-10, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã chính thức hợp long. Theo ông Đường Phúc Lợi - Giám đốc Nhà máy Đại Dũng Shipyard, sau khi hợp long, các đơn vị thi công sẽ tập trung hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và cảnh quan hai đầu cầu.

Các hạng mục này sẽ từng bước định hình diện mạo hoàn chỉnh cho cây cầu và không gian đi bộ ven sông. Sau khi hoàn thiện, cầu sẽ được thử tải trước khi đưa vào sử dụng. Theo kế hoạch, cây cầu sẽ được đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2027.

Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ, với kinh phí hơn 1.000 tỉ đồng, trong đó vòm thép nhịp chính hình lá dừa nước cùng kết cấu nặng 3.400 tấn do Tập đoàn Đại Dũng thi công, lắp đặt.

Công nhân phối hợp nhịp nhàng trong quá trình tháo dỡ các khung đỡ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Xe tải cùng cần cẩu được huy động tháo dỡ các khung đỡ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Các công nhân triển khai tháo dỡ, đưa một khung đỡ xuống - Ảnh: NGỌC KHẢI

Một khung đỡ được cần cẩu nâng hạ, đưa xuống sà lan an toàn - Ảnh: NGỌC KHẢI

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang được triển khai các hạng mục, từng bước hoàn thiện diện mạo. Theo kế hoạch, công trình sẽ đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2027. Ảnh chụp ngày 9-11 - Ảnh: NGỌC KHẢI