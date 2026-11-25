Ông Phạm Thành Ngại, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: CA LINH

Ngày 25-11, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc với UBND thành phố Cần Thơ về tình hình, kết quả công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ, tài liệu.

Về thực hiện các kết luận thanh tra, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết ngay trong quá trình thanh tra và sau khi có kết luận, thành phố đều chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

Đối với những nội dung thuộc trách nhiệm xử lý hành chính, thành phố yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu thực hiện ngay; riêng việc xử lý các vấn đề tài chính về mặt kinh tế cần có thêm thời gian để rà soát, xác định chính xác.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó có việc thực hiện các kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội và các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết ngay trong quá trình thanh tra và sau khi có kết luận, thành phố đều chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện - Ảnh: CA LINH

Ông Phạm Thành Ngại, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, cho rằng một yêu cầu đổi mới là nâng cao chất lượng kết luận thanh tra theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, có căn cứ.

Thay vì những kết luận dài hàng chục trang như trước đây, định hướng mới là tập trung làm rõ từng sai phạm, chỉ ra cụ thể hành vi vi phạm quy định nào, điều khoản nào và có tài liệu gì chứng minh. Các tài liệu liên quan phải được đính kèm, dẫn chiếu rõ ràng để người đọc có thể kiểm tra, đối chiếu.

Ông Phạm Thành Ngại đề nghị cơ quan thanh tra địa phương thực hiện theo hướng này, bảo đảm kết luận thanh tra chính xác, thuyết phục, có căn cứ pháp lý.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu trong quá trình thanh tra phải lắng nghe đầy đủ ý kiến giải trình từ cơ sở, xem xét vấn đề từ nhiều chiều, bảo đảm kết luận đưa ra có căn cứ và thuyết phục. Những nội dung còn vướng mắc cần được trao đổi, làm rõ trước khi kết luận.

Theo báo cáo của UBND thành phố Cần Thơ, tổng số kết luận thanh tra do Thanh tra thành phố Cần Thơ ban hành từ năm 2006 đến tháng 10-2026 là 3.688 kết luận. Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo, giao Thanh tra thành phố theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 9 kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Trong 9 kết luận có 93 kiến nghị, thành phố đã thực hiện hoàn thành 51 kiến nghị. Kết quả qua thanh tra, kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền hơn 59,2 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi nộp về ngân sách số tiền hơn 52,1 tỉ đồng, xử lý khác số tiền hơn 7 tỉ đồng. Đồng thời thu hồi 33.911,5m2 đất, kiến nghị cơ quan khác xử lý vi phạm hành chính số tiền 602 triệu đồng, kiến nghị xử lý 85 tổ chức và 500 cá nhân, chuyển điều tra 4 vụ việc, 4 đối tượng.