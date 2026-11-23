Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ - Ảnh: ANH HUY

Ngày 23-11, tại Đại học Cần Thơ, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc cho hay qua 10 tháng, GRDP của Cần Thơ ước tăng 8,04%; dự kiến cả năm đạt khoảng 9%.

So với những năm trước và các giai đoạn đã qua, đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực rất lớn của lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, các cấp, cũng như sự đồng hành, đóng góp của cử tri và Nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cho rằng thành phố cần tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra. Muốn đạt được mục tiêu đến năm 2030, trước hết phải hoàn thành tốt các mục tiêu của năm 2026 - là năm bản lề.

Thành phố Cần Thơ cần quyết tâm xây dựng quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính bền vững, đồng thời có sự kết nối với toàn vùng. Đây là yêu cầu quan trọng để tạo sự liên kết, thúc đẩy phát triển đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của thành phố cũng như khu vực.

Ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu trên cơ sở tầm nhìn quy hoạch đó, thành phố cần xác định rõ những lợi thế của mình và của toàn vùng, từ đó lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên để tập trung đầu tư, phát triển.

Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định hệ thống quy định pháp luật đã được ban hành tương đối đầy đủ. Trong đó, có những văn bản thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; đặt hàng các nhà khoa học, nhà trường nghiên cứu đưa kết quả vào ứng dụng.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trả lời ý kiến cử tri - Ảnh: ANH HUY

Việc tuyển dụng và đãi ngộ nhân tài cũng được quan tâm. Đối với một số vị trí chuyên môn cao, mức thưởng có thể lên đến 300% lương cơ bản.

Về nguồn lực, quy định ngân sách dành 3% tổng chi ngân sách địa phương cho khoa học, công nghệ, trong đó có quy định dành 1% cho trung tâm đổi mới sáng tạo. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục rà soát các quy định, hướng dẫn để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, phân nhiệm vụ đến tận cấp xã. Trong đó, tránh trường hợp phân nhiệm vụ nhưng không giao đầu việc, phân nhiệm vụ xong vẫn phải lên hỏi cấp trên…