Allison (trái) được đồng đội Lauren Lam bế lên ăn mừng - Ảnh: BWF

Đây là lần thứ ba trong 35 ngày, Allison và Lauren loại cặp đôi lừng danh của Indonesia khỏi một giải đấu lớn thuộc hệ thống BWF World Tour.

Ở vòng đầu tiên của giải diễn ra tại nhà thi đấu Kai Tak, Allison và Lauren thắng ván mở màn 21-16.

Cặp hạt giống số 7 của Indonesia đáp trả bằng chiến thắng 21-13 ở ván hai. Nhưng rồi cặp đôi của làng cầu lông Mỹ, hiện đứng thứ 14 thế giới, giành lại thế chủ động trong ván quyết định và thắng 21-15, khép lại trận đấu kéo dài 61 phút để vào vòng 16 đội.

Sau trận, Meilysa cho biết cô và Febriana đã phân tích kỹ hai lần đối đầu trước. “Ở ván hai, chúng tôi đã tìm được cách chơi phù hợp, nhưng không duy trì được ở ván ba. Khi chúng tôi giảm cường độ, sức ép quay ngược về phía mình”, cô nói với Liên đoàn Cầu lông Indonesia.

Ngày 13-10 tại Denmark Open, Allison và Lauren từng thua 9-21 ở ván đầu trước chính hai tay vợt này, rồi lội ngược dòng với các tỉ số 22-20 và 21-14. Đến ngày 30-10, họ thắng 21-19, 21-10 ở tứ kết Hylo Open tại Đức.

Đà thăng tiến của cặp đôi nước Mỹ thể hiện rõ qua 3 lần vào bán kết các giải Super 500 trong năm.

Allison (phải) thăng tiến mạnh mẽ trong 1 năm qua - Ảnh: BWF

Hồi tháng 5, họ trở thành đôi nữ Mỹ đầu tiên vào bán kết Malaysia Masters. Sau khi lặp lại thành tích đó ở Hylo Open, Allison và Lauren tiếp tục vào bán kết Korea Open đầu tháng 11 bằng chiến thắng 21-19, 21-10 trước chị em Gabriela và Stefani Stoeva của Bulgaria.

Kết quả tại Hong Kong giúp họ tiến thêm một bước trong cuộc đua giành vé dự BWF World Tour Finals ở Hàng Châu.

Allison Quynh Lee sinh năm 2005 tại Mỹ. Theo báo Sing Tao, mẹ cô có gốc Việt Nam và Lào. Cha cô là Benny Lee, cựu tuyển thủ cầu lông Mỹ từng dự Olympic Barcelona 1992.

Allison cầm vợt từ năm 5 tuổi và được đào tạo tại học viện cầu lông do cha mẹ điều hành ở California. Năm 2023, cô cùng Francesca Corbett giành HCB đôi nữ trẻ thế giới, mang về tấm huy chương đầu tiên cho cầu lông Mỹ tại giải.