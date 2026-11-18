Tỉnh Tây Ninh thường xuyên tổ chức nhiều hội nghị kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển - Ảnh: AN LONG

Xác định rõ các chỉ số còn thấp để tập trung cải thiện

Năm 2025 là năm đầu tiên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo khung PCI 2.0, gồm 9 chỉ số thành phần và 98 chỉ tiêu thành phần, đánh giá trên 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Chỉ số PCI của tỉnh Tây Ninh năm 2025 đạt 58,54 điểm, thấp hơn trung vị cả nước 5,36 điểm và thấp hơn trung vị vùng Đông Nam Bộ 5,41 điểm.

Kết quả phân tích 9 chỉ số thành phần PCI năm 2025 của UBND tỉnh Tây Ninh cho thấy có sự phân hóa rõ nét.

Trong đó, hai chỉ số đạt kết quả nổi bật gồm chi phí tuân thủ hành chính đạt 8,86 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố và thiết chế pháp lý đạt 7,91 điểm, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố.

Đây là các chỉ số cần tiếp tục duy trì và phát huy, thể hiện kết quả tích cực trong giảm gánh nặng thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc và củng cố niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường pháp lý tại địa phương.

Bên cạnh đó, những chỉ số ở mức tiệm cận hoặc thấp hơn trung vị gồm: cạnh tranh bình đẳng, tính minh bạch, gia nhập thị trường và chi phí không chính thức.

Các chỉ số này phản ánh những nội dung cần tiếp tục cải thiện, tập trung vào chất lượng phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp, khả năng dự báo chính sách, tính nhất quán trong giải quyết thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, kiểm soát nhũng nhiễu trong thực thi công vụ và bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Công tác đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và doanh nghiệp được duy trì thường xuyên - Ảnh: AN LONG

Đặc biệt, có ba chỉ số là điểm nghẽn lớn nhất của tỉnh gồm chính quyền kiến tạo (đạt 3,23 điểm, xếp thứ 32/34), tiếp cận nguồn lực (đạt 4,75 điểm, xếp thứ 32/34) và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (đạt 4,37 điểm, xếp thứ 34/34).

Đây đều là những chỉ số có trọng số cao, tác động lớn đến điểm PCI tổng hợp.

Bên cạnh đó, chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) của Tây Ninh đạt 4,01 điểm, xếp vị trí 24/34 tỉnh, thành phố, thấp hơn trung vị cả nước 4,20 điểm.

Kết quả BPI này cho thấy khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh có tín hiệu tích cực về gia nhập thị trường, mật độ doanh nghiệp và mức độ sử dụng giải pháp số. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động, khả năng sinh lời, liên kết chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển và tăng trưởng hộ kinh doanh phi nông nghiệp còn hạn chế.

Do đó, trong kế hoạch cải thiện PCI và BPI năm 2026 do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành, các nhiệm vụ trọng tâm cần cải thiện được tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm thực thi của sở, ngành và cấp cơ sở; đổi mới hoạt động đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; mở rộng khả năng tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu mở; nâng cao độ phủ và hiệu quả thực chất của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đây đều là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, qua đó cải thiện chỉ số PCI của Tây Ninh.

Nhiều giải pháp cụ thể để đưa PCI Tây Ninh lên nhóm "khá"

Bên cạnh việc bám sát những chủ trương chung của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, kế hoạch cải thiện PCI và BPI năm 2026 đặt ra mục tiêu cụ thể là phấn đấu năm 2026, PCI đạt từ 66,9 điểm trở lên, thuộc nhóm "khá" theo khung phân nhóm PCI 2.0.

Tỉnh cũng phấn đấu đạt BPI từ 4,20 điểm trở lên, nâng cao chất lượng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, tập trung vào hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, khả năng tiếp cận nguồn lực, liên kết chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển hộ kinh doanh.

Việc cải thiện những chỉ số này sẽ tạo chuyển biến thực chất trong chất lượng điều hành kinh tế của tỉnh. Cùng với đó, tỉnh hướng đến nâng cao tinh thần trách nhiệm, tư duy phục vụ và năng lực thực thi của các sở, ban, ngành, UBND xã, phường; lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh và người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Lãnh đạo Tây Ninh luôn xem doanh nghiệp là đối tác quan trọng để cùng phát triển kinh tế - Ảnh: AN LONG

Theo các giải pháp được đưa ra, đối với điểm nghẽn lớn là chỉ số chính quyền kiến tạo, mục tiêu đặt ra là nâng từ 3,23 điểm lên hơn 5,5 điểm.

Để cải thiện chỉ số này, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo đảm các cam kết của lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp được giao rõ cơ quan thực hiện, thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra.

Đồng thời, tham mưu cơ chế công khai tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý đối với cơ quan, đơn vị chậm thực hiện, thực hiện chưa đúng hoặc né tránh trách nhiệm.

Sau các cuộc đối thoại doanh nghiệp được UBND tỉnh Tây Ninh thường xuyên tổ chức, các kiến nghị đều được theo dõi chặt chẽ về kết quả xử lý.

Tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ doanh nghiệp tin tưởng vào cam kết cải cách của chính quyền từ 29,17% lên hơn 63,66%; tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định, nhất quán từ 33,01% lên 60,3% trở lên.

Với chỉ số tiếp cận nguồn lực, các sở, ngành và đơn vị liên quan cũng được chỉ đạo phải nhanh chóng số hóa, cập nhật và công khai minh bạch dữ liệu đất đai; rút ngắn quy trình giải quyết hồ sơ, nâng cao tính ổn định trong quản lý và sử dụng đất nhằm giảm tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận hoặc mở rộng mặt bằng kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan.

Các thủ tục hành chính tại Tây Ninh ngày càng được rút ngắn thời gian giải quyết - Ảnh: AN LONG

Tỉnh cũng yêu cầu rà soát, rút ngắn quy trình giải quyết hồ sơ đất đai; theo dõi, chấn chỉnh tình trạng chậm trễ, hướng dẫn không thống nhất; phấn đấu giảm tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá thời hạn giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn quy định từ 50% xuống còn 40% trở xuống.

Cùng với đó là nâng cao tính ổn định, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất; kịp thời cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh cũng đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng từ 4,37 điểm lên hơn 5,5 điểm. Các sở, ngành và địa phương trong tỉnh đều được giao nhiệm vụ triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, thương mại điện tử, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, kết nối cung - cầu lao động theo ngành nghề, giáo dục nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến chính sách thuế.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Tây Ninh đã thu ngân sách đạt gần 57.000 tỉ đồng, vượt 5,8% dự toán Trung ương giao và vượt 3,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Đồng thời tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực trên nền kết quả GRDP 9 tháng đầu năm tăng 10,30%. Hoạt động du lịch tiếp tục đón 8,83 triệu lượt khách, tăng 24,3%; tổng thu đạt 8.056 tỉ đồng, tăng 69%, doanh thu đã đạt kế hoạch năm 2026. Đặc biệt, tỉnh đã thu hút 157 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 92.495 tỉ đồng và 129 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 885,048 triệu USD. Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, mới đây tiếp tục yêu cầu toàn tỉnh phải quán triệt tinh thần kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, hành động quyết liệt, điều hành linh hoạt, khơi thông mọi nguồn lực, tháo gỡ đến cùng các điểm nghẽn. "Phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển; từ chỉ đạo, ban hành văn bản sang tổ chức thực hiện và tạo ra kết quả cụ thể. Chính quyền các cấp phải thực sự đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp; chủ động nhận diện khó khăn, vướng mắc để giải quyết, không chờ doanh nghiệp kiến nghị, không đùn đẩy trách nhiệm, không để thủ tục hành chính trở thành rào cản phát triển", ông Hẳn yêu cầu.