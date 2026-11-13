Tây Ninh nâng cao chất lượng đời sống người dân từ chính sách an sinh xã hội hiệu quả





Những chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng, từ giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở, xây dựng nông thôn mới đến chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, được tỉnh Tây Ninh triển khai đồng bộ trong thời gian qua, đã tạo thêm nhiều sinh kế, bảo đảm điều kiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tỉnh Tây Ninh chú trọng hàng đầu nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Theo kế hoạch của UBND tỉnh, năm 2026, tỉnh phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Đông Thành, Đức Huệ, Truông Mít, Tân Trụ, Thủ Thừa và Long Chữ.

Trong số đó, xã Đức Huệ đã đạt tất cả các chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Hiện 5 xã còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ minh chứng, trình các sở, ngành thẩm tra, xác nhận.

Đặc biệt, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc khi Tây Ninh chú trọng phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), mở rộng cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh đến từng hộ gia đình.

Trong năm 2026, tỉnh đã tiếp nhận 22 hồ sơ đăng ký tham gia chương trình OCOP, tổ chức đánh giá, phân hạng và ban hành 3 quyết định công nhận 22 sản phẩm. Trong đó, có 16 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 6 sản phẩm đạt hạng 4 sao.

Đến nay, toàn tỉnh có 423 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, gồm một sản phẩm đạt hạng 5 sao, 87 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 335 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Tỉnh cũng duy trì 13 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

Đây chính là những điểm tựa quan trọng trong việc khuyến khích người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Với 1.999 hộ nghèo, trong đó 986 hộ còn khả năng lao động, năm 2026, Tây Ninh đặt mục tiêu giảm 20% số hộ nghèo còn khả năng lao động, tương đương khoảng 198 hộ.

Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh đã ban hành đề án hỗ trợ hộ nghèo và các địa phương đã hoàn thành triển khai đề án đối với 317/317 hộ, đạt 100%. Trong đó, có 310 hộ được triển khai hỗ trợ, chiếm 97,8%; một hộ không nhận hỗ trợ và 6 hộ có lao động, tự tạo thu nhập, đủ điều kiện thoát nghèo.

Trong 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có 57 hộ thoát nghèo. Dự kiến đến hết năm 2026, số hộ nghèo giảm khoảng 317 hộ, đạt khoảng 160% chỉ tiêu đề ra, vượt mục tiêu giảm tối thiểu 198 hộ.

Công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng đã được UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai. Ngày 17-9 vừa qua, lễ phát động chương trình "Nhà Đại đoàn kết" năm 2026 đã được tổ chức, với kế hoạch dự kiến hỗ trợ 1.104 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, gồm 216 hộ nghèo và 888 hộ cận nghèo. Đây là chương trình thiết thực, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, cải thiện điều kiện sống và bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, hiện toàn tỉnh Tây Ninh chỉ có 17 ấp, khu phố có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Các địa phương này luôn chủ động tính toán, bố trí việc đầu tư hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số một cách phù hợp.

Tỉnh cũng đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Cụ thể, trong năm 2026, hai di tích quốc gia là Tháp Chót Mạt và Tháp Bình Thạnh được quan tâm tu bổ, phục hồi, với tổng kinh phí được phân bổ gần 7,5 tỉ đồng. Hiện dự án tu bổ Tháp Bình Thạnh đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục triển khai. Còn dự án tu bổ Tháp Chót Mạt đã bước vào giai đoạn thi công.

Những công trình này sẽ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, hàng loạt chương trình, hành động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội của Tây Ninh cũng đã được triển khai thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân một cách toàn diện.

Về giáo dục, tỉnh đã triển khai thí điểm mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026-2030 tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; kế hoạch kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2026; xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ sữa cho trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030; hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử hoặc các kênh tiếp nhận thông tin khác để tiếp nhận phản ánh của phụ huynh,…

Cùng với đó là các mô hình "Trường học xanh - Thực hiện thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa" trong năm học 2026-2027; tiếp tục triển khai thực hiện Dự án "Hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2025-2028",...

Về y tế, đến nay đã có 2.132.867 người, chiếm tỉ lệ 67,10% dân số toàn tỉnh, được khám sức khỏe. Công tác truyền thông y tế cũng được tăng cường, tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức trong công tác phòng ngừa, kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe người dân.

Trong lĩnh vực văn hóa, "Đề án xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã được ban hành, làm cơ sở để xác định các nguồn lực tiếp tục phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động hiệu quả khác được tổ chức như "Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026"; tu bổ, phục hồi nhiều di tích quan trọng và tổ chức nhiều lễ kỷ niệm lịch sử, đi kèm các hoạt động trưng bày, triển lãm hình ảnh, tài liệu, sách báo phục vụ nhân dân.