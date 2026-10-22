Nhiều công trình trọng điểm được khởi công từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai các dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm - Ảnh: AN LONG

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã đề ra 5/6 công trình trọng điểm liên quan đến hạ tầng giao thông. Sau một năm, nhiều công trình trọng điểm đã được triển khai thi công.

"Thần tốc" đưa mặt bằng thành công trình trọng điểm

Gần đây nhất là ngày 15-10 vừa qua, Tây Ninh đã tổ chức lễ khởi động xây dựng 78,3km đường vành đai 4 TP.HCM qua địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư 43.298 tỉ đồng.

Đây là công trình rất quan trọng, nhằm tạo trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, thúc đẩy lưu thông hàng hóa từ các khu công nghiệp, khu đô thị đến các cảng biển, cảng hàng không và ngược lại.

Riêng với tỉnh Tây Ninh, công trình này còn giúp khai thác tiềm năng, nguồn lực đất đai và tận dụng các khu vực có điều kiện thuận lợi để phát triển đô thị, góp phần điều tiết dân số khu vực nội đô TP.HCM, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để có hơn 94% diện tích mặt bằng đáp ứng tiến độ xây dựng công trình, Tây Ninh đã tổ chức phong trào "Thi đua 90 ngày đêm", huy động các đơn vị liên quan đến dự án cùng triển khai thực hiện.

Tuyến đường chính vành đai 4 TP.HCM qua tỉnh Tây Ninh vừa được khởi động xây dựng, song song với dự án tái định dư đã được khởi công từ tháng 5-2026 - Ảnh: AN LONG

Từ kết quả của đợt thi đua này, UBND tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục triển khai phong trào "Thần tốc 60 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Tân An - Bình Hiệp", cũng là 1 trong 6 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Hiện nay, từ tỉnh lỵ Tây Ninh là phường Long An đến vùng Đồng Tháp Mười, quốc lộ 62 là tuyến giao thông trọng yếu, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là trong liên kết giao thương với Campuchia thông qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Sau gần 30 năm hoạt động, quốc lộ 62 đã xuống cấp nghiêm trọng và đang chờ dự án 3 tuyến quốc lộ (53, 62, 91B) kết nối vùng, thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, được khởi công nâng cấp, mở rộng.

Do đó tuyến đường Tân An - Bình Hiệp đang được người dân vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Tây Ninh mong chờ. Trong đợt triển khai giải phóng mặt bằng tại phường Kiến Tường vừa qua, nhiều hộ dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng sớm cho dự án.

Nhiều hộ dân bàn giao sớm mặt bằng dự án tái định cư đường Tân An - Bình Hiệp được UBND phường Kiến Tường tặng quà - Ảnh: AN LONG

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, đến nay dự án có chiều dài tuyến dự kiến khoảng 66,81km, quy mô khoảng 390ha, tổng mức đầu tư 1.770 tỉ đồng. Đã có 8/9 xã, phường thông qua phương án giá đất, áp giá và lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Hiện phường Kiến Tường cũng đã tổ chức khởi công khu tái định cư phục vụ dự án. Với phong trào "Thần tốc 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng" đang được triển khai, UBND tỉnh Tây Ninh kỳ vọng dự án có thể khởi công ngay trong năm 2026.

Tập trung mọi nguồn lực cho các công trình trọng điểm

Trong số các công trình trọng điểm nêu trên, ĐT.827E là công trình được tỉnh Tây Ninh quyết liệt triển khai đầu tiên. Đây là trục động lực kết nối từ TP.HCM đến Đồng bằng sông Cửu Long, giúp cải thiện hạ tầng giao thông liên vùng, kết nối với các cửa ngõ quốc tế, giảm áp lực giao thông trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ N2, quốc lộ 50… Đồng thời tuyến đường có đủ điều kiện để được nâng cấp thành quốc lộ 50B, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia được Thủ tướng phê duyệt.

Từ tháng 8-2025, UBND tỉnh Tây Ninh đã khởi công 3 dự án xây dựng đường dẫn vào 3 cây cầu trên tuyến đường này. Đến nay tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 100% số hộ dân, tỉ lệ chi trả đạt từ 90,23% đến 99,86%. Đồng thời tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư đoạn tuyến chính của dự án qua địa bàn, dài khoảng 19,5km, với tổng mức đầu tư 7.941 tỉ đồng.

Riêng đối với dự án xây dựng 3 cây cầu trên ĐT.827E bắc qua sông Cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã thông qua phương án kiến trúc các cây cầu và đang khẩn trương thực hiện những thủ tục còn lại để sớm triển khai dự án.

Bình đồ toàn tuyến ĐT.827E - Ảnh: Ban QLDA ĐTXD Tây Ninh

Đối với công trình trọng điểm đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài - Xuyên Á, có tổng chiều dài khoảng 123,5km, trong đó đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 103,5km, quy mô dự kiến từ 8 đến 10 làn xe, tỉnh đã lên kế hoạch triển khai giai đoạn 1 với chiều dài khoảng 33,1km.

Tổng kinh phí đầu tư dự kiến 7.600 tỉ đồng. Tây Ninh đã chủ động bố trí khoảng 1.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách để thực hiện giải phóng mặt bằng; phần vốn còn lại do nhà đầu tư thu xếp theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án dự kiến khởi công trong quý 1-2027.

Đối với đường động lực Đức Hòa, Tây Ninh đã tính toán phương án đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe theo hình thức đầu tư công, sử dụng ngân sách tỉnh, với tổng mức đầu tư 10.036 tỉ đồng. Trước mắt, tỉnh sẽ thực hiện đoạn từ ĐT.823D đến giao lộ với đường Hải Sơn - Tân Đô, dài khoảng 2,9km. Hiện các đơn vị liên quan cũng được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư.

Đường Hải Sơn - Tân Đô đang chờ kết nối vào dự án đường động lực Đức Hòa - Ảnh: AN LONG

Tại cuộc họp rà soát tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày 21-10, ông Trương Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tiếp tục yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực đối với những công trình trọng điểm, nhất là các dự án dự kiến khởi công trong thời gian tới; phân công nhiệm vụ cụ thể, bám sát tiến độ và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Công trình trọng điểm còn lại của tỉnh Tây Ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I là xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh. Hiện UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Theo đó Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh được định hướng hình thành tại khu vực đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa. UBND tỉnh Tây Ninh cho biết hiện các sở, ngành đang triển khai những thủ tục tiếp theo theo quy định.