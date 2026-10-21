Dự kiến làm hầm chui trên quốc lộ 1 qua ngã tư đông đúc nhất tỉnh Tây Ninh

Ngã tư Long Kim đang là nút giao thông đông đúc nhất trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Tây Ninh - Ảnh: SƠN LÂM

Nút giao Long Kim, thường được gọi là ngã tư Long Kim, nằm ở khu vực trung tâm xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, là nơi giao của quốc lộ 1 với trục đường chính của Tây Ninh là ĐT.830 và đường Lê Văn Vịnh.

Đây là giao lộ đông đúc nhất dọc tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh và thường quá tải, áp lực giao thông lớn mỗi dịp lễ, Tết.

Qua quá trình nghiên cứu dự án nâng cấp, mở rộng đoạn quốc lộ 1 (từ ranh TP.HCM đến ranh tỉnh Đồng Tháp), UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam triển khai thực hiện dự án xây dựng nút giao Long Kim theo phương án đang được đề xuất là dạng hầm chui trên quốc lộ 1.

Dự án có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, cùng đường song hành hai bên gồm 4 làn xe (mỗi bên 2 làn xe) để phù hợp với quy mô mở rộng quốc lộ 1 mà Tây Ninh dự kiến nghiên cứu mở rộng lên 10 làn xe.

Song song đó, đối với nút giao Bình Nhựt (quốc lộ 1 giao ĐT.816 và ĐT.832 thuộc xã Bình Đức, Tây Ninh, cách nút giao Long Kim khoảng 2,3km), Tây Ninh cũng đề xuất đầu tư cầu vượt nối ĐT.816 sang ĐT.832 qua quốc lộ 1 hiện hữu.

Theo văn bản phản hồi mới đây, Bộ Xây dựng cho biết việc chủ động nghiên cứu, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tây Ninh của UBND tỉnh Tây Ninh là cần thiết, phù hợp quy định hiện hành.

Hiện Bộ Xây dựng đang giao Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức lập chủ trương dự án đầu tư xây dựng các nút giao trên quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Tây Ninh. Trong đó, dự kiến đầu tư cả nút giao Long Kim và nút giao Bình Nhựt với tổng mức đầu tư xây dựng công trình khoảng 1.180 tỉ đồng.

Riêng quy mô đầu tư của nút giao Long Kim theo phương án dự kiến lập chủ trương đầu tư của Cục Đường bộ Việt Nam cơ bản phù hợp với quy mô đề xuất làm hầm chui của UBND tỉnh Tây Ninh.

Còn đối với quy mô nút giao Bình Nhựt, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ đề nghị của UBND tỉnh Tây Ninh để tiếp tục nghiên cứu lựa chọn quy mô phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị tỉnh căn cứ theo quy định hiện hành của Chính phủ để triển khai thực hiện. Trước khi đầu tư, UBND tỉnh Tây Ninh cần xác định được nguồn vốn bảo đảm việc thực hiện toàn bộ dự án và có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng giao quản lý quốc lộ theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ còn đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam trong quá trình nghiên cứu lập dự án và tổ chức thực hiện để bảo đảm tính đồng bộ, tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư dự án.