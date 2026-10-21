Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Dự kiến làm hầm chui trên quốc lộ 1 qua ngã tư đông đúc nhất tỉnh Tây Ninh

tác giả
SƠN LÂM
SƠN LÂM
SƠN LÂM

Theo Bộ Xây dựng, đề xuất làm hầm chui tại nút giao Long Kim của UBND tỉnh Tây Ninh phù hợp với quy mô mà Cục Đường bộ Việt Nam đang lập chủ trương đầu tư đối với các nút giao trên quốc lộ 1.

Dự kiến làm hầm chui quốc lộ 1 qua ngã tư đông đúc nhất tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Ngã tư Long Kim đang là nút giao thông đông đúc nhất trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Tây Ninh - Ảnh: SƠN LÂM

Nút giao Long Kim, thường được gọi là ngã tư Long Kim, nằm ở khu vực trung tâm xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, là nơi giao của quốc lộ 1 với trục đường chính của Tây Ninh là ĐT.830 và đường Lê Văn Vịnh. 

Đây là giao lộ đông đúc nhất dọc tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh và thường quá tải, áp lực giao thông lớn mỗi dịp lễ, Tết.

Qua quá trình nghiên cứu dự án nâng cấp, mở rộng đoạn quốc lộ 1 (từ ranh TP.HCM đến ranh tỉnh Đồng Tháp), UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam triển khai thực hiện dự án xây dựng nút giao Long Kim theo phương án đang được đề xuất là dạng hầm chui trên quốc lộ 1.

Dự án có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, cùng đường song hành hai bên gồm 4 làn xe (mỗi bên 2 làn xe) để phù hợp với quy mô mở rộng quốc lộ 1 mà Tây Ninh dự kiến nghiên cứu mở rộng lên 10 làn xe.

Song song đó, đối với nút giao Bình Nhựt (quốc lộ 1 giao ĐT.816 và ĐT.832 thuộc xã Bình Đức, Tây Ninh, cách nút giao Long Kim khoảng 2,3km), Tây Ninh cũng đề xuất đầu tư cầu vượt nối ĐT.816 sang ĐT.832 qua quốc lộ 1 hiện hữu.

Theo văn bản phản hồi mới đây, Bộ Xây dựng cho biết việc chủ động nghiên cứu, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tây Ninh của UBND tỉnh Tây Ninh là cần thiết, phù hợp quy định hiện hành.

Hiện Bộ Xây dựng đang giao Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức lập chủ trương dự án đầu tư xây dựng các nút giao trên quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Tây Ninh. Trong đó, dự kiến đầu tư cả nút giao Long Kim và nút giao Bình Nhựt với tổng mức đầu tư xây dựng công trình khoảng 1.180 tỉ đồng.

Riêng quy mô đầu tư của nút giao Long Kim theo phương án dự kiến lập chủ trương đầu tư của Cục Đường bộ Việt Nam cơ bản phù hợp với quy mô đề xuất làm hầm chui của UBND tỉnh Tây Ninh.

Còn đối với quy mô nút giao Bình Nhựt, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ đề nghị của UBND tỉnh Tây Ninh để tiếp tục nghiên cứu lựa chọn quy mô phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị tỉnh căn cứ theo quy định hiện hành của Chính phủ để triển khai thực hiện. Trước khi đầu tư, UBND tỉnh Tây Ninh cần xác định được nguồn vốn bảo đảm việc thực hiện toàn bộ dự án và có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng giao quản lý quốc lộ theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ còn đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam trong quá trình nghiên cứu lập dự án và tổ chức thực hiện để bảo đảm tính đồng bộ, tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Dự kiến làm hầm chui quốc lộ 1 qua ngã tư đông đúc nhất tỉnh Tây Ninh - Ảnh 3.Phó thủ tướng Phạm Gia Túc ủng hộ Tây Ninh phấn đấu lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028

Về đề án thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương, Phó thủ tướng Phạm Gia Túc cho biết "tôi kết luận ngay là hoàn toàn ủng hộ".

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: quốc lộ 1 cầu vượt Tây Ninh hầm chui Bộ Xây dựng

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất