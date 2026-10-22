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Tập thể thao, ít rượu bia vẫn bị gan nhiễm mỡ vì thói quen tưởng chừng lành mạnh

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Dù thể lực tương đối tốt, thường xuyên tập thể thao, không thừa cân và ít sử dụng rượu bia nhưng người đàn ông 48 tuổi bất ngờ nhận kết quả kiểm tra lại bị gan nhiễm mỡ ở mức độ nặng.

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Gan nhiễm mỡ do nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó có thể do uống quá nhiều đồ uống có đường - Ảnh minh họa

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết bác sĩ vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân nam 48 tuổi đến khám sức khỏe định kỳ.

Nam bệnh nhân có thể lực tương đối tốt, thường xuyên tập thể thao, không thừa cân và ít sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy người này đã bị gan nhiễm mỡ ở mức độ 3.

Khai thác tiền sử sinh hoạt, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có thói quen uống nước cam ép với lượng khoảng 2-3 lít mỗi ngày, gần như thay thế hoàn toàn nước lọc bằng loại đồ uống này.

Theo bác sĩ Mạnh, nhiều người cho rằng nước ép trái cây giàu vitamin nên có thể sử dụng thoải mái mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều nước ép có thể khiến cơ thể nạp lượng đường lớn, làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan, ngay cả ở người không béo phì và thường xuyên vận động.

Giải thích về việc sử dụng quá nhiều nước ép có thể khiến gan nhiễm mỡ, bác sĩ Mạnh cho biết fructose là một loại đường có trong trái cây, được chuyển hóa chủ yếu tại gan.

Khi tiêu thụ quá mức, đặc biệt qua các loại nước ép, lượng đường này có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp chất béo, làm tăng triglyceride và khiến mỡ tích tụ trong gan.

So với việc ăn trái cây nguyên quả, uống nước ép khiến người dùng dễ tiêu thụ lượng đường lớn trong thời gian ngắn. Trong khi đó, hàm lượng chất xơ có thể giảm đáng kể tùy thuộc vào cách chế biến.

"Gan nhiễm mỡ không chỉ xuất hiện ở người uống nhiều rượu bia, thừa cân hoặc ít vận động. Chế độ ăn dư thừa năng lượng, trong đó có việc thường xuyên sử dụng đồ uống chứa nhiều đường, cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh", bác sĩ Mạnh khuyến cáo.

Bác sĩ Mạnh cũng khuyến cáo không nên coi nước ép trái cây là thức uống có thể thay thế nước lọc hằng ngày. Dù cung cấp một số vitamin và khoáng chất, nước ép vẫn chứa đường tự nhiên.

Việc uống quá nhiều có thể khiến lượng đường nạp vào vượt quá nhu cầu của cơ thể, làm giảm lợi ích của việc bổ sung dinh dưỡng. Nên ưu tiên uống nước lọc để giải khát, ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép và kiểm soát khẩu phần.

Bên cạnh đó, gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, xơ gan ở một số trường hợp. Vì vậy, người dân cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý, khám sức khỏe định kỳ và không chủ quan với nguy cơ mắc bệnh chỉ vì cơ thể gầy, thể lực tốt hoặc thường xuyên tập thể thao.

- Ảnh 3.Thuốc bổ gan, giải độc gan có chữa được gan nhiễm mỡ?

Không ít người cho rằng khi bị gan nhiễm mỡ nên uống các loại thuốc bổ gan, thực phẩm chức năng “giải độc”, “mát gan”, “hạ men gan”.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: nước ép Rượu bia bệnh gan Gan nhiễm mỡ

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