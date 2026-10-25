Tặng 50 triệu cho nữ SV chỉ trong 3 năm mồ côi cả mẹ cha, thi 26,75 điểm

Các tân sinh viên đến Trưởng đại học Xây dựng miền Tây, tỉnh Vĩnh Long từ sớm để dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH



* Báo Tuổi Trẻ đang tường thuật trực tiếp lễ trao.

Chương trình trao học bổng do báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức.

Với chủ đề "Một khát vọng - Vạn tấm lòng", tổng kinh phí lễ trao học bổng tại Vĩnh Long hơn 1,35 tỉ đồng (chưa bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn ở và quà tặng từ chương trình) do Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Đồng Tháp - Vĩnh Long (Tiền Giang - Bến Tre cũ) tại TP.HCM, CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM, CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM và bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ.

Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 2 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suốt 4 năm.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tài trợ quà tặng cho tân sinh viên; Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty CP Tập đoàn Vinacam tài trợ 4 laptop mới cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn còn thiếu thiết bị học tập.

Đây là điểm trao thứ 9 trong chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2026 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 637 của báo Tuổi Trẻ.

Từ những suất học bổng đầu tiên đến hành trình lan tỏa trên khắp cả nước, Tiếp sức đến trường không chỉ hỗ trợ tân sinh viên vượt qua khó khăn trước mắt mà còn kết nối những tấm lòng, để các thế hệ đi trước tiếp tục tiếp sức cho người trẻ trên con đường học tập - Video: TRƯƠNG KIÊN - QUỲNH NGHI - HUỲNH SA - TÔN VŨ

Tham dự chương trình, về phía đại diện lãnh đạo địa phương có bà La Thị Thúy - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long; Tiến sĩ Thạch Thị Dân - Phó giám đốc Đại học Trà Vinh; Tiến sĩ Phạm Quang Huy - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Đồng Tháp; Thạc sĩ Đặng Hải Đăng - Trưởng Phòng Công tác sinh viên - Truyền thông, Trường đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long và đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở ngành; các trường cao đẳng, đại học của tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Về phía các đơn vị, nhà tài trợ tham dự chương trình có ông Nguyễn Kim Lan - Chủ nhiệm CLB "Tiếp sức đến trường" Đồng Tháp - Vĩnh Long; ông Huỳnh Kỳ Trân - Chủ tịch CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM; ông Trương Hùng - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Nutifood; bà Phạm Lan Anh - Trưởng Phòng An sinh xã hội và Truyền thông nội bộ, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau; ông Văn Quốc Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương Mại Sài Gòn - Vĩnh Long (Co.opmart Vĩnh Long).

Cùng đại diện các anh chị thành viên Câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường", Câu lạc bộ Doanh nhân; Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau và những người bạn yêu mến quê hương Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Về phía ban tổ chức chương trình có anh Nguyễn Thanh Nhã - Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; anh Mai Minh Luận - Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp; Thạc sĩ Lê Tấn Truyền - Phó hiệu trưởng Trường đại học Xây dựng miền Tây; nhà báo Nguyễn Thái Bình - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ; nhà báo Hoàng Trí Dũng - Trưởng Văn phòng miền Tây, báo Tuổi Trẻ.

Video về cuộc đời thiếu may mắn của hai nữ SV đã khiến khán phòng nghẹn ngào.

Chỉ trong 3 năm đã mồ côi hết cha mẹ, nữ sinh viên thi 26,75 điểm chọn hệ cao đẳng vì không có tiền

Tân sinh viên Thùy Dương (bên phải) và Huỳnh Anh chia sẻ câu chuyện với khán giả - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Vừa vào học lớp 10, mẹ mất vì bạo bênh, đầu năm 12 cha qua đời sau nhiều năm dài chống chọi với bệnh tật, Nguyễn Thị Thùy Dương 18 tuổi là trẻ mồ côi. Cô chọn học ngành dược Trường cao đẳng Y tế để đỡ tiền học phí.

Mọi kinh tế trong gia đình do anh trai Nguyễn Quốc Vương (23 tuổi) đi làm thuê mức lương 5-6 triệu đồng/tháng để dành chi xài và lo cho Thùy Dương đi học.

Ngày cha còn sống, một ngày của Thùy Dương bắt đầu lúc 5h30 sáng, vệ sinh cho cha xong rồi nấu cơm sẵn. Đi học đến khoảng 11h30 về đến nhà, việc đầu tiên là thay tã, lo cơm nước, cho cha uống thuốc. Chiều 13h cô lại đi học tiếp đến tối.

"Tôi phải tranh thủ từng giờ ra chơi, tận dụng cả khoảng thời gian cha nghỉ ngơi để ôn tập. Có người nói, mẹ cha mất rồi thì nghỉ học đi làm kiếm tiền, vì anh Hai sao lo nổi. Tôi chỉ biết lặng buồn và tự nhủ mình phải học để thay đổi cuộc sống, thoát khỏi cảnh làm thuê thời vụ bấp bênh", Thùy Dương kể.

Hoàn thành chương trình lớp 12 với kết quả xuất sắc, trúng tuyển ngành dược Trường cao đẳng Y tế Đồng Tháp với tổng điểm xét tuyển ba môn 26,75 điểm.

Học phí học kỳ đầu tiên cùng tiền trọ, sách vở gần 5 triệu đồng, anh Hai đã vay mượn mới đủ. Khi ổn định việc học, Dương dự định tìm việc làm thêm để trang trải sinh hoạt.

Lời cảm ơn anh Hai cao cả, hy sinh tuổi trẻ lo cho em đi học

Trân sân khấu, Nguyễn Thị Thùy Dương rưng rưng nước mắt khi nhớ về cha mẹ đã mất, và biết ơn sự đỡ đần của anh Hai để lo cho cô đi học.

Do điều kiện gia đình khó khăn, anh Hai không thể lo nổi 4 năm đại học, Dương tâm sự chọn cao đẳng ngành dược vì từ nhỏ đã chăm sóc và chứng kiến cha mẹ bị bệnh. Dương muốn sau này có thể chăm sóc sức khỏe cho người khác.

"Cảm ơn anh Hai đã hy sinh tuổi trẻ và thanh xuân của mình để lo lắng cho em! Em xin hứa sẽ cố gắng học thật tốt, sau này làm việc và báo đáp lại cho anh cũng như không phụ lòng cha mẹ lúc sinh thời", Thùy Dương nói.

Không còn cha mẹ và cả ông bà, nữ sinh nương tựa vào cậu ruột, vẫn là HS giỏi tiếng Anh tỉnh Vĩnh Long

Tân sinh viên Huỳnh Anh (bên trái) và Thùy Dương - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phạm Đào Huỳnh Anh (18 tuổi), quê ấp Tân Phú Đông B, xã An Định, tỉnh Vĩnh Long, trúng tuyển ngành kế toán Trường đại học Sài Gòn.

Mẹ mất khi Huỳnh Anh mới 11 tháng tuổi. Những ký ức về mẹ chỉ còn qua lời kể và di ảnh trong nhà. Huỳnh Anh lớn lên trong vòng tay ông bà ngoại, nhưng rồi ông bà cũng lần lượt qua đời sau thời gian bệnh tật. Cha có gia đình riêng, ít qua lại.

Cô gái nhỏ chỉ còn tình thân là cậu ruột Đào Văn Vũ Linh, 35 tuổi. Cậu bán dừa khô, cắt cỏ, nuôi dê, chạy xe ôm, ai thuê gì làm nấy để lo cho cháu.

Trong hoàn cảnh ấy, Huỳnh Anh vẫn bền bỉ học tập. Anh đạt điểm trung bình THPT 9,1, giành giải khuyến khích học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh năm lớp 11 và trúng tuyển đại học.

Ngày biết tin đậu đại học, Huỳnh Anh đến trước di ảnh những người thân đã mất nghẹn ngào báo tin vui. Khoản học phí đầu năm gần 20 triệu đồng vượt quá khả năng của hai cậu cháu. Cậu Linh phải chạy vạy, vay mượn nhiều nơi mới gom đủ tiền cho cháu nhập học.

Huỳnh Anh mong nhận được học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ để trang trải học phí, chi phí sinh hoạt, có thể yên tâm theo đuổi ngành học mà mình đã nỗ lực suốt nhiều năm mới chạm tới. Từ quê nhà Vĩnh Long đến giảng đường đại học ở TP.HCM là hành trình nhiều thử thách. Nhưng cô gái 18 tuổi mang hoàn cảnh cô quạnh vẫn quyết tâm bước tiếp.

Mẹ ơi mẹ hãy yên lòng, con sẽ học và báo hiếu cho cậu

Lên sân khấu giao lưu, Huỳnh Anh nói động lực mạnh mẽ nhất khiến mình quyết tâm vào đại học là suy nghĩ chỉ có học mới có kiến thức giúp bản thân có tương lai.

MC hỏi: "Khi đứng trước di ảnh mẹ, bạn muốn nói gì với mẹ nhất?". Huỳnh Anh rưng rưng nước mắt nói mình thầm khoe với mẹ rằng hôm nay đã chính thức trở thành tân sinh viên.

"Mẹ ơi! Mẹ hãy yên lòng nơi chín suối vì con sẽ mạnh mẽ bước tiếp. Con hứa với mẹ sẽ học tốt và biến ước mơ của mình thành hiện thực. Con sẽ thay mẹ báo hiếu cho cậu", Huỳnh Anh nói.

2 suất học bổng 50 triệu đồng/suất cho 2 nữ sinh viên không còn cha mẹ Để động viên tinh thần học tập của Huỳnh Anh và Thùy Dương, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau quyết định trao 2 suất học bổng đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng trong suốt 4 năm học. Bà Phạm Lan Anh - Trưởng Phòng An sinh xã hội và Truyền thông nội bộ, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau - trao 2 suất học bổng đặc biệt cho em Phạm Đào Huỳnh Anh và Nguyễn Thị Thùy Dương - Ảnh: QUANG ĐỊNH Đặc biệt nữa, ông Trần Minh Phong - Phó chủ tịch CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM, Chủ tịch HĐQT GreenHand Group và bà Nguyễn Kim Yến - Ủy viên BCH CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bệnh viện Y dược Sài Gòn - đã cam kết tài trợ cho 2 tân sinh viên y khoa Trường đại học Y dược Cần Thơ là Chung Kim Long (tỉnh Đồng Tháp) và Trần Quỳnh Như (tỉnh Vĩnh Long) mỗi tháng 1 triệu đồng cho suốt 6 năm học, đến khi tốt nghiệp.

Luật sư Võ Xuân Tấn - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Đồng Tháp - Vĩnh Long (thứ 3 từ trái sang) và nhà báo Hoàng Trí Dũng - Trưởng Văn phòng miền Tây (báo Tuổi Trẻ) - trao tặng laptop cho tân sinh viên trong chương trình - Ảnh: QUANG ĐỊNH





Nhà báo Nguyễn Thái Bình - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ:

Hãy nhận giúp đỡ, học giỏi, và đóng góp cho quê hương Vĩnh Long, Đồng Tháp

Nhà báo Nguyễn Thái Bình - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hôm nay, chương trình trao học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đã đi đến chặng đường gần cuối trong chuỗi lễ trao học bổng từ Bắc vào Nam gần 2 tháng qua.

Chương trình đã đi qua 23 năm cùng vạn nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các bạn tân sinh viên nghèo, phối hợp với các Tỉnh Đoàn, các trường cao đẳng, đại học và địa phương chọn ra những sinh viên nghèo và nghị lực. Đã có nhiều tân sinh viên ngày trước nhận học bổng, nay đã thành đạt, trở thành những kỹ sư, giảng viên, giám đốc doanh nghiệp… Qua đó, cho thấy sự tiếp sức của chương trình đã kịp thời động viên để các bạn có được thành công.

Tôi mong muốn 86 bạn hôm nay nhận học bổng sẽ là 86 nhân tài đóng góp cho quê hương hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp thêm ngày càng phát triển.

Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc của Tuổi Trẻ đến lãnh đạo sở, ban, ngành và các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình 23 năm qua.

Gia đình 5 chị em, nữ sinh đi bưng cà phê kiếm tiền, đậu Đại học KHXH&NV TP.HCM, mẹ chở từ Sa Đéc về nhận học bổng

Tân sinh viên Nguyễn Ngọc Kỳ Lam và mẹ là bà Trần Thị Thục Trinh, 57 tuổi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nguyễn Ngọc Kỳ Lam (tân sinh viên ngành Đông Phương học Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM) cùng mẹ đến điểm nhận học bổng từ sớm.

Nhà có 5 chị em, Kỳ Lam luôn cố gắng duy trì thành tích xuất sắc. Gia đình khó khăn, chỉ có một mình mẹ là lao động chính nên cuộc sống của 5 chị em không đủ đầy như bạn bè. Năm lớp 12, Lam xin đi làm thêm, bưng cà phê kiếm thêm 15.000 đồng/giờ để có tiền mua đồ dùng học tập.

"Những ngày ôn thi, tôi rất lo lắng, vừa mong mình thi đậu, lại vừa sợ các khoản tiền học phí, chi phí quá cao tạo thêm gánh nặng cho mẹ. Tôi tự học, tìm tòi tài liệu, học trên mạng", Lam nói.

Lam kể trước đó học không tốt môn Tiếng Anh, lên THPT mới phấn đấu vào đội tuyển thi học sinh giỏi Tiếng Anh của trường.

"Những ngày ôn thi, tôi học bài đến 1-2h sáng không thấy mệt. Kết quả xét tuyển tổng hợp đạt 78,04 điểm (điểm chuẩn là 74), tôi đã đậu vào ngôi trường mình hằng mơ ước. Dẫu phía trước khó khăn ra sao, tôi cũng phải hoàn thành chương trình học, sớm đỡ đần cho mẹ", Lam nói.

Bà Trần Thị Thục Trinh - 57 tuổi, mẹ của tân sinh viên Kỳ Lam, ngụ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - cho hay đã ly hôn chồng từ lâu rồi, một mình làm thuê đủ việc để kiếm tiền lo cho 5 đứa con, hiện đứa lớn nhất đã sống tự lập, làm nghề chạy xe công nghệ ở TP.HCM.

"Khi Lam báo tin nhận học bổng, tôi mừng lắm, chở con đi xe máy từ Sa Đéc đến Vĩnh Long mà luôn hồi hộp, mong chờ. Số tiền học bổng tôi sẽ dành đóng học phí và mua máy tính cũ cho con đi học", bà Trinh nói.

Bà La Thị Thúy - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long:

Vĩnh Long mong có nhiều sự giúp đỡ dành cho sinh viên tỉnh nhà

Bà La Thị Thúy - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" do Báo Tuổi Trẻ khởi xướng, tổ chức và duy trì trong nhiều năm qua thật hết sức nhân văn và ý nghĩa. Mỗi suất học bổng là một sự sẻ chia thiết thực, giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, đồng thời động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin, cho các em.

Ngành giáo dục tỉnh nhà trân trọng ghi nhận và cảm ơn Báo Tuổi Trẻ đã quan tâm, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức chương trình ý nghĩa này. Tôi mong rằng, trong thời gian tới, Báo Tuổi Trẻ cùng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ và những tấm lòng nhân ái sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành với tỉnh Vĩnh Long trong các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phần học bổng hôm nay là sự động viên tinh thần, là niềm tin mà gia đình, xã hội, các nhà tài trợ và chương trình gửi gắm đến các bạn. Mong các bạn luôn giữ vững niềm tin nuôi dưỡng khát vọng, phát huy tinh thần hiếu học, trân quý sự quan tâm, giúp đỡ để mình trưởng thành, sống có trách nhiệm, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả phần kinh phí được hỗ trợ.

Nhà tài trợ Nguyễn Kim Lan - Chủ nhiệm CLB "Tiếp sức đến trường" Đồng Tháp - Vĩnh Long:

Chúng ta chung dòng sông Tiền, tạo động lực để các em sinh viên vượt khó khăn

Ông Nguyễn Kim Lan - Chủ nhiệm CLB “Tiếp sức đến trường” Đồng Tháp - Vĩnh Long - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Câu lạc bộ của chúng tôi đã có hơn 20 năm gắn bó cùng Tiếp sức đến trường. Đây là sự đóng góp chung tay của rất nhiều doanh nghiệp và nhà hảo tâm, đồng thời là tình cảm gắn bó giữa anh em Bến Tre - Tiền Giang (nay là Vĩnh Long - Đồng Tháp) chung dòng sông Tiền, cùng kết nghĩa và đóng góp cho quê hương mình.

Ngày đó tôi đi học gia đình cũng khá khó khăn, hàng xóm cũng khó, tôi nhớ nhà mình phải chắt góp đóng hụi để có được số tiền lớn đi học, đi học phải dạy kèm kiếm tiền. Các bạn hãy cố gắng vượt qua trở ngại.

Các tân sinh viên được tiếp sức hãy lấy đây làm động lực để phấn đấu. Đây chỉ là bước đầu, 4 năm tiếp theo, các bạn phải tự lực vượt qua, học tập thật tốt, làm việc và cống hiến cho xã hội.

Nam sinh đậu Y Dược Cần Thơ 27,03 điểm: Tôi tự học vì thường không có tiền, học phí mẹ phải vay, nhận học bổng này thật vui

Phan Duy Bảo, ngành Y khoa Trường Đại học Y dược Cần Thơ, quê phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phan Duy Bảo, ngành y khoa Trường đại học Y Dược Cần Thơ, quê phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp. Gia đình thuộc hộ cận nghèo, cha mua bán mít dạo, mẹ bán khoai luộc, bắp luộc, thu nhập phải gồng gánh mới đủ trang trải và nuôi 3 anh em Bảo đi học.

Vì gia đình khó khăn, Bảo luôn tự học, đặc biệt tăng cường những môn mình yếu.

"Mỗi ngày tôi dành thời gian 2-4 giờ để học môn Hóa", Bảo kể.

Không chỉ học giỏi, Bảo còn phụ giúp cha mẹ công việc nhà, phụ mẹ rửa khoai, hấp khoai đem ra chợ bán rồi dạy hai em học bài.

"Với điểm xét tuyển 27,03 điểm thi đánh giá năng lực, tôi đã đậu vào ngành y mình mơ ước. Tiền học phí là áp lực, nhưng đồng thời là động lực để tôi cố gắng học tập tốt hơn nữa. Tôi tin rằng, khi mình học giỏi, có nghị lực vươn lên thì sẽ có nhiều người giúp đỡ.

Suất học bổng của Báo Tuổi Trẻ đến với tôi rất bất ngờ vì số lượng hồ sơ gửi về nhiều. Tôi rất biết ơn các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho tôi và những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Học phí 26 triệu đồng học kỳ đầu tiên, mẹ vay của hội phụ nữ phường để đóng", Bảo nói.

Bà Phạm Lan Anh - đại diện nhà tài trợ Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau:

100 tỉ mỗi năm giúp nông dân, 5 tỉ giúp tân sinh viên nghèo mỗi năm

Bà Phạm Lan Anh - đại diện Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau - Ảnh: QUANG ĐỊNH.

Tôi rất xúc động khi tham gia chương trình lễ hôm nay, được nhìn thấy nhiều gương mặt tân sinh viên nghị lực trong học tập, vượt khó để đến trường.

Phân bón Cà Mau hiểu được nỗi trăn trở của bà con nông dân, những người cha mẹ chắt chiu lo cho con đến trường. Chính vì thế chúng tôi dành khoảng 100 tỉ đồng mỗi năm cho các hoạt động an sinh xã hội, trong đó dành khoảng 5 tỉ đồng trao cho các tân sinh viên chương trình Tiếp sức đến trường để con đường của các em học tập thuận lợi hơn.

Cảm ơn Báo Tuổi Trẻ đã luôn là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp chúng tôi trên hành trình tiếp sức ấy, ghi nhận những nỗ lực và trợ lực ban đầu cho các bạn trước giảng đường đại học.

Nhà tài trợ Huỳnh Kỳ Trân - Chủ tịch CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM:

Chỉ cần còn sức khỏe, chúng tôi cam kết mãi giúp các em đến trường

ông Huỳnh Kỳ Trân - Chủ tịch CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau hợp nhất 3 tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre, tôi trân trọng số tiền mà nhà hảo tâm đã cùng đóng góp vào quỹ học bổng để tiếp sức cho các bạn được giá trị mỗi suất 15 triệu đồng.

Khi xem thước phim về hai bạn Huỳnh Anh và Thùy Dương, tôi xúc động vì nhiều bạn rất khó khăn rất cần được hỗ trợ và học bổng đã kịp thời tiếp sức cho các bạn.

Tôi hy vọng các em hãy tiếp tục giữ nghị lực để học tập và lao động phấn đấu trở thành nhân tài cho đất nước.

Ngoài xã hội vẫn còn nhiều bạn tân sinh viên còn nghèo khó. Chỉ cần bản thân còn sức khỏe, chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ tiếp tục trao những suất học bổng đến các em.

Chúng tôi mong sự sẻ chia của mình sẽ tiếp thêm niềm tin để các bạn vững bước trên con đường học tập chạm đến ước mơ và có cơ hội thay đổi cuộc đời.

Thiếu tình cha, 'thâm niên' bán vé số, nam sinh Vĩnh Long đậu Trường ĐH Công Thương TP.HCM: Buôn bán lời rất ít, cảm ơn giúp tôi

Ngô Minh Tiến (18 tuổi, quê xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long), tân sinh viên ngành du lịch của Trường đại học Công Thương TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngô Minh Tiến (18 tuổi, quê xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long) hiện là tân sinh viên ngành du lịch của Trường đại học Công Thương TP.HCM.

Tối 24-10, Tiến hồ hởi bắt xe đò từ TP.HCM về Vĩnh Long để kịp đến buổi lễ, không giấu được vẻ háo hức mong chờ giây phút tên mình được xướng lên để nhận suất học bổng từ chương trình.

Năm lên 8 tuổi, Tiến đã phải chịu cảnh cha mẹ chia ly, theo mẹ ra thuê trọ tại chợ Song Phú, vừa học vừa phụ mẹ buôn bán ở sạp dưa hấu nhỏ.

Những ngày không đến trường, Tiến lại theo mẹ đi bộ khắp nơi bán vé số, phụ mẹ kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, dù chắt chiu từ hai công việc, số tiền lời ít ỏi vẫn không đủ để trang trải cuộc sống và lo cho Tiến tiếp tục theo đuổi giấc mơ đại học.

Tiến nói với lòng quyết tâm: nhà nghèo không học thì mãi chôn chân tại vạch xuất phát. "Số tiền 15 triệu đồng từ chương trình là món quà nghĩa tình mà tôi sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ này ngày hôm nay", Tiến cho hay.

Tân sinh viên Ngô Minh Tiến, ngành du lịch Trường đại học Công Thương TP.HCM, từng phụ giúp gia đình buôn bán ở chợ. Với Tiến, suất học bổng Tiếp sức đến trường là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm điều kiện để em vững bước trên hành trình đại học - Video: HOÀI THƯƠNG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Mẹ bệnh tâm thần, nữ sinh phải bươn chải từ 15 tuổi, đậu trường chuyên, HS giỏi tỉnh Đồng Tháp: Tôi chờ trông học bổng lắm!

Tân sinh viên Nguyễn Huỳnh Hồng Anh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nguyễn Huỳnh Hồng Anh (18 tuổi, quê xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp), hiện là tân sinh viên ngành ngôn ngữ Anh của Trường đại học Đồng Tháp. Gia đình là hộ cận nghèo của địa phương. Mẹ bị bệnh tâm thần lúc Hồng Anh học lớp 8. Từ đó, Hồng Anh chăm sóc mẹ và phụ ba công việc nhà.

Thấy nhà không có tiền, từ lớp 9, cô học trò nghèo bắt đầu đi làm thêm bươn chải nhiều việc như là bưng cà phê, phụ quán ăn, shop quần áo, giữ xe, bán nước mát 15.000 - 17.000 đồng/giờ làm. Tiền đó Hồng Anh dành dụm mua thuốc cho mẹ và đi học.

Ngày làm, tối đến Hồng Anh ôn bài cho buổi học hôm sau và giữ vững được thành tích 12 năm liền là học sinh giỏi của Trường chuyên Nguyễn Quang Diêu. Ngoài ra, Hồng Anh đã đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn năm lớp 9, giải nhì cấp trường học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 11.

Hồng Anh chia sẻ rằng để học tốt môn Ngữ văn thì tự học là chính và rút kinh nghiệm từ các bài văn được thầy cô sửa rồi sau viết lại. Hiện tại cô vẫn đi làm thêm và cũng sôi nổi trong các hoạt động Đoàn Hội với bí thư Đoàn của lớp đại học.

"Hôm nay tôi háo hức đến nhận học bổng, vì số tiền 15 triệu đồng này giúp tôi đóng học phí của học kỳ đầu tiên. Tôi hứa sẽ sử dụng tiền học bổng đúng mục đích học tập, không để hoang phí dù chỉ một đồng", Hồng Anh nói với lòng biết ơn.

Tân sinh viên Nguyễn Huỳnh Hồng Anh, Trường đại học Đồng Tháp, đã đi làm thêm từ năm lớp 9 để phụ giúp gia đình, chữa bệnh cho mẹ và lo cho em trai đi học. Với Anh, suất học bổng 15 triệu đồng là nguồn hỗ trợ thiết thực, tiếp thêm động lực để bạn tiếp tục con đường học tập - Video: THẾ KIỆT - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Mẹ đơn thân từng nuôi con phẫu thuật não vui mừng khi con nhận học bổng

Tân sinh viên Nguyễn Bảo Lộc và mẹ vui mừng khi được tiếp sức 15 triệu đồng từ chương trình Tiếp sức đến trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chị Chung Lương Duyên (44 tuổi, xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) đã khóc khi nhìn thấy con nhận học bổng trên sân khấu.

Chị Duyên kể chồng bỏ đi khi con trai mới 4 tuổi. Chị làm mẹ đơn thân nuôi con bằng nghề làm nấu rượu. Con chị, Nguyễn Bảo Lộc (18 tuổi) nay là thủ khoa đầu vào ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông của Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TP.HCM. Lộc phải trải qua ca phẫu thuật do bệnh u ác ngoài xương sọ năm 16 tuổi.

"Ngày đó, tôi chăm con phẫu thuật ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), cũng chạy vạy vay mượn và được bà con giúp đỡ chi phí 50 triệu đồng", chị Duyên nói.

Dẫu vậy, Bảo Lộc quyết tâm học và giữ thành tích 12 năm liền học sinh xuất sắc. Ngoài ra, lớp 12, Bảo Lộc còn đạt thủ khoa khối A00 của Trường THCS THPT Phan Văn Đáng, giải ba học sinh giỏi tỉnh môn Toán năm lớp 12 và giải nhì cuộc thi máy tính cầm tay cấp tỉnh.

Chị Chung Lương Duyên, mẹ tân sinh viên Nguyễn Bảo Lộc, vừa mừng khi con đậu đại học ở TP.HCM, vừa lo lắng chuyện học phí. Suất học bổng 15 triệu đồng giúp chị vơi bớt gánh nặng, có thêm khoản dành dụm để lo cho con tiếp tục học tập - Video: THẾ KIỆT - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Nữ SV đi học hay ăn mì gói: 10 triệu học phí ba tôi phải vay, nhận học bổng cả nhà mừng vì trả được nợ

Nguyễn Thị Ánh Ngọc (tân sinh viên ngành quan hệ công chúng Trường cao đẳng Phát thanh truyền hình 2, TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nguyễn Thị Ánh Ngọc (tân sinh viên ngành quan hệ công chúng Trường cao đẳng Phát thanh truyền hình 2, TP.HCM) sống với bà nội và ba ở xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long từ năm 10 tuổi. Ba của Ngọc đi làm cho cơ sở thu gom dừa, thu nhập 200.000 đồng/ngày.

Ngoài thời gian học tập ở trường, Ngọc phụ bà nội làm gà vịt thuê. Mỗi ngày đi học Ngọc chỉ gói ghém ăn mì gói, bánh mì.

"Những ngày ôn thi, tôi thức đêm học bài đến khuya, học online cùng bạn giỏi hơn trong lớp để giải bài nhanh hơn. Thấy bà nội và ba vất vả, tôi chọn hệ cao đẳng để nhẹ học phí và thời gian học ngắn, sau đó sẽ đi làm kiếm tiền rồi liên thông lên đại học. Học phí học kỳ đầu hơn 10 triệu đồng, do ba vay mượn để đóng. Nhận học bổng Tiếp sức đến trường cả nhà tôi vui vì có thể trả nợ và dành chi phí để đi học", Ngọc nói.

Nữ sinh Đồng Tháp sáng bán cá chiều phụ quán cơm, đậu ĐH Cần Thơ: 'Bán cá cả ngày được 50.000 đồng, tôi cảm ơn học bổng'

Nguyễn Kim Chi (18 tuổi, quê xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) hiện là tân sinh viên ngành kinh tế luật của Đại học Cần Thơ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Có mặt từ sớm, trong bộ quần áo tươm tất, tân sinh viên Nguyễn Kim Chi (18 tuổi, quê xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) kể cha mẹ ly hôn từ khi bạn được 3 tuổi.

Từ nhỏ đến lớn, Kim Chi chỉ sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ được xây trên phần đất của họ hàng. Hằng ngày, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (44 tuổi, mẹ Kim Chi) đi thu mua ve chai, phế liệu để kiếm sống. Thu nhập bấp bênh, có ngày chỉ được vài chục ngàn đồng, hôm khá hơn cũng chỉ hơn 100.000 đồng.

Cảnh mẹ đơn thân nuôi con khó khăn hơn khi mà khoảng 2 năm trước, chị Linh bị tai nạn giao thông, sau đó tiếp tục phẫu thuật u xơ tử cung. Thương mẹ vất vả, dịp nghỉ hè, mỗi sáng Kim Chi xin phụ bán cá ở chợ kiếm 50.000 đồng. Buổi chiều, bạn tiếp tục dọn dẹp tại quán cơm gà với tiền công 22.000 đồng/giờ làm.

Dù cuộc sống khó khăn, Kim Chi vẫn tranh thủ học bài đến khuya mỗi tối, nỗ lực suốt 12 năm phổ thông để đạt thành tích khá, giỏi và có giải ba học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện năm lớp 9.

Chi nói rất vui mừng vì được nhận học bổng Tiếp sức đến trường: "Tôi biết ơn vì số tiền 15 triệu đồng là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp tôi trang trải chi phí học tập trong học kỳ đầu tiên. Tôi vẫn nhớ những ngày ngồi phụ bán cá ngoài chợ, mỗi ngày chỉ kiếm được 50.000 đồng. Vì vậy, 15 triệu đồng sẽ giúp tôi vơi bớt rất nhiều nhọc nhằn".

Nguyễn Kim Chi, tân sinh viên ngành kinh tế luật Đại học Cần Thơ, tranh thủ làm thêm từ phụ bán cá ngoài chợ đến phục vụ quán cơm để phụ giúp gia đình. Với Chi, suất học bổng là nguồn hỗ trợ quý giá trên hành trình đến giảng đường - Video: HOÀI THƯƠNG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Tân sinh viên có mặt tại Trường đại học Xây dựng miền Tây từ sáng sớm

Từ sáng sớm, nhiều sinh viên và phụ huynh đã có mặt tại Trường đại học Xây dựng miền Tây, tỉnh Vĩnh Long để dự lễ trao học bổng. Gương mặt các bạn tân sinh viên rạng rỡ dưới nắng sớm. Thời tiết hôm nay nắng đẹp, thuận lợi cho việc di chuyển đến điểm nhận học bổng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, các bạn tân sinh viên đã rất bất ngờ xen lẫn cảm xúc hồi hộp, vỡ òa khi biết bản thân được chọn nhận học bổng trong số hàng ngàn hồ sơ gửi về chương trình Tiếp sức đến trường 2026.

Các sinh viên rạng rỡ tại Trường Đại học Xây dựng miền Tây từ sáng sớm - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Ông Nguyễn Văn Pol, Phó chủ tịch CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Trường Hải Group, cho hay lần đầu tham gia, ông đánh giá cao ý nghĩa của chương trình Tiếp sức đến trường và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ, tiếp thêm động lực để sinh viên vượt khó học tập, đóng góp cho xã hội sau khi tốt nghiệp - Video: THẾ KIỆT - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Mẹ mất, nữ sinh dạy kèm kiếm 20.000 đồng/giờ nuôi em nhỏ, 2 lần HS giỏi tỉnh, đậu đại học 25,59 điểm

Nguyễn Thị Như Phúc (18 tuổi, ngụ xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long) vừa trúng tuyển ngành quản lý nhà nước Trường đại học Trà Vinh với 25,59 điểm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nguyễn Thị Như Phúc (18 tuổi, ngụ xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long) vừa trúng tuyển ngành quản lý nhà nước Trường đại học Trà Vinh với 25,59 điểm. Đằng sau kết quả ấy là nghị lực của cô gái trẻ sớm đối mặt với những mất mát, khó khăn khi mẹ vừa qua đời hơn 1 năm, cha bệnh tật và đứa em nhỏ mới 2,5 tuổi cần được chăm sóc.

Cha Phúc bị tai biến hơn sáu năm, nửa người yếu liệt, đi lại tập tễnh. Dù sức khỏe hạn chế, ông vẫn cố gắng đi bán vé số quanh xóm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nguồn thu nhập phụ từ vài công dừa của gia đình cũng liên tục thất thu vì sâu đầu đen, hạn mặn và giá cả bấp bênh. Bà ngoại phụ chăm sóc em nhỏ, còn Phúc vừa học vừa lo toan cho gia đình.

Không có điều kiện học thêm, Phúc hoàn toàn tự ôn luyện tại nhà. Ngoài giờ đến lớp, Phúc nhận dạy kèm Toán, Tiếng Việt và Ngữ văn cho học sinh tiểu học trong xóm, với tiền công 15.000 - 20.000 đồng mỗi buổi.

Bằng sự kiên trì, Phúc hai năm liên tiếp đạt giải học sinh giỏi Lịch sử cấp tỉnh, gồm giải khuyến khích năm lớp 11 và giải ba năm lớp 12.

Phúc còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhận bằng khen của Trung ương Đoàn trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2024.

Phúc nói học bổng Tiếp sức đến trường không chỉ giúp san sẻ gánh nặng chi phí học tập mà còn là điểm tựa để tiếp tục theo đuổi ước mơ, từng bước chăm lo cho cha và em nhỏ.

Ông Trần Minh Phong, Phó chủ tịch CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM, Chủ tịch HĐQT GreenHand Group, mong muốn các sinh viên nỗ lực học tập, sau khi tốt nghiệp có điều kiện sẽ tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái - Video: THẾ KIỆT - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Nhà tài trợ, khách mời trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên Vĩnh Long, Đồng Tháp:

Nhà báo Nguyễn Thái Bình - Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ - và ông Huỳnh Kỳ Trân - Chủ tịch CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bà Phạm Lan Anh - Trưởng phòng An sinh xã hội và Truyền thông nội bộ, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau và anh Nguyễn Thanh Nhã - Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bà La Thị Thúy - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long và ông Nguyễn Kim Lan - Chủ nhiệm CLB “Tiếp sức đến trường” Đồng Tháp - Vĩnh Long - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bà Nguyễn Kim Yến - Ủy viên BCH CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bệnh viện Y dược Sài Gòn và ông Nguyễn Văn Pol - Phó chủ tịch CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Trường Hải Group - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Trương Hùng - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Nutifood và ông Văn Quốc Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn - Vĩnh Long (Co.opmart Vĩnh Long) - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Trần Minh Phong - Phó chủ tịch CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM, Chủ tịch HĐQT GreenHand Group và anh Mai Minh Luận - Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bà Nguyễn Thị Trúc Linh - Giám đốc Công ty TNHH Welllife và ông Nguyễn Thế Hiếu - Công ty TNHH TM TH Green - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tiến sĩ Phạm Quang Huy - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Đồng Tháp và bà Nguyễn Thị Thùy Dung - Chánh văn phòng CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhà báo Hoàng Trí Dũng - Trưởng Văn phòng miền Tây, Báo Tuổi Trẻ và luật sư Phan Thị Huyền Trang - Giám đốc Công ty Luật TNHH KCL Counsel - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bà Phan Thị Ngọc Duyên - đại diện Tổng công ty CP Phân bón Dầu Khí Cà Mau - và thầy Lê Tấn Truyền - Phó hiệu trưởng Trường đại học Xây dựng miền Tây - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thạc sĩ Đặng Hải Đăng - Trưởng Phòng Công tác sinh viên - Truyền thông, Trường đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long và luật sư Võ Xuân Tấn - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Đồng Tháp - Vĩnh Long - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bà Dương Xuân Hồng - đại diện Câu lạc bộ Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM và Tiến sĩ Thạch Thị Dân - Phó giám đốc Đại học Trà Vinh - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Năm 2026 chương trình Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ dự kiến trao 1.200 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng, trong đó có 25 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng dành cho tân sinh viên xuất sắc trong 4 năm học. Ngoài 86 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 2 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Vĩnh Long, Đồng Tháp), chương trình "Tiếp sức đến trường" của Báo Tuổi Trẻ dành cho tân sinh viên khó khăn còn được tổ chức trao theo các khu vực: miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long (TP Cần Thơ, An Giang, Cà Mau); các tỉnh, thành miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Ra đời năm 2003 với 27 suất học bổng đầu tiên, chương trình Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ đã trải qua 23 năm đồng hành cùng học sinh, sinh viên khó khăn. Đến nay, chương trình đã trao học bổng cho 26.853 tân sinh viên, với tổng kinh phí hơn 252 tỉ đồng. Mỗi tân sinh viên tham gia học bổng là một câu chuyện về nghị lực vượt khó để vươn đến ước mơ tri thức. Nhiều tân sinh viên nhận học bổng nay đã ra trường, có nhiều đóng góp cho xã hội. Nhiều học sinh thành công từ chương trình đã quay trở lại tiếp sức cho đàn em cùng hoàn cảnh như mình, góp phần lan rộng gia đình "Vì ngày mai phát triển". Chương trình "Vì ngày mai phát triển" do Báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988 cho đến nay. Sau 38 năm hoạt động liên tục, chương trình học bổng đã thực hiện 630 chương trình. Tổng giá trị chương trình đã huy động hơn 440 tỉ đồng và đã tiếp sức khoảng 77.665 học sinh - sinh viên đến trường. Chương trình được xem là chiếc cầu kết nối vạn tấm lòng của bạn đọc Báo Tuổi Trẻ cùng bền bỉ chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ Việt Nam, để các em vững bước vào đời với hành trang tri thức và trái tim tràn đầy yêu thương. Tuổi Trẻ mời các tân sinh viên nhận học bổng kết nối với gia đình "Vì ngày mai phát triển" qua link này, hoặc qua fanpage Facebook "Tiếp sức đến trường".