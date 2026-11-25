Xã Tân Nhựt tổ chức hội nghị triển khai công tác thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ dự án xây dựng đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh - Ảnh: Xã Tân Nhựt

Theo đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng xã Tân Nhựt, dự án có tổng chiều dài khoảng 15,1km, trong đó đoạn qua xã Tân Nhựt dài khoảng 7,3km. Trong đó với đoạn từ cầu vượt quốc lộ 1 đến nút giao đường Võ Trần Chí dài khoảng 2,7km, xã đã triển khai công tác bồi thường.

Tại hội nghị ngày 25-11, xã Tân Nhựt triển khai công tác thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ dự án đối với đoạn từ nút giao đường Võ Trần Chí đến ranh xã Bình Lợi, dài khoảng 4,6km.

Đoạn này dự kiến ảnh hưởng đến 370 hộ dân, trong đó có 138 hộ bị giải tỏa toàn bộ nhà, 61 hộ bị giải tỏa một phần nhà và 171 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp. Nhu cầu tái định cư dự kiến gồm 52 nền đất và 86 căn hộ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Nhật Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt - cho biết đây là dự án được thành phố đặc biệt quan tâm, có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Phạm Nhật Trường đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời mong muốn người dân đồng thuận, phối hợp thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, giữ nguyên hiện trạng và cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về nhà, đất.

Khu vực đầu dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài (đoạn giao với quốc lộ 1) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Dự án xây dựng đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh có điểm đầu tại nút giao Tân Kiên với quốc lộ 1, thuộc xã Tân Nhựt, TP.HCM; Điểm cuối tuyến kết nối với đường Hải Sơn - Tân Đô, thuộc xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ). Tuyến có tổng chiều dài khoảng 15,1km, mặt cắt ngang 60m, đầu tư xây dựng 6 làn xe hai bên. Dự án đầu tư 6 nút giao liên thông khác mức gồm nút giao kênh C, kênh B, vành đai 3, kênh A, kênh Xáng An Hạ và kênh Xáng Nhỏ. Hai nút giao Tân Kiên và đường Võ Trần Chí sẽ được đầu tư hoàn thiện. Trong tổng mức đầu tư 15.975 tỉ đồng, phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật khoảng 6.775 tỉ đồng; phần xây dựng đường khoảng 9.200 tỉ đồng.