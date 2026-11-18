Tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của AVES - Ảnh: AVES

Ngày 18-11, Công ty cổ phần Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES (AVES) công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỉ đồng để phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện kết hợp Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại tỉnh Hưng Yên.

Nhà máy công suất 300.000 xe mỗi năm

Dự án có tổng diện tích sử dụng lên tới 30.000 m², được phát triển trên cơ sở hạ tầng nhà xưởng hiện hữu, bao gồm hệ thống dây chuyền sản xuất, khu vực nghiên cứu sản phẩm, văn phòng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ chính thức vận hành trong quý II-2027 với công suất thiết kế đạt 300.000 xe mỗi năm.

Đây là nơi sản xuất và thương mại hóa các dòng xe đạp điện, xe máy điện và xe ba bánh điện đầu tiên của doanh nghiệp ngay trong năm 2027.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật và độ an toàn, dây chuyền sản xuất được đầu tư đồng bộ máy móc, trang thiết bị cùng quy trình kiểm soát chất lượng.

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, AVES đang xúc tiến xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng, mạng lưới đối tác và tuyển dụng đội ngũ nhân sự kỹ thuật phục vụ giai đoạn vận hành.

Đặt trung tâm R&D cạnh nhà máy để làm chủ công nghệ

Điểm đáng chú ý trong chiến lược của AVES là việc đặt Trung tâm R&D ngay cạnh nhà máy. Trung tâm này dự kiến quy tụ hơn 50 kỹ sư và chuyên gia trong các lĩnh vực cơ khí, điện - điện tử, phần mềm và công nghệ điều khiển.

Tại đây, doanh nghiệp trang bị hệ thống phòng thí nghiệm, thiết bị đo lường cơ khí chính xác, kiểm tra điện - điện tử và khu vực thử nghiệm chuyên dụng nhằm đánh giá hiệu suất, độ bền cũng như khả năng vận hành thực tế của phương tiện.

Việc bố trí khu nghiên cứu liền kề khu sản xuất giúp đội ngũ kỹ sư dễ dàng phối hợp trực tiếp, đưa các kết quả thử nghiệm vào điều chỉnh thiết kế và tối ưu quy trình ngay trước khi xuất xưởng, từ đó rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Chia sẻ về định hướng này, ông Nguyễn Văn Thanh - nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc AVES - nhìn nhận để tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh bền vững, doanh nghiệp không thể chỉ dừng lại ở khâu thương mại mà phải làm chủ công nghệ lõi và quy trình sản xuất.

"Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 250 tỉ đồng lần này là bước đi quan trọng trong kế hoạch dài hạn của AVES. Chúng tôi muốn xây dựng một thương hiệu xe điện Việt Nam có sản phẩm chất lượng, công nghệ riêng và đủ sức cạnh tranh tại thị trường trong nước cũng như quốc tế", ông Thanh nhấn mạnh.

Thành lập ngày 9-9-2026, AVES triển khai dự án quy mô lớn chỉ sau hơn hai tháng ra mắt.

Ngoài mảng phương tiện di chuyển thông minh (Smart Mobility), doanh nghiệp này còn định hướng phát triển hệ sinh thái công nghệ xoay quanh hai trụ cột khác là năng lượng xanh (Green Energy) và thiết bị nhà thông minh (Smart Home IoT).