Xe máy điện có tính năng hiếm gặp, đi đâu cũng tiện

Xe máy điện Vida thêm tiện dụng với tính năng mới - Ảnh: Hero

Vida Energy Dock ra mắt tại EICMA 2026

Tại triển lãm EICMA 2026, Hero MotoCorp đã giới thiệu Vida Energy Dock, thiết bị cho phép tận dụng pin của xe máy điện để cung cấp năng lượng cho các thiết bị bên ngoài.

Thực tế, tính năng này đã khá phổ biến trên ô tô điện hoặc PHEV, nhưng gần như chưa xuất hiện trên xe máy điện phổ thông.

Lý do là pin xe máy điện thường có dung lượng và điện áp khá nhỏ. Ngoài ra, để pin xe trở thành nguồn điện cho đồ gia dụng cũng đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn, không phù hợp với cấu trúc nhỏ gọn của xe máy điện.

Nhưng Hero đang thay đổi điều đó với Vida Energy Dock. Thay vì chỉ sử dụng pin để vận hành động cơ, người dùng xe máy điện Vida có thể tháo pin và lắp vào Energy Dock, biến chúng thành nguồn điện dự phòng khi cần thiết.

Trong video được đăng tải trên kênh YouTube chính thức Vida World Official, hãng mô phỏng nhiều tình huống sử dụng thiết bị này.

Chẳng hạn, làm việc bằng máy tính xách tay tại nhà, làm việc tại cửa hàng, tổ chức tiệc hay đi cắm trại.

VIDA Energy Dock có thể ứng dụng trong nhiều trường hợp - Video: Hero/Vida World Official

Khi sự cố mất điện xảy ra, các hoạt động trên bị gián đoạn. Tuy nhiên, người dùng sau đó lấy những bộ pin từ cốp xe máy điện Vida và lắp vào Energy Dock để tiếp tục sử dụng các thiết bị.

Vida Energy Dock hoạt động như thế nào?

Theo giới thiệu, Vida Energy Dock hoạt động tương tự một bộ biến tần di động, có khả năng chuyển đổi năng lượng lưu trữ trong pin xe máy điện thành nguồn điện phục vụ các thiết bị khác.

Công nghệ này được gọi là Vehicle-to-Load (V2L), cho phép sử dụng điện năng từ pin xe để cấp cho các thiết bị bên ngoài.

Cụ thể, pin xe máy điện lưu trữ năng lượng dưới dạng dòng điện một chiều (DC), trong khi phần lớn thiết bị gia dụng sử dụng dòng điện xoay chiều (AC). Energy Dock đảm nhiệm việc chuyển đổi giữa hai loại dòng điện này.

Thiết bị được trang bị ổ cắm điện thông thường cùng nhiều cổng USB Type-A và Type-C, cho phép kết nối với các thiết bị điện tương thích.

Một trong những mẫu xe có thể sử dụng Energy Dock là Vida VX2, vốn được trang bị bộ pin có thể tháo rời. Người dùng có thể lấy pin từ khoang chứa dưới yên để sạc riêng hoặc lắp vào Energy Dock khi cần nguồn điện dự phòng.

Theo Hero MotoCorp, thiết bị có thể được sử dụng trong nhiều tình huống, từ cấp điện cho các thiết bị gia dụng khi mất điện, sạc điện thoại, máy tính bảng đến phục vụ các cửa hàng kinh doanh nhỏ.

Ngoài ra, Energy Dock còn có thể cung cấp điện cho các hoạt động ngoài trời, chẳng hạn như cắm trại tại những nơi không có sẵn nguồn điện lưới.

Về cơ bản, Vida Energy Dock là một bộ biến tần di động, sử dụng năng lượng lưu trữ trong pin xe máy điện Vida để cung cấp điện cho các thiết bị khác - Ảnh: Hero

Tuy nhiên, thời gian cấp điện phụ thuộc vào dung lượng pin còn lại và mức tiêu thụ năng lượng của các thiết bị được kết nối.

Chẳng hạn, việc sạc điện thoại hoặc sử dụng đèn LED nhỏ sẽ tiêu thụ ít năng lượng hơn so với vận hành những thiết bị gia dụng có công suất lớn.

Hiện Hero MotoCorp chưa công bố công suất đầu ra, số lượng thiết bị có thể sử dụng đồng thời cũng như thời gian cấp điện cụ thể của Vida Energy Dock. Giá bán và thời điểm sản phẩm được thương mại hóa tại Ấn Độ cũng chưa được xác nhận.