Xe máy điện đi xa như ô tô, sạc 20 phút chạy được hơn 300km

HYPEMAX, thương hiệu thuộc Tập đoàn Keeway, giới thiệu dòng xe máy điện mới được phát triển trên nền tảng điện áp cao 400V cùng công nghệ pin bán rắn - Ảnh: Keeway

HYPEMAX vừa công bố dòng xe máy điện mới gồm ba phiên bản V1, V2 và V3. Đây là những mẫu xe được phát triển với định hướng đáp ứng cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những hành trình dài hơn, thay vì chỉ phục vụ việc đi lại hằng ngày ở tốc độ thấp.

Điểm đáng chú ý là phiên bản cao cấp V3 sử dụng nền tảng điện áp cao 400 cùng công nghệ pin bán rắn, những giải pháp mà HYPEMAX cho biết được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành ô tô.

Xe máy điện có công suất ngang một số mẫu mô tô phân khối lớn

Cả ba phiên bản HYPEMAX đều sử dụng động cơ điện đặt giữa, nhưng có công suất và khả năng vận hành khác nhau.

Bản tiêu chuẩn V1 có công suất cực đại 13 kW (khoảng 17,4 mã lực), mô-men xoắn tại bánh xe đạt 370 Nm và tốc độ tối đa 125km/h.

Phiên bản V2 nâng công suất cực đại lên 18 kW (khoảng 24 mã lực), mô-men xoắn tại bánh xe 444 Nm và tốc độ tối đa 135km/h.

Đáng chú ý nhất là V3 với công suất cực đại 50 kW, tương đương khoảng 67 mã lực. Thông số này ngang ngửa công suất của một số mẫu mô tô sử dụng động cơ đốt trong dung tích trung bình.

Mô-men xoắn cực đại tại bánh xe của V3 đạt 809 Nm, trong khi tốc độ tối đa được công bố ở mức 140km/h.

HYPEMAX có thể tăng tốc từ 0 lên 50km/h trong 2,9 giây đối với cấu hình sử dụng nền tảng điện áp cao 400V.

Động cơ và bộ điều khiển được tích hợp thành một cụm, sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí. Theo nhà sản xuất, thiết kế này giúp hạn chế tổn thất năng lượng và duy trì khả năng tăng tốc ổn định.

Phạm vi hoạt động 400km nhưng có điều kiện

Một trong những thông số gây chú ý nhất của HYPEMAX V3 là phạm vi hoạt động lên tới 400km sau mỗi lần sạc.

Tuy nhiên, con số này được hãng đo trong điều kiện xe duy trì tốc độ không đổi 45km/h. Nếu tính theo chu trình thử nghiệm WMTC, phạm vi hoạt động của V3 giảm xuống còn 218km.

HYPEMAX cung cấp ba cấu hình động cơ đặt giữa, tương ứng với các mức công suất và thông số pin khác nhau - Ảnh: Keeway

Hai phiên bản còn lại cũng có sự khác biệt tương tự. V1 đạt 105km theo WMTC và 130km khi chạy đều 45km/h, trong khi V2 lần lượt đạt 150km và 180km.

Sự chênh lệch cho thấy phạm vi hoạt động thực tế có thể thay đổi đáng kể tùy theo tốc độ, điều kiện giao thông và cách sử dụng.

Về pin, HYPEMAX V1 sử dụng hai bộ pin lithium ba thành phần 72V - 35 Ah. Phiên bản V2 chuyển sang hai bộ pin bán rắn 72V - 50 Ah, còn V3 sử dụng bộ pin bán rắn 372V - 40 Ah.

Theo HYPEMAX, công nghệ pin bán rắn có khả năng hỗ trợ sạc công suất cao, duy trì hiệu suất ở nhiệt độ thấp và kéo dài tuổi thọ.

Đáng chú ý, V3 hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 30 kW, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 20 phút theo công bố của nhà sản xuất. Điều này nghĩa là sau 20 phút sạc, xe có thể đi được 320km mới hết pin.

Các phiên bản V1 và V2 sử dụng bộ sạc 25 A. Hãng cũng cho biết dòng xe hỗ trợ sạc từ nguồn điện dân dụng và các trạm sạc công cộng tương thích.

HYPEMAX đặt mục tiêu phát triển bộ pin có độ bền tương đương với vòng đời dự kiến của xe - Ảnh: Keeway

Trang bị nhiều công nghệ

Cả ba phiên bản có chiều dài 2.038mm, rộng 754mm, cao 1.160mm và chiều dài cơ sở 1.400mm. Chiều cao yên ở mức 760mm.

Về thiết kế, HYPEMAX áp dụng ngôn ngữ PowerFlow Design với những đường nét góc cạnh, thân xe mang phong cách thể thao và cụm đèn pha LED Hawkeye Cyber Technology.

Phần đầu xe còn có các cánh hướng gió Bi-wing nhằm giảm lực cản không khí và cải thiện độ ổn định khi chạy ở tốc độ cao.

Xe có màn hình TFT 7 inch, dẫn đường và cập nhật phần mềm từ xa - Ảnh: Keeway

Khoang điều khiển sử dụng màn hình TFT 7 inch kết hợp màn hình phụ VA 3,6 inch. Xe hỗ trợ dẫn đường, phản chiếu màn hình điện thoại, theo dõi tình trạng vận hành và cập nhật phần mềm qua mạng (OTA).

Ngoài ra, người dùng có thể mở khóa xe thông qua kết nối Bluetooth khi đến gần, thay cho chìa khóa cơ truyền thống.

Trang bị an toàn gồm phanh đĩa trước và sau kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Hệ thống treo sử dụng giảm xóc thủy lực kết hợp lò xo.