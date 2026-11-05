Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Tái hoang dã rừng Nam Trường Sơn: Bảo tồn cần tài chính dài hạn, ổn định

tác giả
MAI VINH
MAI VINH
MAI VINH

Tại hội thảo ở Đà Lạt, Tổ chức IUCN đề xuất tái hoang dã Nam Trường Sơn, cùng tuần tra gỡ bẫy và giám sát đa dạng sinh học để cứu thú rừng.

Tái hoang dã rừng Nam Trường Sơn - Ảnh 1.

Vườn quốc gia Cát Tiên được đánh giá cao về sự liền mạch ranh giới và hoạt động bảo tồn động vật hoang dã - Ảnh: TĂNG A PẨU

Ngày 5-11, tại Đà Lạt, Tổ chức IUCN (Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế - International Union for Conservation of Nature) đề xuất tái hoang dã là một trong ba trụ cột hành động để giữ vùng sinh thái Nam Trường Sơn - nơi còn hơn 300.000ha rừng liền mạch nhưng thú lớn đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Đề xuất được nêu tại hội thảo "Nam Trường Sơn - Đa dạng sinh học, bảo tồn và tài chính bền vững" diễn ra trong hai ngày. 

Hội thảo bàn bốn nhóm vấn đề: từ dữ liệu đa dạng sinh học đến tài chính bền vững, bảo tồn cảnh quan Nam Trường Sơn, bảo tồn loài và giám sát đa dạng sinh học ở quy mô cảnh quan, hợp tác liên ranh giới.

TIN LIÊN QUAN

Theo ông Nguyễn Mạnh Hiệp, Điều phối viên Chương trình Đa dạng sinh học, Tổ chức IUCN Việt Nam, vùng sinh thái này cần ba trụ cột hành động. 

Trước hết là thực thi pháp luật, tức tuần tra và gỡ bẫy ngay tại thực địa, dùng kinh phí từ chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) và ngân sách nhà nước. 

Thứ hai là giám sát, đánh giá, với các vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên tự xây dựng ngân sách, có viện, trường trong nước và hỗ trợ kỹ thuật quốc tế. 

Thứ ba là tái hoang dã, tức phục hồi quần thể thú rừng và sinh cảnh trên toàn cảnh quan kết nối, phần cần sự hỗ trợ từ quốc tế. Ông Hiệp nhìn nhận, "tái hoang dã" là cách hành động vì môi trường bền vững có sự tham gia của con người.

Nam Trường Sơn gồm ba vườn quốc gia, một khu dự trữ thiên nhiên, sáu rừng phòng hộ và bốn công ty lâm nghiệp, do 13 ban quản lý trông coi. 

Mối đe dọa lớn là hiện tượng "rừng trống": rừng vẫn xanh nhưng thú lớn vắng bóng, kéo theo hệ sinh thái suy thoái. Nguyên nhân là mất sinh cảnh và săn bắt. Một dự án thu gỡ bẫy dây phanh được nêu làm ví dụ, với số bẫy giảm 35% nhưng 30% diện tích vẫn còn bẫy.

Các chuyên gia nhận định, trong việc tái hoang dã Nam Trường Sơn, bài toán khó nhất là tiền. 

Nguồn vốn theo dự án thường ngắn hạn và dừng khi dự án kết thúc, trong khi bảo tồn cần tài chính dài hạn, ổn định. Trong các phiên thảo luận, các nhóm chuyên gia sẽ bàn cách biến dữ liệu đa dạng sinh học thành nguồn tài chính dài hạn cho tuần tra, giám sát và tái hoang dã.

Lâm Đồng là đối tác trong bảo vệ đa dạng sinh học Nam Trường Sơn

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết tỉnh sẵn sàng phối hợp với các đối tác để bảo tồn Nam Trường Sơn.

Ông nói: "Tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng phối hợp, xem xét những đề xuất phù hợp, thúc đẩy kết nối giữa cơ quan, địa phương, chủ rừng và các đối tác trong bảo vệ đa dạng sinh học Nam Trường Sơn.

Tất cả những cam kết đều góp phần mang lại giá trị lâu dài cho Nam Trường Sơn, qua đó sẽ có những hành động chung để gìn giữ Nam Trường Sơn cho thế hệ mai sau".

Tái hoang dã rừng Nam Trường Sơn: Bảo tồn cần tài chính dài hạn, ổn định - Ảnh 3.Đốt lửa đuổi đàn voi rừng 6 con phá lán trại công nhân suốt đêm ở Nghệ An

Lực lượng chức năng cùng gần 100 người đã thức trắng đêm tìm cách xua đàn voi phá hỏng lán trại, lấy thức ăn của công nhân.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tái hoang dã Tổ chức IUCN Việt Nam nam trường sơn Vườn quốc gia Cát Tiên Đà Lạt

    Dòng sự kiện: Bảo tồn động, thực vật

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất