Tái hoang dã rừng Nam Trường Sơn: Bảo tồn cần tài chính dài hạn, ổn định

Vườn quốc gia Cát Tiên được đánh giá cao về sự liền mạch ranh giới và hoạt động bảo tồn động vật hoang dã - Ảnh: TĂNG A PẨU

Ngày 5-11, tại Đà Lạt, Tổ chức IUCN (Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế - International Union for Conservation of Nature) đề xuất tái hoang dã là một trong ba trụ cột hành động để giữ vùng sinh thái Nam Trường Sơn - nơi còn hơn 300.000ha rừng liền mạch nhưng thú lớn đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Đề xuất được nêu tại hội thảo "Nam Trường Sơn - Đa dạng sinh học, bảo tồn và tài chính bền vững" diễn ra trong hai ngày.

Hội thảo bàn bốn nhóm vấn đề: từ dữ liệu đa dạng sinh học đến tài chính bền vững, bảo tồn cảnh quan Nam Trường Sơn, bảo tồn loài và giám sát đa dạng sinh học ở quy mô cảnh quan, hợp tác liên ranh giới.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hiệp, Điều phối viên Chương trình Đa dạng sinh học, Tổ chức IUCN Việt Nam, vùng sinh thái này cần ba trụ cột hành động.

Trước hết là thực thi pháp luật, tức tuần tra và gỡ bẫy ngay tại thực địa, dùng kinh phí từ chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) và ngân sách nhà nước.

Thứ hai là giám sát, đánh giá, với các vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên tự xây dựng ngân sách, có viện, trường trong nước và hỗ trợ kỹ thuật quốc tế.

Thứ ba là tái hoang dã, tức phục hồi quần thể thú rừng và sinh cảnh trên toàn cảnh quan kết nối, phần cần sự hỗ trợ từ quốc tế. Ông Hiệp nhìn nhận, "tái hoang dã" là cách hành động vì môi trường bền vững có sự tham gia của con người.

Nam Trường Sơn gồm ba vườn quốc gia, một khu dự trữ thiên nhiên, sáu rừng phòng hộ và bốn công ty lâm nghiệp, do 13 ban quản lý trông coi.

Mối đe dọa lớn là hiện tượng "rừng trống": rừng vẫn xanh nhưng thú lớn vắng bóng, kéo theo hệ sinh thái suy thoái. Nguyên nhân là mất sinh cảnh và săn bắt. Một dự án thu gỡ bẫy dây phanh được nêu làm ví dụ, với số bẫy giảm 35% nhưng 30% diện tích vẫn còn bẫy.

Các chuyên gia nhận định, trong việc tái hoang dã Nam Trường Sơn, bài toán khó nhất là tiền.

Nguồn vốn theo dự án thường ngắn hạn và dừng khi dự án kết thúc, trong khi bảo tồn cần tài chính dài hạn, ổn định. Trong các phiên thảo luận, các nhóm chuyên gia sẽ bàn cách biến dữ liệu đa dạng sinh học thành nguồn tài chính dài hạn cho tuần tra, giám sát và tái hoang dã.

Lâm Đồng là đối tác trong bảo vệ đa dạng sinh học Nam Trường Sơn Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết tỉnh sẵn sàng phối hợp với các đối tác để bảo tồn Nam Trường Sơn. Ông nói: "Tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng phối hợp, xem xét những đề xuất phù hợp, thúc đẩy kết nối giữa cơ quan, địa phương, chủ rừng và các đối tác trong bảo vệ đa dạng sinh học Nam Trường Sơn. Tất cả những cam kết đều góp phần mang lại giá trị lâu dài cho Nam Trường Sơn, qua đó sẽ có những hành động chung để gìn giữ Nam Trường Sơn cho thế hệ mai sau".