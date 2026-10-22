Thăm trang trại độc đáo trên mái nhà giữa thủ đô Đan Mạch

Toàn cảnh khu vườn ØsterGro - Ảnh: GIUSEPPE LIVERINO

Trong khuôn khổ chuyến thăm Đan Mạch, ngày 20-10, Phu nhân Tổng bí thư, Chủ tịch nước Ngô Phương Ly cùng Hoàng hậu Đan Mạch Mary đã đến thăm ØsterGro, trang trại trên mái nhà độc đáo tại quận Østerbro, thủ đô Copenhagen.

Không chỉ là một mô hình nông nghiệp đô thị sáng tạo, nơi đây còn là biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng và lối sống bền vững.

Theo trang Visit Copenhagen, tổ chức du lịch chính thức của thành phố Copenhagen, tòa nhà đặt vườn ØsterGro vốn là một trung tâm đấu giá xe hơi cũ, có phần mái được thiết kế chắc chắn để chịu sức nặng hàng tấn thép của những chiếc xe thời bấy giờ.

Nay những chiếc ô tô đã nhường chỗ cho các nhà hoạt động nông nghiệp của Copenhagen. Họ chuyển lên đây 80 tấn đất hữu cơ, hồi sinh một khu vườn để làm nền tảng cho những khám phá mới.

Trang trại vận hành theo mô hình Nông nghiệp do cộng đồng hỗ trợ (CSA), một mô hình kinh tế nông nghiệp và phân phối thực phẩm dựa vào lực lượng địa phương, giúp kết nối trực tiếp nông dân với người tiêu dùng.

ØsterGro áp dụng phương pháp làm vườn tái tạo và luân canh cây trồng chặt chẽ để giữ cho đất không bị kiệt quệ. Bên cạnh những luống rau củ tươi tốt như bắp cải mùa đông, nơi đây còn có hệ sinh thái phong phú vượt trội so với các khoảng xanh đô thị thông thường.

Các thân gỗ đặt xen kẽ giữa những bụi cây tạo môi trường sống cho vi sinh vật. Trong khi đó, các loài hoa dại và thảo mộc như cúc vạn diệp, hoa thạch thảo, cây phổi trở thành “thiên đường mật hoa”, thu hút vô số côn trùng.

Hoa dại phát triển tốt trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thất thường, đồng thời làm cho đất thêm màu mỡ.

Ngoài cung cấp nông sản, ØsterGro còn phục vụ các món ăn hữu cơ ngay trong nhà kính của nhà hàng Gro Spiseri, nơi diễn ra những buổi họp mặt ấm cúng giữa không gian ngát hương thơm tự nhiên.

Với nhiều gia đình ở Copenhagen, ØsterGro không chỉ là nơi cung cấp thực phẩm mà còn là không gian giáo dục và gắn kết.

Bà Nikola, cư dân ghé thăm trang trại vài lần mỗi tuần cùng chồng và hai con nhỏ, chia sẻ: “Đây là sân sau của chúng tôi, là một khoảng không gian xanh để hít thở. Tại đây, chúng tôi có cơ hội tự tay trồng trọt thực phẩm, qua đó hiểu sâu hơn về quá trình sản xuất, tính mùa vụ và sự đa dạng sinh học".

Mỗi thứ tư, sau giờ học của con, gia đình bà lại cùng tham gia đóng gói các thùng rau tươi cho các thành viên cộng đồng. Cứ thế, những giỏ nông sản độc đáo, khó tìm thấy ở chợ truyền thống, theo chân người dân về từng căn bếp gia đình.