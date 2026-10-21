Hoàng hậu Mary và những lần 'biến hình' bộ sưu tập trang sức hoàng gia

Hoàng hậu Mary đội vương miện mới được thiết kế lại, mặc trang phục của nhà thiết kế Đan Mạch Jesper Høvring, đeo Huân chương Voi trong buổi quốc yến hôm 19-10 - Ảnh: Hoàng gia Đan Mạch

Tại tiệc quốc yến ở Cung điện Christiansborg hôm 19-10, Hoàng hậu Đan Mạch Mary (54 tuổi) gây bất ngờ khi lần đầu sử dụng chiếc vương miện kiểu bandeau đính kim cương và sapphire có nguồn gốc từ năm 1898.

Món trang sức từng thuộc về cụ của Vua Frederik là Hoàng hậu Alexandrine, do Nga hoàng Nicholas II tặng làm quà cưới khi bà kết hôn với Hoàng tử Christian năm 1898, sau này là Vua Christian X của Đan Mạch.

Từ đó, nhiều thế hệ thuộc Hoàng gia Đan Mạch đã sử dụng chiếc vương miện. Món đồ nhiều lần được thiết kế lại để phù hợp với phong cách thời trang của từng thời kỳ.

Năm 2018, chiếc vương miện được gia đình Bá tước Rosenborg bán trong phiên đấu giá với giá 2 triệu kroner Đan Mạch, tương đương khoảng 445.000 USD. Người mua không được tiết lộ danh tính. Đến năm 2024, Cơ quan quản lý trang sức Hoàng gia Đan Mạch mua lại món trang sức từ một chủ sở hữu tư nhân.

Sau đó Hoàng hậu Mary hợp tác với hai nhà thiết kế trang sức tại Copenhagen là Diana Holstein và Hanan Emquies để tạo ra thiết kế mới cho vương miện, có thể tách rời hoặc hoàn nguyên về trạng thái ban đầu.

Theo Hoàng gia Đan Mạch, món trang sức có thể được sử dụng làm vương miện, vòng cổ hoặc trâm cài áo.

Chiếc trâm cài trên dải nhung Hoàng hậu Mary đeo ở tay trái trong buổi quốc yến hôm 19-10 chính là họa tiết trung tâm từng được gắn trên vương miện.

Nhà vua Frederik X, Hoàng hậu Mary trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2022 trên cương vị Thái tử và Công nương - Ảnh: Hoàng gia Đan Mạch

Kể từ khi trở thành Hoàng hậu vào tháng 1-2024, Hoàng hậu Mary thường tìm những món đồ ít được chú ý hoặc hiếm khi xuất hiện trước công chúng để sử dụng.

Tháng 12-2024, bà lần đầu sử dụng vương miện băng đô kim cương cắt kiểu hoa hồng, được chế tác từ những viên kim cương lớn lấy từ một chiếc thắt lưng thuộc Bộ Ngọc báu Hoàng gia Đan Mạch. Đây là lần đầu tiên sau hơn 180 năm, bộ sưu tập được cải tạo theo cách triệt để như vậy.

Tháng 3-2025, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Phần Lan, Hoàng hậu Mary tiếp tục gây bất ngờ khi đeo chiếc vương miện bằng vàng được chế tác năm 1820. Món trang sức này đã không xuất hiện trước công chúng suốt 140 năm trước đó.

Đến tháng 5-2026, tại lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển, bà sử dụng vòng tay kim cương gắn trên khung để biến thành vương miện.

Tại tiệc quốc yến gần nhất, Hoàng hậu Mary còn diện bộ trang phục của nhà thiết kế Đan Mạch Jesper Høvring, lần đầu xuất hiện năm 2014 và được bà mặc lại nhiều lần với những biến tấu khác nhau. Năm 2022, nhà thiết kế cho biết đây là một trong những thiết kế được khách hàng yêu thích nhất, thường được mang hình ảnh đến yêu cầu đặt may bộ tương tự.