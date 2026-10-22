Phát hiện hố sụt rộng tới 2ha, sâu 120m giữa rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Miệng hố sụt nhìn từ trên cao, rộng gần 2ha - Ảnh: Jungle Boss

Phát hiện hoàn toàn mới tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Tối 22-10, ông Lê Lưu Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Jungle Boss - cho biết đơn vị đã phối hợp với các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ và Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khảo sát, đo đạc một hố sụt có quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát.

"Hố sụt được khảo sát từ một năm trước, nhưng nay mới công bố và chưa được đặt tên", ông Dũng thông tin.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho hay: "Đây là phát hiện hoàn toàn mới, minh chứng cho hệ kiến tạo Karst của Phong Nha, xuất hiện từ thời 400 triệu năm.

Đây là dấu tích có ý nghĩa khoa học về địa chất địa mạo. Một trong những việc sắp tới là cần phải nghiên cứu, giải thích các vấn đề liên quan".

Theo kết quả khảo sát, miệng hố sụt có dạng hình bầu dục, kích thước khoảng 190m x 140m. Không gian bên trong mở rộng dần xuống dưới, có chiều dài khoảng 250m, chiều ngang 200m và độ sâu 120m. Với diện tích miệng gần 2ha, hố sụt gần như bị che khuất bởi thảm thực vật rừng nguyên sinh khi quan sát từ trên cao.

Ông Nguyễn Văn Úy - Phó giám đốc công ty, Giám đốc an toàn Jungle Boss - xác nhận đây là một trong những hố sụt lớn nhất mà ông từng ghi nhận sau hơn 20 năm đi rừng tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hố sụt vừa được công bố và chưa được đặt tên

Manh mối đầu tiên về hố sụt được ông Kevin Ditamore, thành viên Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ, phát hiện khi rà soát ảnh vệ tinh Google Earth và nhận thấy một vệt đen lớn bất thường giữa rừng.

Qua 3 đợt bay flycam kiểm tra thực địa cùng một số chuyên gia khác và ông Nguyễn Văn Úy, vị trí chính xác của hố sụt mới được xác định.

Đợt khảo sát chính thức diễn ra từ ngày 23 đến 29-7-2025, với 24 thành viên gồm chuyên gia hang động, đội ngũ kỹ thuật Jungle Boss và lực lượng kiểm lâm. Đoàn vượt hơn 20km đường rừng, băng qua địa hình đá tai mèo hiểm trở, sau đó thiết lập hệ thống an toàn để đu dây xuống đáy hố sụt ở độ sâu 120m.

Đoàn khảo sát với 24 thành viên, chuyên gia trong và ngoài nước

Dưới đáy hố sụt, đoàn ghi nhận nhiều khối đá vôi lớn do sạt lở, dấu tích thạch nhũ trên vách đá và thảm thực vật phát triển xanh tốt. Đặc biệt, nhiều bộ xương, sọ khỉ cùng lượng lớn vỏ ốc nằm rải rác, ước tính lên đến hàng triệu con. Tiếng khỉ vang vọng giữa những tán rừng cho thấy khu vực này còn là nơi sinh sống của động vật hoang dã.

Đoàn cũng phát hiện nền đá vôi ở trung tâm đáy hố bị xâm thực mạnh, hình thành hàng trăm khe nứt và lỗ rỗng giúp nước thoát xuống dưới. Tuy nhiên các chuyên gia chưa tìm thấy cửa hang ngầm có kích thước đáng kể trong phạm vi khảo sát.

Nhiều vỏ ốc được phát hiện trong lòng hố sụt

Tiếp tục nghiên cứu mở rộng

Ông Kevin Ditamore nhận định nước tại đây thoát qua nhiều khe nứt và lỗ nhỏ, thay vì tập trung thành một dòng chảy lớn. Đoàn chưa ghi nhận luồng khí lưu thông hay lối mở rõ ràng dẫn xuống hệ thống hang động bên dưới.

Ngay sau khi trở về, Jungle Boss đã gửi báo cáo chi tiết cùng các số liệu thực địa lên Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đề xuất tiếp tục nghiên cứu mở rộng khu vực Chà Nòi - Khe Gát và khảo sát các tuyến tiếp cận mới từ bên ngoài hố sụt.

Hố sụt có hình thái dạng “bát úp ngược” đặc biệt, mở rộng dần từ trên xuống dưới

Phát hiện này bổ sung thêm dữ liệu về địa chất địa mạo của Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi được mệnh danh là "vương quốc hang động".

Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, khu vực ghi nhận 472 hang động, với tổng chiều dài khảo sát hơn 254km. Hệ thống hang động được phân thành 7 khu vực chính, trong đó có 3 hệ thống lớn là Phong Nha, Vòm và Nước Moọc.

Bao bọc bởi rừng nguyên sinh nên miệng hố gần như bị che khuất

Đoàn còn phát hiện nhiều bộ xương và sọ khỉ, cùng vô số vỏ ốc nằm rải rác với số lượng ước đoán có thể lên đến hàng triệu con

Jungle Boss đã có báo cáo chi tiết tới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện này bổ sung thêm dữ liệu về địa chất địa mạo của Phong Nha - Kẻ Bàng