Đốt lửa đuổi đàn voi rừng 6 con phá lán trại công nhân suốt đêm ở Nghệ An

Voi rừng xuất hiện ở xã Anh Sơn, Nghệ An đêm 3-11 - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Thức trắng đêm xua đàn voi trở lại rừng

Chiều 5-11, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển cao su Nghệ An cho biết đàn voi rừng khoảng 6 con xuất hiện tại khu vực Dông Táu, vùng lõi vườn cây cao su của công ty, giáp ranh giữa bản Vều 2 và thôn Bãi Lim, xã Anh Sơn từ ngày 3-11.

Đây là đàn voi rừng thường xuyên di chuyển qua vùng Bản Vều theo chu kỳ khoảng 2-3 năm một lần để tìm kiếm thức ăn.

Trong lần xuất hiện này, đàn voi tiến sâu vào khu vực sản xuất cao su, tiếp cận các lán trại của công nhân khai thác mủ. Nhiều lán bị phá hỏng, các vật dụng sinh hoạt và nhu yếu phẩm như gạo, ngô, muối, quần áo bị voi lấy ăn hoặc phá hoại.

Sự xuất hiện của đàn voi lớn, có biểu hiện hung dữ khiến công nhân làm việc tại khu vực lo lắng, nhất là khi các lán trại nằm gần nơi đàn voi kiếm ăn.

Trước tình hình trên, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển cao su Nghệ An đã phối hợp với lực lượng công an, biên phòng, kiểm lâm và người dân địa phương xây dựng phương án bảo vệ người lao động, đồng thời tìm cách xua đàn voi trở lại rừng tự nhiên.

Từ đầu đêm 4-11 đến rạng sáng 5-11, công ty huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ cùng gần 100 cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia. Các lực lượng sử dụng lửa, đuốc và những vật dụng tạo tiếng động lớn như xoong, chảo, chai nhựa để tìm cách hướng đàn voi di chuyển ra khỏi khu vực lán trại, vườn cây cao su.

Sau nhiều giờ tổ chức xua đuổi, đến gần rạng sáng 5-11, đàn voi đã di chuyển qua khu vực thượng nguồn sông Giăng, sang vùng Rệ Rế và trở lại rừng tự nhiên.

Theo doanh nghiệp, toàn bộ người lao động tại khu vực được đảm bảo an toàn.

Đàn voi duy nhất ở Nghệ An còn khả năng phát triển

Lán trại công nhân cao su bị đàn voi phá - Ảnh: TÂM PHẠM

Đàn voi xuất hiện tại khu vực Bản Vều được người dân gọi là đàn voi Cao Vều. Đây là đàn voi rừng duy nhất ở Nghệ An hiện còn nhiều con, được đánh giá có khả năng duy trì và phát triển về số lượng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát - cho biết những ngày gần đây người dân các bản Cao Vều, xã Anh Sơn phát hiện đàn voi xuất hiện gần khu vực dân cư, thường vào đêm khuya.

Qua quan sát, người dân ghi nhận đàn có khoảng 6 con, gồm voi mẹ và các voi con, trong đó voi con mới vài tuổi. Trong lần trở lại này, voi đã phá hỏng một lán trại chăn nuôi và gây thiệt hại một số diện tích chè của người dân.

Những năm gần đây, đàn voi thường di chuyển qua khu vực Cao Vều vào khoảng tháng 9-10 âm lịch, có thể lưu lại đến tháng 2 năm sau rồi di chuyển sang khu vực khác.

Vào mùa hè, đàn voi thường xuất hiện tại khu vực đập Phà Lài, xã Môn Sơn, thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát.

Để hạn chế xung đột giữa người và voi, từ năm 2018, Vườn quốc gia Pù Mát từng thành lập biệt đội bảo vệ voi rừng tại khu vực Cao Vều. Thành viên gồm người dân địa phương và nhân viên vườn quốc gia, có nhiệm vụ tuần tra, theo dõi dấu vết, tập tính và quy luật di chuyển của đàn voi, kịp thời cảnh báo người dân.

Một trong những cách làm đáng chú ý của biệt đội là gùi muối vào rừng để bổ sung nguồn muối khoáng cho voi, hạn chế việc chúng tìm đến khu dân cư kiếm ăn.

Từ năm 2020, mỗi tháng, 8 thành viên tổ chức một chuyến tuần rừng kéo dài khoảng 3 ngày, mang theo hơn 100kg muối cùng lương thực, thực phẩm. Sau khi di chuyển bằng xe máy hơn 10km đường rừng, các thành viên tiếp tục đi bộ tìm dấu vết đàn voi, lựa chọn những vị trí phù hợp để đặt muối.

Khi voi xuất hiện gần khu dân cư, biệt đội sử dụng loa, đuốc và các biện pháp tạo tiếng động để hướng chúng trở lại rừng, đồng thời cảnh báo người dân tránh xa khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, biệt đội bảo vệ voi này đã giải thể.

Nghệ An chỉ còn khoảng 10 con voi rừng Các lực lượng sử dụng lửa, đuốc và những vật dụng tạo tiếng động lớn như xoong, chảo, chai nhựa để tìm cách hướng đàn voi di chuyển ra khỏi khu vực lán trại, vườn cây cao su - Ảnh: TÂM PHẠM Theo thống kê của Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An hiện chỉ còn khoảng 10 con voi rừng. Ngoài đàn voi Cao Vều với số lượng ước tính 6-8 con, địa phương còn ghi nhận những con voi sống đơn độc tại các khu rừng thuộc khu vực Pù Huống và xã Hùng Chân. Năm 2013, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Nghệ An đến năm 2020, giao Vườn quốc gia Pù Mát làm chủ đầu tư. Nhiều hạng mục phục vụ bảo tồn đã được triển khai như gần 5km hào ngăn voi tại các bản Cao Vều, 3 trạm dừng chân ở Cao Vều, Khe Bống và Khe Thơi, gần 29km đường tuần tra tại các vùng sinh cảnh của voi cùng các chòi canh lửa kết hợp giám sát hoạt động của voi. Đáng chú ý, một con voi cái tại khu vực rừng Pù Huống đã sống đơn độc suốt hàng chục năm. Một con voi mẹ khác tại xã Hùng Chân cũng sống một mình sau khi voi con chết vào năm 2023. Tháng 10-2023, một con voi đực mới trưởng thành thuộc đàn voi Cao Vều được phát hiện chết tại khu vực xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương cũ.