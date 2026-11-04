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Đàn voi rừng 6 con quần thảo lán trại công nhân suốt đêm

tác giả
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

Một đàn voi rừng 6 con bất ngờ xuất hiện tại khu vực nông trường cao su, chè ở xã Anh Sơn (Nghệ An), phá hỏng lán trại, lật tung giường phản và lấy đi một số thực phẩm của công nhân.

Đàn voi rừng 6 con quần thảo lán trại công nhân suốt đêm - Ảnh 1.

Đàn voi rừng xuất hiện trong đêm ở gần khu dân cư xã Anh Sơn, Nghệ An - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trưa 4-11, ông Lê Tuấn Anh - Trưởng bản Vều 2, xã Anh Sơn, Nghệ An - cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp lực lượng kiểm lâm theo dõi một đàn voi rừng 6 con xuất hiện gần khu dân cư, gây hư hỏng tài sản tại khu vực nông trường.

Theo ông Tuấn Anh, khoảng 20h tối 2-11, khi các công nhân đang sinh hoạt tại nông trường cao su, chè thuộc bản Vều 2 thì phát hiện đàn voi rừng xuất hiện.

Lo ngại đàn voi tiến vào khu vực lán trại làm hư hỏng đồ đạc, các công nhân tìm cách xua đuổi. Tuy nhiên sau đó chúng vẫn quay lại, phá hỏng hai lán trại nơi công nhân ăn ở và làm việc.

Một cán bộ Ban quản lý bản Vều 2 cho hay đàn voi lục phá bên trong lán, lật tung giường phản của công nhân, lấy đi muối và một số thức ăn để bên trong.

Đáng chú ý, sau khi phá lán trại, đàn voi vẫn quanh quẩn tại khu vực, chưa di chuyển trở lại rừng.

Chính quyền xã Anh Sơn phải cử cán bộ phối hợp lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng và đại diện bản Vều 2 kiểm tra hiện trường, xác định vị trí đàn voi để có phương án theo dõi, bảo đảm an toàn cho người dân và công nhân.

"Sáng nay, chúng tôi đang lên kiểm tra khu vực lán trại bị voi phá, đồng thời xác định vị trí đàn voi đang trú ngụ để có phương án theo dõi, xử lý phù hợp", ông Tuấn Anh thông tin.

Đàn voi rừng 6 con quần thảo lán trại công nhân suốt đêm - Ảnh 2.

Lán trại công nhân bị đàn voi phá hỏng - Ảnh: TÂM PHẠM

Theo người dân địa phương, khu vực núi thuộc bản Vều 2 là nơi có đàn voi rừng sinh sống nhiều năm nay.

Hằng năm, đàn voi thường rời khu vực rừng sâu, tiến về gần khu dân cư và nông trường để tìm kiếm thức ăn.

Tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 10 - 16 con voi rừng hoang dã, xếp thứ ba cả nước sau Đắk Lắk và Đồng Nai.

Đàn voi rừng 6 con quần thảo lán trại công nhân suốt đêm - Ảnh 3.Bẫy ảnh ghi nhận đàn voi 9 con ở Đà Nẵng, có 2 voi con

Bẫy ảnh mới ghi nhận đàn voi 9 con, trong đó có 2 voi con khoảng 2 và 6 tuổi, đang sinh trưởng tốt giữa rừng Đà Nẵng.


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DOÃN HÒA
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    Chủ đề: Động vật hoang dã lán trại Nghệ An Voi rừng

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