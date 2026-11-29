Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (bìa phải) và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân (bìa trái) trao tuyên dương đến các nhà sáng tạo nội dung số (KOL) tiêu biểu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đây là dịp hội ngộ của 99 nhà sáng tạo nội dung số (KOL) là TikToker, Facebooker, YouTuber có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, cùng kết nối để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, lần đầu tiên do Trung ương Đoàn tổ chức.

Đừng chạy theo thuật toán, hãy dẫn dắt bằng giá trị và bản lĩnh

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ vinh danh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban tổ chức - khẳng định tổ chức Đoàn có một sứ mệnh cấp thiết: nơi nào có thanh niên, nơi đó có Đoàn. Nhưng hơn thế, Đoàn phải thực sự làm chủ không gian mạng giáo dục, định hướng tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến, đúng như tinh thần chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: "Trên không gian mạng, Đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn".

Anh Lâm nhấn mạnh 99 gương mặt được tôn vinh là những hạt nhân tiên phong đặt viên gạch đầu tiên cho Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031.

Ban Bí Thư Trung ương Đoàn mong muốn các bạn giữ vững bản lĩnh và trách nhiệm trước mọi cám dỗ của thuật toán và đám đông; lấy sự thật làm gốc, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức. Đừng đánh đổi uy tín lâu dài lấy sự nổi tiếng nhất thời, đánh đổi sự thật lấy lượt xem hay đánh đổi niềm tin của công chúng lấy những lợi ích trước mắt.

“Tiên phong kiến tạo xu hướng tích cực. Hãy biến lịch sử hào hùng, văn hóa giàu bản sắc, những thành tựu bứt phá của đất nước và những tấm gương tử tế quanh ta thành câu chuyện cuốn hút, có chiều sâu, mang đậm dấu ấn Việt Nam”, anh Lâm bày tỏ.

Bên cạnh đó, các nhà sáng tạo nội dung số cần chung tay xây dựng một cộng đồng sáng tạo đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm; mở rộng vòng tay kết nối thêm nhiều tài năng trẻ, lan tỏa sáng kiến vì cộng đồng và đồng hành cùng các phong trào lớn của Đoàn.

“Mỗi thế hệ thanh niên đều có một sứ mệnh lịch sử của riêng mình, và sứ mệnh của các bạn hôm nay là làm cho không gian số Việt Nam rực rỡ hơn bằng trí tuệ, bản lĩnh và tâm hồn Việt.

Hãy để mỗi sản phẩm của các bạn là một tia sáng của điều đúng đắn, một nhịp cầu của sự tử tế, một lời khẳng định đầy tự hào về Việt Nam trước bạn bè năm châu”, anh Lâm bày tỏ.



Từ hồn cốt làng nghề đến màu xanh đại ngàn

Anh Đào Hữu Quý cho rằng kể đúng, hiểu đúng để những giá trị làng nghề được tiếp nối - Ảnh: DUYÊN PHAN

Anh Đào Hữu Quý (kênh Đào Hữu Quý) gửi lời cảm ơn đến một người em, người đồng hành cùng anh trong suốt hành trình vừa qua. Cả hai đã cùng đến nhiều làng nghề, gặp gỡ các nghệ nhân, trực tiếp trải nghiệm làm ra những sản phẩm thủ công và lắng nghe những câu chuyện, tâm tư, trăn trở của những người gắn bó với nghề truyền thống.

Qua hành trình ấy, Quý nhận ra giá trị của một sản phẩm thủ công không chỉ nằm ở đôi bàn tay khéo léo của người thợ, mà còn được kết tinh từ niềm tin, ký ức và sự trao truyền qua nhiều thế hệ.

“Mình mong muốn những câu chuyện này được kể một cách gần gũi đến các bạn trẻ, để thế hệ hôm nay hiểu đúng, kể đúng và trân trọng những người đang ngày ngày thầm lặng gìn giữ nghề truyền thống”, Quý nói.

Quý tin khi người trẻ biết tự hào về di sản và những giá trị văn hóa của dân tộc, họ sẽ trở thành những người tiếp nối, lan tỏa các giá trị Việt trong tương lai.



“Người giữ rừng” lan tỏa kiến thức bảo vệ động vật hoang dã trên mạng xã hội - Ảnh: DUYÊN PHAN

Anh Nguyễn Văn Chinh, chủ kênh “Người giữ rừng”, cho biết bảo vệ thiên nhiên không chỉ là nhận thức mà cần được hành động thiết thực.

Khi bắt gặp động vật hoang dã, mỗi người cần hiểu rõ có được phép nuôi nhốt hay không, nếu nuôi nhốt thì phải đáp ứng những điều kiện gì, cũng như cần xử lý thế nào khi phát hiện động vật hoang dã trong môi trường sống của con người.

Là kiểm lâm viên tại Vườn quốc gia Bến En (Thanh Hóa), anh Chinh thường xuyên nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến việc nuôi nhốt, chăm sóc và xử lý khi bắt gặp động vật hoang dã.

Từ thực tế công việc, anh xây dựng kênh “Người giữ rừng”, đăng tải các video trên Facebook cung cấp thông tin, kiến thức về động vật hoang dã, giúp người dân hiểu rõ quy định pháp luật và những hành vi vi phạm có thể bị xử lý nghiêm.

Sau khi hiểu rõ các quy định, một số người dân đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng tại Vườn quốc gia Bến En để giao nộp động vật, phối hợp cứu hộ và tái thả chúng về môi trường tự nhiên.



Các KOL nhóm lĩnh vực: Lịch sử, văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc; Lối sống đẹp, kỹ năng sống và an toàn trên môi trường số; Văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo và Lý tưởng cách mạng, thông tin chính thống và truyền thông chính sách được tôn vinh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trung ương Đoàn đã ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các gương KOL tiêu biểu được tôn vinh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các KOL rạng rỡ trong buổi gặp mặt và tôn vinh do Trung ương Đoàn tổ chức - Ảnh: DUYÊN PHAN