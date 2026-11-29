Cụ Cao Tuyết Lan, 87 tuổi, thưởng thức văn nghệ và chia sẻ tình cảm với các bạn trẻ trong buổi giao lưu - Ảnh: VỈNH DỲ

Trước thềm chương trình, các đại biểu đã chủ động quyên góp, chung tay đóng góp nguồn lực để trao tặng những phần quà đến các cụ và trẻ em tại hai trung tâm.

Những món quà gửi đến các cụ ở Thị Nghè

Tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, các đại biểu đã có buổi gặp gỡ, thăm hỏi và giao lưu cùng các cụ cao niên. Dịp này, đoàn trao tặng 10 đèn năng lượng mặt trời và 128 phần quà, tổng trị giá 60 triệu đồng, do các đại biểu cùng nhau quyên góp.

Đây là lần đầu Nguyễn Tiến Thịnh (Tina Thảo Thi) đến Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè. Điều khiến anh ấn tượng trước tiên là không gian sống của các cụ được sắp xếp ngăn nắp, chỉn chu, cơ sở vật chất cũng được đầu tư tốt.

Tina Thảo Thi cùng các đại biểu trẻ tận tay trao quà đến các cụ tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè - Ảnh: VỈNH DỲ

“Nếu có cơ hội mà quay trở lại đây một lần nữa, Tina sẽ tìm hiểu xem là các cụ thiếu gì, các cụ cần gì. Trong khả năng nếu giúp được, Tina rất sẵn lòng giúp các cụ”, anh chia sẻ.

Tina Thảo Thi cũng ghi lại hành trình trong ngày để chia sẻ trên mạng xã hội. Anh mong những hình ảnh từ chuyến đi không chỉ mang đến cảm giác vui vẻ, tích cực cho người xem mà còn khuyến khích mọi người cùng đồng hành với những hoạt động cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (bên trái), nhận bảng biểu trưng từ anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức chương trình - Ảnh: VỈNH DỲ

Buổi gặp gỡ còn có những tiết mục văn nghệ do các đại biểu chuẩn bị dành tặng các cụ. Ngồi phía dưới, cụ Cao Tuyết Lan, 87 tuổi, hát theo những giai điệu quen thuộc.

“Thấy các con các cháu bây giờ khỏe mạnh mà tiến bộ như thế này, kịp theo thế giới là bà mừng lắm. Bà mong các cháu sẽ càng yêu công tác, học tập càng nhiều cho bà”, bà nhắn nhủ.

Sau phần giao lưu tại hội trường, các đại biểu tiếp tục đến những nhà tập thể và trạm xá để thăm hỏi, động viên và trao quà cho các cụ có sức khỏe yếu.

Nhiều tiết mục văn nghệ tạo không khí vui tươi, ấm áp cho các cụ tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè trong buổi sáng giao lưu - Ảnh: VỈNH DỲ

Xúc động trước những hoàn cảnh đặc biệt

Tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp, đoàn đã trao 199 phần quà với tổng kinh phí hơn 41 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp, cho biết hiện nay trung tâm đang nuôi hơn 200 em đến khi các em đủ 22 tuổi và có thể tự nuôi sống mình.

Ông cũng gửi lời cảm ơn đoàn đại biểu đã đến thăm, giao lưu và trao tặng quà. Theo ông, sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng là nguồn động viên đối với tập thể cán bộ, nhân viên và các em đang được chăm sóc tại trung tâm.

Ông Hoàng Đức Nam, Phó trưởng Ban tổ chức, trao bảng tượng trưng phần quà đến ông Nguyễn Văn Hải, giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp - Ảnh: HÀ THI

Theo dõi chương trình, anh Ngọc Công (Blog của Rọt) không kiềm được nước mắt khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh không lành lặn, vì vậy anh đã trao tặng thêm 10 triệu đồng, góp thêm nguồn lực hỗ trợ công tác chăm sóc các em.

Sau buổi gặp gỡ, giao lưu với các em, nhà sáng tạo nội dung Hannah Vân Anh cho biết đây là lần đầu tiên chị đến thăm trung tâm và có dịp hiểu hơn về hoàn cảnh, cuộc sống của các em.

"Vân Anh cảm thấy mình rất may mắn khi có gia đình, được sinh ra lành lặn và có điều kiện sống tốt hơn. Tuy vậy, điều khiến Vân Anh vui là các bé ở đây rất lạc quan, vui tươi, yêu đời. Vân cảm thấy hạnh phúc khi có mặt ở đây hôm nay", chị chia sẻ.

Hannah Vân Anh giao lưu, chơi cùng các em tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp - Ảnh: HÀ THI

Tương tự, chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Khói Lam Chiều) cũng bày tỏ sự xúc động khi tham gia hoạt động. Với chị chương trình không chỉ tạo cơ hội để các nhà sáng tạo nội dung gặp gỡ, kết nối mà còn có thêm những trải nghiệm ý nghĩa, cùng thực hiện các hoạt động thiết thực cho cộng đồng.

"Tôi mong những hoạt động như vậy sẽ tiếp tục được tổ chức để các thành viên có thêm cơ hội gặp mặt, giao lưu và cùng lan tỏa những điều tích cực bằng hành động cụ thể", chị Duyên nói.

Các em vui vẻ giao lưu, nhận quà từ các đại biểu - Ảnh: HÀ THI