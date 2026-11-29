Anh Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM (hàng đầu, bên phải), trao bằng khen cho sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu - Ảnh: LÊ HUY

Thành Đoàn TP.HCM phối hợp với Ký túc xá Sinh viên Lào - Campuchia tại TP.HCM đã tổ chức chương trình tuyên dương Giải thưởng “Sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu TP.HCM” năm 2026 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, chiều 29-11.

Kết nối học thuật, văn hóa, tình nguyện giữa sinh viên ba nước

Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM - xác định công tác chăm lo, đồng hành cùng sinh viên, học viên Lào và Campuchia là một trong những nội dung thiết thực của công tác quốc tế thanh niên, góp phần phát huy vai trò của tuổi trẻ TP.HCM trong công tác đối ngoại nhân dân.

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, học thuật và tình nguyện, tổ chức Đoàn - Hội Thành phố mong muốn tạo môi trường để các bạn phát triển toàn diện, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa thế hệ trẻ ba nước.

Anh Khoa đề nghị các cơ sở Đoàn - Hội đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động giao lưu theo hướng thiết thực, đa dạng; tăng cường kết nối học thuật, giao lưu văn hóa, tình nguyện và trải nghiệm thực tiễn.

“Phát huy vai trò chủ thể của sinh viên, học viên Lào và Campuchia trong các hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và lan tỏa những gương điển hình tiêu biểu”, anh Khoa nói.

116 gương mặt được tuyên dương hôm nay là 116 câu chuyện đẹp về tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên và sự nỗ lực khẳng định bản thân.



Anh NGUYỄN ĐĂNG KHOA - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM

Nữ sinh Campuchia ấn tượng với Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

Ngày đầu đến Việt Nam du học, Lim Meymey, sinh viên Campuchia, Trường đại học Mở TP.HCM, không ngờ tìm được một bạn thân đến từ Lào. Hai cô gái có chung tình yêu dành cho Việt Nam.

Xa gia đình, Meymey dần học cách tự lập, hạnh phúc khi được quan tâm, giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè Việt Nam, mẹ nuôi và các sinh viên Lào, Campuchia.

Meymey ấn tượng với sự phát triển năng động của TP.HCM và cách Việt Nam gìn giữ bản sắc văn hóa. Meymey kể về Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 vừa qua, ngưỡng mộ trước tình yêu văn hóa, truyền thống của người Việt Nam.

“Mình không chỉ muốn mang kiến thức học được ở Việt Nam về phục vụ công việc mà còn muốn trở thành cầu nối văn hóa giữa Campuchia, Lào và Việt Nam”, Meymey chia sẻ.

Từng mang theo nhiều ước mơ nhưng không ít bỡ ngỡ khi đến Việt Nam du học, Viphonhiane Phinphana, sinh viên quốc tịch Lào, Trường đại học Tôn Đức Thắng, đã dần trưởng thành sau gần bốn năm học tập tại TP.HCM.

Ba năm liên tiếp (2023-2025), Phimphana được tuyên dương là Sinh viên Lào tiêu biểu TP.HCM. Hiện cô còn đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Tự quản sinh viên Lào tại trường.

“Điều đáng quý không chỉ là những danh hiệu mà còn là tình cảm, sự đồng hành của thầy cô, bạn bè và nhà trường. Qua các hoạt động giao lưu văn hóa, tình nguyện và kết nối sinh viên quốc tế, mình có thêm nhiều trải nghiệm, trưởng thành trong học tập, suy nghĩ và ý thức trách nhiệm với cộng đồng”, Phimphana nói.

Lim Meymey (bên trái) và Viphonhiane Phinphana chia sẻ về hành trình lưu học, sinh sống ở Việt Nam - Ảnh: LÊ HUY

Bữa chả giò của mẹ Việt và món mắm bò hóc của cô con gái Campuchia Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã ban hành Đề án số 02/ĐA-MTTQ-BTT ngày 9-10-2025 về tổ chức Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM” giai đoạn 2026-2030. Cô Nguyễn Thị Dung, mẹ nuôi của Lim Meymey, dành tình cảm cho sinh viên Lào, Campuchia từ chính những năm tháng khó khăn của mình. Từng là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn và được người dân Lào, Campuchia giúp đỡ, bà mong muốn tiếp nối nghĩa tình ấy bằng cách nhận nuôi, hỗ trợ sinh viên quốc tế học tập tại Việt Nam. Lần đầu gặp Meymey, bà ấn tượng với cô gái hiền lành, chăm chỉ, lễ phép. Dù còn hạn chế về ngôn ngữ, hai mẹ con vẫn tìm cách trò chuyện và dạy nhau những câu nói quen thuộc. Meymey dạy mẹ Dung nói lời cảm ơn bằng tiếng Khmer, còn bà hướng dẫn cô những câu tiếng Việt. “Hai mẹ con còn chia sẻ văn hóa qua những món ăn quê hương. Meymey giới thiệu món mắm bò hóc đặc trưng của Campuchia thì mẹ Dung làm chả giò để con thưởng thức”, cô Dung kể. Cô Nguyễn Thị Dung, mẹ nuôi của Lim Meymey (thứ 2 bên trái), bày tỏ tình cảm khi làm gia đình nuôi - Ảnh: LÊ HUY

Giám đốc Ký túc xá Sinh viên Lào - Campuchia tại TP.HCM Lê Xuân Dũng trao bằng khen cho sinh viên, học viên Lào và Campuchia tiêu biểu - Ảnh: LÊ HUY