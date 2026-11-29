Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu tại chương trình Vinh danh thủ khoa năm 2026

Tham dự chương trình Vinh danh thủ khoa năm 2026 vào sáng 29-11 tại trụ sở UBND TP.HCM, có Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM Dương Anh Đức; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ.

Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành thành phố, Thành Đoàn, lãnh đạo các trường. Đặc biệt có 83 thủ khoa trúng tuyển và thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện, cao đẳng có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn - Hội.

Sạp báo của mẹ gieo mầm hành trình thủ khoa

Đứng trên sân khấu buổi lễ, bạn Lê Nguyễn Thùy An, thủ khoa tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, dành những lời đầu tiên để tri ân mẹ: "Đôi bàn tay mẹ bán từng tờ báo, chắt chiu từng đồng để nuôi con ăn học. Từ những lần vấp ngã đến khi đạt được thành công, mẹ luôn ở bên và là điểm tựa của con".

An gọi hành trình của mình bằng hai từ "bất ngờ", từ những biến cố, cơ hội trong cuộc sống đến những bước đi vượt khỏi vùng an toàn để tự tạo cơ hội cho bản thân.

Là cử nhân ngành kinh tế, An trăn trở làm sao để TP.HCM đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời bảo đảm phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

"Danh hiệu thủ khoa là dấu mốc, những đóng góp sau đó mới có ý nghĩa lâu dài. Tôi mong muốn ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp, biến chúng thành giải pháp thực tế cho TP.HCM", An nói.

Thùy An dự định học cao học ở nước ngoài để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm, sau đó trở về giảng dạy, truyền cảm hứng cho người trẻ và tham gia nghiên cứu, đề xuất chính sách phát triển TP.HCM.

Là thủ khoa đầu vào ngành khoa học máy tính, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Võ Gia Thịnh chia sẻ tại buổi lễ về việc mình yêu thích các môn toán, vật lý, tin học và lập trình.

Qua các chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ và Tiếp sức mùa thi, Thịnh nhận thấy nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, chọn lọc thông tin trên Internet...

Lê Nguyễn Thùy An, thủ khoa tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế - Luật, nói lời cảm ơn mẹ tại lễ vinh danh - Ảnh: LÊ HUY

TP.HCM rộng cửa đón nhân tài

Sau khi trao bằng khen cho các thủ khoa, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong đã phát biểu, bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thủ khoa. Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và tham gia hoạt động xã hội của các bạn.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiều thủ khoa tốt nghiệp đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố, cấp Trung ương. Đặc biệt, hành trình vượt khó để đạt được thành tích của mỗi bạn đều rất đáng trân trọng.

Nhắn nhủ các thủ khoa, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong nói: "Đó là một dấu mốc rất đáng tự hào, rất đáng nhớ, các bạn hãy biến dấu mốc này trở thành động lực, trở thành một yêu cầu cao hơn cho bản thân mình, tiếp tục nỗ lực rèn luyện để có thể đạt thành tích tốt hơn trong chặng đường sắp tới".

Đề cập định hướng phát triển TP.HCM sau hợp nhất, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố đặt mục tiêu vào top 100 thành phố trong khu vực năm 2030, top 100 thành phố đáng sống, phát triển trên thế giới năm 2045 và hướng đến một siêu đô thị hiện đại, bền vững.

Để đạt được những mục tiêu này, thành phố rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá các thủ khoa không chỉ là nhân lực chất lượng cao mà còn là những người tài, nguồn lực rất đáng quý đối với thành phố.

Hiện thành phố có các đề án, chính sách thu hút nhân tài, qua khảo sát sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2026, khoảng 200 bạn bày tỏ nguyện vọng làm việc trong hệ thống chính trị thành phố.

"Thành phố sẽ làm hết khả năng của mình, sẽ dành những điều tốt nhất với những chính sách tốt nhất để những người có năng lực tốt, những nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân tài có điều kiện phát triển và đóng góp không chỉ cho thành phố mà cho cả khu vực phía Nam và cho cả đất nước", Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong khẳng định.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong trao bằng khen, tuyên dương các thủ khoa - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM Dương Anh Đức (bên trái ảnh) và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ trao bằng khen, tuyên dương các thủ khoa - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn Ngô Minh Hải trao bằng khen, tuyên dương các thủ khoa - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy (bên trái ảnh) và Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Vũ Thị Huỳnh Mai trao bằng khen, tuyên dương các thủ khoa - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với các thủ khoa tại chương trình Vinh danh thủ khoa năm 2026, vào sáng 29-11 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Võ Gia Thịnh, thủ khoa đầu vào ngành khoa học máy tính, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) chia sẻ tại chương trình Vinh danh thủ khoa năm 2026, vào sáng 29-11 - Ảnh: LÊ HUY

