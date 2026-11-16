Thư mời thủ khoa, á khoa nhận việc tại lễ tốt nghiệp

Đại diện Trường đại học Văn Hiến và Công ty cổ phần phát triển Hùng Hậu trao bằng khen, thư mời nhận việc cho thủ khoa, á khoa trường và các ngành - Ảnh: Trường đại học Văn Hiến

Từ ngày 16 đến 18-11, Trường đại học Văn Hiến tổ chức lễ tốt nghiệp 2026 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) và kết nối hơn 6.000 cơ hội việc làm đến các tân khoa.

Trong đó, 58 tân khoa đạt danh hiệu thủ khoa, á khoa cấp trường và các ngành được HungHau Holdings cùng các doanh nghiệp trao thư mời nhận việc với mức thu nhập khởi điểm 15 triệu đồng/tháng.

Kết nối việc làm cho tân cử nhân

6 buổi lễ tốt nghiệp đã trao bằng cho hơn 4.000 tân cử nhân, kỹ sư. Việc kết nối tuyển dụng ngay tại buổi lễ tạo điều kiện để tân khoa tiếp cận cơ hội nghề nghiệp, chủ động ứng tuyển và sẵn sàng bước vào thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp.

Việc vinh danh và trao thư mời 58 thủ khoa, á khoa nhận việc trực tiếp là sự ghi nhận cho quá trình học tập, rèn luyện và thành tích nổi bật của sinh viên. Qua đó mở ra cơ hội phát huy kiến thức, năng lực chuyên môn trong môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp.

Nhà trường còn kết nối hơn 6.000 cơ hội việc làm dành cho tất cả tân khoa thông qua mạng lưới hợp tác với hơn 600 doanh nghiệp. Tân khoa có thể tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ trực tiếp tại gian hàng việc làm của Viện Ứng dụng và Phát triển nghề nghiệp (Trường đại học Văn Hiến) hoặc quét mã QR để đăng ký nhu cầu việc làm.

Các thông tin này được viện tiếp nhận và hỗ trợ kết nối vị trí phù hợp. Hoạt động này thể hiện định hướng gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, khẳng định sự đồng hành của nhà trường với người học trên hành trình nghề nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường đại học Văn Hiến - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Trường đại học Văn Hiến

Chạm đến thành danh bằng nền tảng của thành nhân

Với chủ đề "Vươn ra biển lớn: Hài hòa - Phụng sự - Thành danh", lễ tốt nghiệp 2026 đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng của hơn 4.000 tân khoa.

Từ nền tảng tri thức và kỹ năng được vun đắp tại Văn Hiến cùng những cơ hội nghề nghiệp được kết nối ngay tại buổi lễ, các tân cử nhân, kỹ sư đã sẵn sàng bước vào hành trình mới, chủ động phát triển bản thân và đóng góp tích cực cho xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường đại học Văn Hiến - chúc mừng các tân cử nhân và bày tỏ niềm tự hào trước sự nỗ lực, ý chí vượt khó cùng tinh thần học hỏi của các bạn.

Chia sẻ cùng tân khoa, thầy hiệu trưởng khích lệ các bạn hãy vươn ra biển lớn bằng tri thức và khát vọng, vượt qua sóng gió bằng bản lĩnh và tinh thần hài hòa, kiến tạo giá trị bằng tinh thần phụng sự và chạm đến thành danh bằng nền tảng của thành nhân.

"Nhà trường không mong tất cả những con thuyền đều đi trên cùng một hải trình nhưng luôn mong mỗi con thuyền đều tìm được hướng đi xứng đáng và luôn giữ vững la bàn của những giá trị tốt đẹp", PGS.TS Nguyễn Minh Đức căn dặn.

Thầy hiệu trưởng kỳ vọng các tân khoa tiếp tục phát huy chuyên môn, giữ vững bản lĩnh, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái. Bởi thành công không chỉ được đo bằng vị trí công việc hay thành tựu cá nhân, mà còn bằng những giá trị tích cực mỗi người tạo dựng và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Trường đại học Văn Hiến tư vấn và giới thiệu việc làm cho các tân khoa ngay tại lễ tốt nghiệp - Ảnh: Trường đại học Văn Hiến

Lễ tốt nghiệp ấm áp tình thân Cùng với những nghi thức trang trọng, nhà trường còn dành những sự quan tâm đến phụ huynh và tân khoa qua các hoạt động nhỏ nhưng ấm áp, để tân khoa và gia đình cảm nhận trọn vẹn niềm vui trong ngày đặc biệt. Mỗi tân khoa được BTC chụp và gửi tặng 3 hình ảnh trong khoảnh khắc vinh danh, bố trí khu chụp ảnh lấy liền để tân khoa lưu giữ kỷ niệm bên người thân. Ngoài ra còn có khu vực ủi trang phục giúp các tân khoa thêm chỉn chu trước giờ nhận bằng. Ngay cả các phụ huynh đến tham dự khi chưa có thư mời, nhà trường đã phát thêm thư mời tại khu vực đón tiếp để phụ huynh có thể vào hội trường, trực tiếp chứng kiến và chúc mừng các tân khoa. Phụ huynh còn được gửi thư cảm ơn, nước uống và bánh như lời tri ân chân thành vì đã đồng hành, sẻ chia niềm vui và chứng kiến dấu mốc trưởng thành của các con.