Phó giáo sư Nguyễn Lộc, hiệu trưởng đầu tiên của Trường đại học Văn Hiến qua đời

Theo thông tin từ gia đình, Phó giáo sư, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Lộc, nhà nghiên cứu văn học cổ điển Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng đầu tiên Trường đại học Văn Hiến, qua đời lúc 13h ngày 25-10 tại nhà riêng ở phường Thông Tây Hội, TP.HCM, hưởng thọ 90 tuổi.

Người đề xuất thành lập bộ môn báo chí

Phó giáo sư, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Lộc, nguyên Hiệu trưởng đầu tiên Trường đại học Văn Hiến, vừa qua đời - Ảnh tư liệu

Sinh ngày 14-12-1936 tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Lộc sớm theo đuổi con đường học thuật.

"Năm 1954, ông cùng một nhóm học sinh ra miền Bắc tiếp tục việc học. Sau thời gian học tiếng Trung tại Trung Quốc và làm công tác phiên dịch, ông theo học khoa ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội giai đoạn 1957-1960.

Tốt nghiệp, ông được tuyển làm giảng viên, sau đó đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm bộ môn văn học dân gian - cổ điển - cận đại. Năm 1987, ông cùng gia đình chuyển vào miền Nam, tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu.

Theo GS.TS Huỳnh Như Phương - nguyên Trưởng khoa ngữ văn và báo chí, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), phó giáo sư Nguyễn Lộc dành nhiều thập niên cho giảng dạy, nghiên cứu văn học và xây dựng môi trường giáo dục đại học.

"Thầy Nguyễn Lộc là tấm gương nhà giáo trọn đời cống hiến cho giáo dục và góp phần lưu giữ hồn văn chương dân tộc. Những công trình nghiên cứu cùng dấu ấn trong đào tạo ngữ văn của ông đã để lại ảnh hưởng sâu đậm qua nhiều thế hệ học trò", giáo sư Phương nói.

Năm 1990, thầy Nguyễn Lộc được bầu làm Trưởng khoa ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp TP.HCM, nay là Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong thời gian công tác, ông góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy sinh hoạt học thuật và đề xuất thành lập các bộ môn báo chí, văn hóa học, ngữ văn Trung Quốc.

Dành trọn tâm huyết cho văn học cổ điển

Giáo sư Huỳnh Như Phương cho biết: "Nhà giáo Nguyễn Lộc làm quản lý giáo dục như là một cách để thực hiện hoài bão khoa học và lý tưởng sư phạm của mình".

Với thầy Nguyễn Lộc, nghiên cứu văn học là hành trình khám phá con người và khẳng định những giá trị nhân văn trong di sản dân tộc.

Tên tuổi Nguyễn Lộc gắn liền với những nghiên cứu chuyên sâu về văn học Việt Nam thế kỷ 18-19, từ Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, Hoàng Lê nhất thống chí đến thơ Hồ Xuân Hương và Truyện Kiều.

Bộ giáo trình văn học Việt Nam ba tập, dài hơn 1.300 trang do phó giáo sư Nguyễn Lộc biên soạn trở thành tài liệu được nhiều thế hệ sinh viên sử dụng và đã được tái bản đến lần thứ bảy. Ông cũng có những công trình đáng chú ý về văn học thời Tây Sơn và nghệ thuật hát bội, trong đó có Từ điển nghệ thuật Hát bội.

Hiệu trưởng đầu tiên của Trường đại học Văn Hiến, để lại dấu ấn qua nhiều thế hệ học trò

Bên cạnh sự nghiệp nghiên cứu, phó giáo sư Nguyễn Lộc được đồng nghiệp và học trò nhớ đến bởi phong cách giảng dạy mạch lạc, tinh tế, khúc chiết và cuốn hút. Những giờ học của ông tại Hà Nội và TP.HCM được nhiều sinh viên nhắc lại bằng những từ như "ấm áp", "duyên dáng", "lôi cuốn".

Ông cũng dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng các thiết chế giáo dục. Cùng giáo sư Hoàng Như Mai, ông tham gia sáng lập Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM, giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký đầu tiên của hội.

Sau đó ông tiếp tục cùng giáo sư Hoàng Như Mai vận động thành lập Trường đại học Văn Hiến và trở thành hiệu trưởng đầu tiên của trường trong giai đoạn 1997-2003.

Ở cương vị quản lý, ông xem giáo dục là con đường thực hiện hoài bão khoa học và lý tưởng sư phạm. Những đóng góp của ông góp phần đặt nền móng cho một cơ sở giáo dục đại học, đồng thời tiếp nối tâm huyết đào tạo và nghiên cứu ngữ văn.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Lộc ra đi ở tuổi 90, để lại di sản học thuật cùng ký ức về một người thầy tận tụy. Ông là chồng của nhà thơ Ý Nhi.

Tang lễ phó giáo sư Nguyễn Lộc tổ chức tại nhà riêng (89/6 đường số 8, phường Thông Tây Hội, TP.HCM). Lễ nhập quan lúc 9h30 ngày 26-10. Lễ viếng 11h ngày 26-10. Lễ động quan lúc 6h ngày 28-10. Sau đó linh cữu đưa đi hỏa táng tại Phước Lạc Viên (Dĩ An - Bình Dương cũ).