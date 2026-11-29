Các đại biểu tại phiên chuyên đề Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo Mạng lưới nội dung tích cực - Ảnh: NGỌC SANG

Chiều 29-11, trong khuôn khổ chương trình gặp mặt và tôn vinh các nhà sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 tại TP.HCM, các đại biểu tham dự hai phiên chuyên đề “Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo Mạng lưới nội dung tích cực” và “Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI”, cùng trao đổi về cách xây dựng nội dung có sức lan tỏa, đáp ứng nhu cầu công chúng và giữ vững uy tín trong môi trường số.

Không dễ để nội dung tích cực thắng sức hút của điều giật gân

Tại phiên chuyên đề "Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo Mạng lưới nội dung tích cực", anh Phí Anh Tuấn (Tuấn Channel) cho rằng việc tạo ra nội dung tích cực trên mạng xã hội là điều không dễ, khi những nội dung gây tranh cãi, giật gân thường dễ thu hút người xem hơn các nội dung quảng bá văn hóa, kiến thức, sáng kiến hay nông sản.

“Điều này xuất phát từ cả nhu cầu giải trí, tâm lý thể hiện quan điểm của người dùng lẫn cách vận hành của thuật toán mạng xã hội.

Người dùng thường có xu hướng chọn những nội dung dễ tiếp nhận, nhanh chóng tạo cảm xúc hoặc cho phép họ thể hiện lập trường cá nhân”, anh Tuấn nhận định.

Anh Phí Anh Tuấn cho rằng người làm nội dung tích cực ngoài cần tìm thông tin có giá trị còn phải tìm cách khiến người xem ở lại, muốn lưu lại hoặc chia sẻ nội dung đó - Ảnh: HÀ THI

Những nội dung mang tính kiến thức, quảng bá giá trị cộng đồng thường đòi hỏi người xem có nền tảng hiểu biết nhất định, khiến người sáng tạo phải đầu tư nhiều hơn để truyền tải thông tin. Trong khi thuật toán không phân biệt nội dung tích cực hay tiêu cực, mà tập trung vào mức độ tương tác của người dùng như thời gian giữ chân người xem, lượt lưu và lượt chia sẻ.

“Người làm nội dung tích cực ngoài cần tìm thông tin có giá trị còn phải tìm cách khiến người xem ở lại, muốn lưu lại hoặc chia sẻ nội dung đó”, Anh Tuấn nói.

Vì vậy các nhà sáng tạo nội dung cần trải nghiệm thực tế, góc nhìn cá nhân và uy tín của người sáng tạo. Trong bối cảnh thông tin có thể được tổng hợp nhanh chóng, điều khiến người xem quan tâm không chỉ là nội dung nói gì mà còn là người truyền tải có trải nghiệm, góc nhìn và độ tin cậy ra sao.

Các đại biểu tập trung lắng nghe phiên thảo luận - Ảnh: HÀ THI

Song song đó, người trẻ có thể tận dụng sở trường của mình, từ nghiên cứu nội dung, quay dựng đến phân tích nền tảng, hoặc dựa vào uy tín của những tổ chức, cộng đồng mà mình tham gia để tạo thêm sức lan tỏa cho thông điệp.

“Thuật toán có thể thay đổi nhưng nội dung tử tế không bao giờ thiếu”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Từ trải nghiệm quảng bá nông sản địa phương, nhà sáng tạo nội dung Thiện Nhân cũng cho rằng trải nghiệm thực tế và câu chuyện phía sau sản phẩm là yếu tố giúp tạo niềm tin với người xem.

Theo anh, thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, người làm nội dung cần hiểu quá trình sản xuất, những khó khăn của người nông dân và giá trị sản phẩm để truyền tải câu chuyện một cách chân thực. Qua đó, nội dung ngoài giúp người tiêu dùng biết đến sản phẩm còn góp phần kết nối nông sản địa phương với thị trường.

Niềm tin là giá trị không thể đánh đổi

Tại phiên chuyên đề “Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI”, nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên Ban biên tập báo Thanh Niên, cho rằng người dùng ngày nay không còn tìm kiếm thông tin mà họ tìm kiếm một nguồn thông tin để tin cậy.

Theo ông, khi AI khiến việc tạo ra hình ảnh, video và thông tin ngày càng dễ dàng, công chúng cũng có xu hướng hoài nghi nhiều hơn. Vì vậy, người làm nội dung cần chú trọng chuyên môn, dữ liệu gốc và quy trình xác thực. Đồng thời, việc cho khán giả thấy những gì diễn ra phía sau một sản phẩm cũng có thể trở thành cách xây dựng sự minh bạch.

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên Ban biên tập báo Thanh Niên, chia sẻ tại phiên chuyên đề “Giữa dòng chảy thông tin: Người trẻ cần một điểm tựa niềm tin” - Ảnh: VỈNH DỲ

“Chúng ta đang bị một tình trạng là bắt đầu dị ứng với AI, và bắt đầu hoài nghi tất cả những người đẹp trên TikTok, bởi vì hình trên TikTok khác với ngoài TikTok. Vậy đòi hỏi của chúng ta bây giờ là gì? Hậu trường, minh bạch”, ông Phước nói.

Tương tự, anh Trần Hoàng, Giám đốc VCCorp Network, cũng nhấn mạnh không nên đánh đổi uy tín để lấy một video viral.

Theo anh, một nội dung chưa được kiểm chứng dù có thể mang về hàng triệu lượt xem vẫn không đáng để đánh đổi với uy tín của cả kênh. Nếu video đó sai phạm, toàn bộ uy tín của hệ thống có thể bị ảnh hưởng bởi người xem sẽ nghi ngờ cả những nội dung được đăng tải sau đó.

“View có thể lấy lại một cách rất dễ dàng: không hôm nay thì ngày mai, không ngày mai thì tuần sau, không tuần sau thì tháng sau. Nhưng khi mình đã dính vào một vết nhơ, một lỗi trên Internet, chúng sẽ không bao giờ biến mất cả”, anh nói.

Hiểu nhu cầu thanh niên để xây dựng giá trị thiết thực Chị Hoàng Thu Hằng (kênh Hằng Mandu), nhà sáng tạo nội dung số trong lĩnh vực học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển năng lực thanh niên, giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, cho rằng với những nội dung hữu ích nhưng tương đối khó tiếp cận nhiều người xem có thể chọn lưu lại để xem sau. Tuy nhiên, việc lưu nội dung không đồng nghĩa người xem sẽ quay lại hoặc chuyển hóa những thông tin đó thành hành động thực tế. Theo chị, để giải quyết vấn đề này, người sáng tạo cần khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, từ đó xây dựng nội dung phù hợp. Thay vì đưa ra những lời khuyên chung chung, nội dung nên hướng đến các gợi ý cụ thể, thiết thực để người trẻ có thể áp dụng, từng bước chuyển kiến thức thành hành động.