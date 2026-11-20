Thực hành thiền thở để cảm nhận từng nhịp sống và làm dịu tâm trí - Ảnh: NGỌC SANG

Sáng cuối tuần tại thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), hơn 60 sinh viên từ nhiều trường đại học tham gia workshop "Thiền học đường".

Ban đầu tò mò, sau cảm thấy nhẹ nhàng, cuộc sống cân bằng hơn

Trong không gian tối giản, hương tinh dầu thoang thoảng và tiếng chuông ngân nhẹ, mọi người cùng ngồi tĩnh lặng, tạm gác nhịp sống vội vã bên ngoài.

Nguyễn Bảo Thuận, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, đến với thiền vì tò mò. Lịch học dày đặc, làm thêm và hoạt động ngoại khóa khiến Thuận thường xuyên mất ngủ, căng thẳng, dễ cáu gắt.

"Tôi chưa từng thiền và cũng không hiểu nhiều nên muốn thử trải nghiệm điều mới mẻ", Thuận chia sẻ.

Dưới sự hướng dẫn của thầy Huỳnh Hòa, các bạn tập trung vào hơi thở, thả lỏng cơ thể và quan sát cảm xúc. Workshop do CLB Thiền Việt phối hợp tổ chức miễn phí tại các trường đại học, với những bài tập thư giãn, thiền chuông và kỹ thuật thở đơn giản.

"Chúng tôi muốn chia sẻ với sinh viên kỹ thuật thư giãn từ hơi thở đến tâm trí, giúp các bạn biết cách buông bớt lo âu, đặc biệt trong mùa thi", thầy Hòa nói.

Với Nguyễn Kim Ngọc (23 tuổi), một buổi trải nghiệm cách đây hai năm đã trở thành cái duyên đưa cô đến với thiền. Hiện Ngọc duy trì hai buổi mỗi tuần tại CLB Thiền Việt (phường Hòa Hưng).

Ban đầu, cô gặp khó khăn khi phải ngồi yên trong thời gian dài, tâm trí liên tục bị phân tán bởi những câu chuyện trong ngày. "Lúc đầu mình rất khó tập trung, cứ nhắm mắt là suy nghĩ miên man. Dần dần mọi thứ cải thiện từng chút một, giờ thiền xong đầu óc rất nhẹ", Ngọc chia sẻ.

Theo Ngọc, thiền không chỉ giúp cô thư thái mà còn thay đổi cách ứng xử với mọi người. Cô điềm tĩnh hơn, ít nóng giận, ngủ ngon và tập trung tốt hơn trong học tập, công việc.

"Trước đây mình hay mất ngủ, học bài khó nhớ. Bây giờ chỉ khoảng 5 phút là có thể ngủ, sáng dậy mình còn dành thêm một giờ để thiền trước khi đi làm", Ngọc nói.

Liệu pháp chuông xoay được kết hợp trong buổi thiền giúp các học viên thư giãn hơn - Ảnh: NGỌC SANG

Bớt nóng giận, thêm nhiều lợi ích cho sức khỏe

Thư giãn bằng hoạt động ngồi tĩnh tâm tại Trung tâm hoạt động vì cộng đồng Inner Space Việt Nam - Ảnh: YẾN TRINH

Đã tham gia ba khóa thiền, mỗi khóa kéo dài 10 ngày tại một thiền viện ở TP Đồng Nai, Phương Loan (32 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết việc tập trung vào hơi thở, lắng nghe bản thân khiến cô tăng khả năng tập trung khi làm việc, bớt suy nghĩ linh tinh.

Tính chất công việc phải làm ngoài giờ, đi lại nhiều, trước đây Loan hay stress, cáu gắt. Cô từng cãi nhau với đồng nghiệp, giận lên là chặn tin nhắn của người yêu. Nhận thấy mình không thể tiếp tục duy trì những thói quen này, cô tìm đến thiền.

Không tuyệt đối hóa những tác dụng của thiền, nhưng cô nhận thấy mình bình tĩnh hơn. Đồng thời, cô nhìn nhận mọi thứ dưới góc độ nguyên nhân - kết quả, biết đặt mình vào vị trí người khác.

"Đặc biệt, tôi thấy những lợi ích cho sức khỏe rất rõ ràng, như việc dậy sớm ngồi thiền giúp tôi tự giác buổi tối đi ngủ sớm, ăn uống vì vậy cũng điều độ và ngon miệng hơn", cô kể.

Anh Mai Tấn Giáp, Chủ nhiệm CLB Healing IHC Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), chia sẻ workshop "Thiền học đường" xuất phát từ mong muốn giúp sinh viên giải tỏa những áp lực về điểm số, deadline, kỳ vọng gia đình và cảm giác cô đơn giữa thành phố lớn.

"Tụi mình mong muốn tạo ra một không gian để các bạn được kết nối, chia sẻ và chữa lành. Thiền giúp mình học được sự kiên nhẫn, biết lắng nghe và trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại", Giáp chia sẻ.

CLB Healing IHC phối hợp với Trung tâm Dưỡng sinh Thiền Việt chuẩn bị không gian và nội dung phù hợp với sinh viên.

Thiền không phải "liều thuốc" giải quyết mọi vấn đề. Nhưng với nhiều bạn trẻ, vài phút ngồi yên, hít thở và lắng nghe bản thân cũng đủ để cảm xúc dịu lại, tâm trí được nghỉ ngơi và có thêm năng lượng bước tiếp.

Trung tâm hoạt động vì cộng đồng Inner Space Việt Nam (phường Hiệp Bình, TP.HCM) thường tổ chức các hoạt động thư giãn tinh thần, tĩnh tâm, thiền yoga… cho nhiều độ tuổi.

Theo TS giáo dục Nguyễn Thị Thanh Phượng - giảng viên của Inner Space Việt Nam, các hoạt động này hoàn toàn không thu phí, nhằm giúp người tham gia có thể cân bằng cảm xúc, thư giãn tâm trí, chủ động chăm sóc sức khỏe tinh thần. Đặc biệt, nơi này còn hướng dẫn phương pháp áp dụng thiền vào cuộc sống hằng ngày, như dành một vài phút tĩnh tâm, thư giãn cơ thể và hít thở chậm trong khi làm việc, trả lời email…