Các loại thực phẩm nhanh thường tạo ra sự tăng đột biến lượng đường huyết lớn ở hầu hết mọi người - Ảnh minh họa

Trong một gia đình, có người ăn xong vẫn tỉnh táo, có người lại buồn ngủ, mệt mỏi hoặc lo lắng khi thấy chỉ số đường huyết tăng cao. Tuy nhiên, cảm giác sau bữa ăn không thể cho biết chính xác lượng đường trong máu. Để hiểu vì sao cùng ăn một món mà cơ thể phản ứng khác nhau, cần nhìn vào cách mỗi người tiêu hóa và xử lý glucose.

Cùng một bữa ăn, vì sao đường huyết mỗi người lại khác nhau?

Sau khi ăn, cơ thể phân giải carbohydrate trong thực phẩm thành glucose để cung cấp năng lượng. Tuyến tụy tiết insulin, một hormone giúp glucose đi từ máu vào các tế bào. Quá trình này diễn ra ở tất cả mọi người, nhưng hiệu quả xử lý glucose không giống nhau.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Cell năm 2015 đã theo dõi đường huyết của 800 người trong một tuần, ghi nhận phản ứng sau gần 47.000 bữa ăn.

Kết quả cho thấy những người khác nhau có thể phản ứng rất khác nhau với cùng một loại thực phẩm. Nghiên cứu PREDICT 1, công bố trên Nature Medicine năm 2020 với 1.002 người trưởng thành và các cặp song sinh, cũng ghi nhận sự khác biệt đáng kể về phản ứng glucose, insulin và chất béo trong máu sau những bữa ăn giống nhau.

Độ nhạy insulin là một yếu tố quan trọng. Khi cơ thể nhạy với insulin, các tế bào đáp ứng tốt hơn với hormone này và glucose được đưa ra khỏi máu hiệu quả hơn. Ngược lại, tình trạng kháng insulin khiến tế bào phản ứng kém, làm đường huyết dễ tăng cao sau ăn. Đây là một đặc điểm quan trọng trong tiền tiểu đường và đái tháo đường type 2.

Ngoài ra, lượng cơ bắp, mức độ hoạt động thể chất, thành phần bữa ăn và hệ vi sinh đường ruột cũng có thể góp phần tạo ra khác biệt. Cơ bắp sử dụng glucose làm nhiên liệu, vì vậy người thường xuyên vận động có thể xử lý glucose khác với người ít hoạt động.

Một bữa ăn nhiều tinh bột tinh chế hoặc đồ uống có đường cũng thường khiến glucose tăng nhanh hơn so với bữa ăn có carbohydrate đi kèm chất xơ, protein và chất béo lành mạnh.

Giấc ngủ và căng thẳng cũng có thể làm thay đổi phản ứng đường huyết. Thiếu ngủ có thể làm giảm độ nhạy insulin; stress và bệnh cấp tính có thể ảnh hưởng đến các hormone điều hòa glucose. Vì vậy, cùng một người ăn cùng một món vào hai ngày khác nhau vẫn có thể ghi nhận các mức đường huyết không hoàn toàn giống nhau.

Tuổi tác và thay đổi nội tiết tố cũng đáng lưu ý. Khi lớn tuổi, khối lượng cơ và mức vận động có thể giảm, trong khi khả năng đáp ứng với insulin thay đổi. Ở phụ nữ, dao động hormone trong chu kỳ kinh nguyệt, giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh có thể ảnh hưởng đến đường huyết, cảm giác thèm ăn và mức năng lượng.

Bữa ăn cân đối, đủ chất là yếu tố quan trọng giúp đường huyết ổn định - Ảnh minh họa

5 thói quen giúp đường huyết ổn định hơn mà không cần kiêng khem cực đoan

1. Kết hợp tinh bột với protein và chất xơ

Cơm trắng, bánh mì trắng, cháo hoặc ngũ cốc tinh chế có thể khiến đường huyết tăng nhanh, đặc biệt khi ăn với khẩu phần lớn. Thay vì loại bỏ hoàn toàn tinh bột, hãy kết hợp lượng tinh bột phù hợp với rau xanh, đậu, cá, trứng, thịt nạc hoặc đậu phụ. Chất xơ, protein và chất béo có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và thay đổi tốc độ hấp thu glucose.

Một nghiên cứu trên người trưởng thành mắc tiền tiểu đường được công bố trên Diabetes, Obesity and Metabolism ghi nhận rằng ăn rau và protein trước phần carbohydrate giúp giảm đỉnh đường huyết sau ăn so với ăn carbohydrate trước.

2. Ưu tiên thực phẩm ít chế biến và hạn chế đồ uống có đường

Nước ngọt, trà sữa nhiều đường, nước ép thêm đường, bánh kẹo và các loại ngũ cốc tinh chế có thể làm lượng glucose trong máu tăng nhanh.

Hãy ưu tiên nước lọc, rau củ, trái cây nguyên quả, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt.

3. Đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn

Cơ bắp sử dụng glucose để tạo năng lượng khi vận động. Một cuộc đi bộ nhẹ sau ăn, tùy sức khỏe và khả năng vận động, có thể giúp giảm mức tăng đường huyết sau bữa ăn.

Người ít vận động có thể bắt đầu bằng 10-15 phút đi bộ và tăng dần khi thấy phù hợp. Người có bệnh nền hoặc nguy cơ hạ đường huyết do thuốc nên hỏi nhân viên y tế về mức vận động an toàn.

4. Ngủ đủ và tìm cách kiểm soát căng thẳng

Thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến độ nhạy insulin và cảm giác đói. Người trưởng thành thường nên hướng đến khoảng 7-9 giờ ngủ mỗi đêm, duy trì giờ ngủ tương đối đều đặn và hạn chế caffeine vào cuối ngày.

Những hoạt động như đi bộ, thư giãn, hít thở chậm hoặc chia nhỏ công việc cũng có thể giúp kiểm soát căng thẳng.

5. Theo dõi sức khỏe bằng xét nghiệm phù hợp, không chỉ dựa vào cảm giác

Đường huyết tăng sau ăn không phải lúc nào cũng gây ra triệu chứng rõ ràng. Ngược lại, buồn ngủ hoặc mệt mỏi sau bữa trưa cũng không đủ để kết luận một người bị tăng đường huyết. Nếu có yếu tố nguy cơ như thừa cân, ít vận động, tiền sử gia đình mắc đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc từng được chẩn đoán tiền tiểu đường, nên trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra đường huyết lúc đói và HbA1c.

Theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA), ở người không mang thai, đường huyết lúc đói từ 100-125 mg/dL (5,6-6,9 mmol/L) thuộc ngưỡng tiền tiểu đường; từ 126 mg/dL (7,0 mmol/L) trở lên có thể gợi ý đái tháo đường và thường cần xét nghiệm xác nhận nếu không có triệu chứng rõ ràng. HbA1c từ 5,7-6,4% thuộc ngưỡng tiền tiểu đường, còn từ 6,5% trở lên có thể gợi ý đái tháo đường.