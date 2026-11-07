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Đường huyết đã vượt ngưỡng bình thường, làm gì để tránh mắc tiểu đường?

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Tiền đái tháo đường là tình trạng đường huyết cao hơn mức bình thường nhưng chưa đến ngưỡng chẩn đoán đái tháo đường. Đây được xem là giai đoạn cảnh báo, bởi nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, người mắc có nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường type 2.

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Người bệnh kiểm tra đường huyết tại nhà - Ảnh minh họa

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, tiền đái tháo đường phản ánh tình trạng rối loạn điều hòa đường huyết của cơ thể, thường liên quan đến hiện tượng kháng insulin, khiến cơ thể không sử dụng insulin hiệu quả như bình thường. Tình trạng này có thể kéo dài trong nhiều năm mà không gây ra triệu chứng rõ rệt.

Những người có nguy cơ cao mắc tiền đái tháo đường gồm người thừa cân, béo phì, ít vận động, có người thân mắc đái tháo đường type 2, từng bị đái tháo đường thai kỳ hoặc có tiền sử đường huyết bất thường.

Tuy nhiên, tình trạng này không chỉ xuất hiện ở người thừa cân, béo phì. Ngay cả những người có vóc dáng bình thường cũng có thể bị rối loạn đường huyết nếu có các yếu tố nguy cơ khác.

Do bệnh thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện khi đi khám sức khỏe hoặc khi đường huyết đã tăng đến ngưỡng chẩn đoán đái tháo đường.

Vì vậy, chủ động kiểm tra đường huyết có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và có biện pháp can thiệp phù hợp.

Thay đổi lối sống giúp hạn chế nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường

Theo các bác sĩ, thay đổi lối sống là một trong những biện pháp quan trọng giúp người tiền đái tháo đường kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường type 2.

Trong đó, chế độ dinh dưỡng cần được điều chỉnh theo hướng hạn chế nước ngọt, bánh kẹo và các thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung; tăng cường rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ, ngũ cốc nguyên hạt và lựa chọn nguồn đạm phù hợp.

Bên cạnh dinh dưỡng, hoạt động thể lực thường xuyên cũng góp phần cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và chuyển hóa đường trong cơ thể. 

Người thừa cân, béo phì cần chú ý giảm cân hợp lý, đặc biệt khi mỡ tích tụ nhiều ở vùng bụng.

Việc duy trì khối cơ thông qua vận động phù hợp cũng có lợi cho chuyển hóa. Người dân nên lựa chọn hình thức và cường độ vận động phù hợp với thể trạng, duy trì đều đặn thay vì tập luyện quá sức trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, người có yếu tố nguy cơ cần chủ động xét nghiệm đường huyết định kỳ. Các xét nghiệm thường được sử dụng để đánh giá tình trạng tiền đái tháo đường gồm đường huyết lúc đói, HbA1c và nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ sẽ lựa chọn xét nghiệm phù hợp và tư vấn kế hoạch theo dõi.

Người dân không nên tự ý sử dụng thuốc hạ đường huyết khi chưa có chỉ định. Việc tái khám đúng hẹn, tuân thủ hướng dẫn chuyên môn và duy trì các thay đổi tích cực trong sinh hoạt là những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát nguy cơ lâu dài.

Để phát hiện sớm tiền đái tháo đường và hạn chế nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường type 2, người dân, đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ, nên chủ động kiểm tra đường huyết và thăm khám tại cơ sở y tế.

- Ảnh 3.Ăn nhiều ngọt có phải nguyên nhân gây bệnh đái tháo đường?

Nhiều người cho rằng ăn ngọt là nguyên nhân dẫn đến đái tháo đường. Tuy nhiên, thực tế đái tháo đường liên quan đến nhiều yếu tố. Trong đó có tuổi tác, tình trạng thừa cân, ít vận động, chế độ ăn dư thừa năng lượng và cơ địa của mỗi người.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: đường huyết Tiền đái tháo đường tiểu đường Đái tháo đường

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