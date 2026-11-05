Sớm đưa vào hoạt động Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác Bộ Y tế đã đến thăm, làm việc tại dự án Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ - Ảnh: T. LŨY

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã báo cáo tình hình tiến độ hoàn thiện các hạng mục xây dựng, mua sắm trang thiết bị y tế, hệ thống công nghệ thông tin. Đồng thời các công tác như bàn giao cơ sở hạ tầng, hướng dẫn vận hành và công tác chuẩn bị cũng đang gấp rút thực hiện để bệnh viện chuẩn bị đi vào hoạt động.

Khẩn trương chuẩn bị đưa bệnh viện vào hoạt động

Đến thời điểm hiện tại, công trình xây dựng đã hoàn thành các thủ tục nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, môi trường và nghiệm thu hoàn thành công trình, đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định.

Riêng công tác mua sắm trang thiết bị y tế, tổng giá trị gói mua sắm là 180 tỉ đồng, gồm 67 danh mục thiết bị đang được thực hiện, lắp đặt cũng như lựa chọn nhà thầu.

Về hạ tầng công nghệ thông tin, nhà thầu đã hoàn thành cung cấp, lắp đặt thiết bị và đang triển khai cài đặt các phần mềm, dự kiến hoàn thành trước ngày 10-11.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đang tập trung chuẩn bị nhân lực, phối hợp với Ban Quản lý dự án và các nhà thầu trong công tác tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ chất lượng, kiểm tra lắp đặt và chạy thử thiết bị y tế.

Công tác hướng dẫn vận hành, bảo trì các hệ thống kỹ thuật được tổ chức đồng bộ, bảo đảm đội ngũ cán bộ kỹ thuật của bệnh viện có đủ năng lực tiếp nhận và vận hành công trình.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ - Ảnh: BVCC

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khẩn trương tăng cường nhân lực, tập trung phối hợp để hoàn thành công tác tiếp nhận, bàn giao để sớm đưa bệnh viện vào hoạt động. Ông yêu cầu bảo đảm các điều kiện và tổ chức lễ khánh thành công trình trong tháng 11-2026.

Định hướng phát triển chuyên sâu lĩnh vực chấn thương chỉnh hình

Dự án Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ có tổng mức đầu tư 950 tỉ đồng, với quy mô 300 giường bệnh (từ nguồn ngân sách Trung ương), được triển khai xây dựng tại khu đô thị An Bình - Mỹ Khánh (phường An Bình, TP Cần Thơ).

Công trình gồm khối nhà chính cao 3 - 8 tầng, có đầy đủ các phòng mổ cấp cứu, phòng mổ chuyên đề cùng hệ thống các khoa, phòng chức năng. Đặc biệt, dự án bệnh viện được đầu tư đồng bộ các hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm quản lý bệnh viện, bao gồm HIS, LIS, PACS và EMR, góp phần tạo nền tảng cho hoạt động quản lý, điều hành và triển khai bệnh án điện tử.

Khi đi vào hoạt động, bệnh viện được kỳ vọng trở thành cơ sở y tế chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị các bệnh lý và chấn thương cơ xương khớp, giảm áp lực chuyển tuyến và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trong khu vực.