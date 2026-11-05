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Trường đại học Y Dược Cần Thơ có 4 phó hiệu trưởng

tác giả
THÁI LŨY
THÁI LŨY
THÁI LŨY

Ngày 5-11, Trường đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Y tế về công tác cán bộ, bổ nhiệm 4 phó hiệu trưởng nhà trường.

Trường đại học Y Dược Cần Thơ có 4 phó hiệu trưởng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao quyết định bổ nhiệm cho 4 phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Cần Thơ - Ảnh: T.LŨY

Theo đó, Bộ Y tế có quyết định bổ nhiệm lại GS.TS Nguyễn Trung Kiên làm Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; PGS.TS.BS Trần Viết An giữ chức vụ Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; PGS.TS.BS Nguyễn Thành Tấn giữ chức vụ Phó hiệu trưởng phụ trách kinh tế. Thời hạn giữ chức vụ của mỗi người là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Đối với PGS.TS.BS Nguyễn Văn Lâm, Bộ Y tế có quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó hiệu trưởng (phụ trách chuyên môn) đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Y tế tin tưởng với tâm huyết và kinh nghiệm trong quản lý điều hành, ban lãnh đạo cùng với tập thể nhà trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ y tế và giáo dục, đồng thời xây dựng trường trở thành trường trọng điểm trong hệ thống cơ sở giáo dục đại học và trong hệ thống các trường trực thuộc Bộ Y tế, nhà trường phải phấn đấu, đổi mới công tác đào tạo, hội nhập quốc tế trong khu vực và quốc tế; hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Y tế giao phó, góp phần quan trọng trong sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Trần Viết An - Phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Cần Thơ - chia sẻ: Giáo dục đại học và ngành y tế đang đứng trước những yêu cầu đổi mới sâu sắc về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đây cũng là thời điểm trường đang nỗ lực triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng đến mục tiêu trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia. Để thực hiện mục tiêu đó, tập thể nhà trường xin hứa sẽ đoàn kết, đồng lòng, với tinh thần trách nhiệm để có những hành động cụ thể hoàn thành trọng trách Bộ Y tế giao.

Được biết, Trường đại học Y Dược Cần Thơ là cơ sở giáo dục đại học công lập trọng điểm trực thuộc Bộ Y tế, đóng vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế, phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng ĐBSCL. Hiện nay trường có quy mô đào tạo khoảng 15.000 sinh viên, học viên.

Với 14 ngành trình độ đại học và 90 chuyên ngành trình độ sau đại học, hơn 100 chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội cập nhật kiến thức liên tục cho nhân viên y tế. Đến nay, trường đã đào tạo, cung cấp cho ngành y tế hơn 35.000 cán bộ y tế trình độ đại học và sau đại học.

Trường đại học Y Dược Cần Thơ có 4 phó hiệu trưởng - Ảnh 2.Tân hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ: Muốn xây dựng trường trọng điểm quốc gia

Ngày 16-7, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Cần Thơ cho PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương.

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    Chủ đề: Bộ y tế Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Phó hiệu trưởng

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