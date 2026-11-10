Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Sốc: Kane đoạt Quả bóng vàng nhưng không được đồng nghiệp đánh giá cao

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Dù vừa giành được danh hiệu Quả bóng vàng cao quý của tạp chí France Football nhưng Harry Kane lại không nhận được sự đánh giá tương tự từ các đồng nghiệp.

Sốc: Kane đoạt Quả bóng vàng nhưng không được đồng nghiệp đánh giá cao - Ảnh 2.

Đoạt Quả bóng vàng 2026 nhưng Kane không lọt vào đội hình tiêu biểu của FifPro - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, Kane không có tên trong đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu năm 2026 của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FifPro). Đây là đội hình do 19.000 cầu thủ bóng đá đến từ 73 quốc gia bầu chọn dựa vào những gì các cầu thủ đã đóng góp trong năm 2026. 

Theo đánh giá của các cầu thủ trên toàn thế giới, Kane không đủ sức chen chân vào đội hình tiêu biểu và phải nhường chỗ cho các ngôi sao tấn công như Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi và Lamine Yamal.

Đây là lần đầu tiên Messi trở lại đội hình tiêu biểu của Fifpro sau 2 năm vắng bóng. Hiện Messi nắm giữ kỷ lục 18 lần góp mặt trong đội hình tiêu biểu năm của Fifpro. 

Trong khi đó, Yamal trở thành cầu thủ đầu tiên chưa tròn 20 tuổi đã 2 lần xuất hiện trong đội hình của Fifpro. 

Đáng chú ý, thủ môn Unai Simon - người giành giải thưởng Lev Yashin tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 lại vắng mặt ở đội hình tiêu biểu của Fifpro. Thay thế anh là David Raya, thủ thành của CLB Arsenal. 

Jude Bellingham là cầu thủ người Anh duy nhất có tên trong đội hình của FifPro, bên cạnh những tiền vệ khác như Rodri và Vitinha. 

Đội hình tiêu biểu năm 2026 của Fifpro: David Raya (Arsenal, Tây Ban Nha); Pau Cubarsi (Barcelona, Tây Ban Nha), Achraf Hakimi (PSG, Morocco), Nuno Mendes (PSG, Bồ Đào Nha); Jude Bellingham (Real Madrid, Anh), Rodri (Manchester City/Barcelona, Tây Ban Nha) Vitinha (Paris Saint-Germain, Bồ Đào Nha); Erling Haaland (Manchester City, Na Uy), Kylian Mbappe (Real Madrid, Pháp), Lionel Messi (Inter Miami, Argentina), Lamine Yamal (Barcelona, Tây Ban Nha).

Sốc: Kane đoạt Quả bóng vàng nhưng không được đồng nghiệp đánh giá cao - Ảnh 2.Sự nghiệp của Harry Kane rực rỡ thế nào?

Mời bạn đọc cùng Báo Tuổi Trẻ nhìn lại nhìn lại những cột mốc thống kê chói lọi và ấn tượng trong hành trình chạm đến danh hiệu Quả bóng vàng 2026 của Harry Kane.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: fifa Bayern Munich Kane FIFPro Yamal

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất