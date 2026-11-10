Sốc: Kane đoạt Quả bóng vàng nhưng không được đồng nghiệp đánh giá cao

Đoạt Quả bóng vàng 2026 nhưng Kane không lọt vào đội hình tiêu biểu của FifPro - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, Kane không có tên trong đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu năm 2026 của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FifPro). Đây là đội hình do 19.000 cầu thủ bóng đá đến từ 73 quốc gia bầu chọn dựa vào những gì các cầu thủ đã đóng góp trong năm 2026.

Theo đánh giá của các cầu thủ trên toàn thế giới, Kane không đủ sức chen chân vào đội hình tiêu biểu và phải nhường chỗ cho các ngôi sao tấn công như Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi và Lamine Yamal.

Đây là lần đầu tiên Messi trở lại đội hình tiêu biểu của Fifpro sau 2 năm vắng bóng. Hiện Messi nắm giữ kỷ lục 18 lần góp mặt trong đội hình tiêu biểu năm của Fifpro.

Trong khi đó, Yamal trở thành cầu thủ đầu tiên chưa tròn 20 tuổi đã 2 lần xuất hiện trong đội hình của Fifpro.

Đáng chú ý, thủ môn Unai Simon - người giành giải thưởng Lev Yashin tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 lại vắng mặt ở đội hình tiêu biểu của Fifpro. Thay thế anh là David Raya, thủ thành của CLB Arsenal.

Jude Bellingham là cầu thủ người Anh duy nhất có tên trong đội hình của FifPro, bên cạnh những tiền vệ khác như Rodri và Vitinha.

Đội hình tiêu biểu năm 2026 của Fifpro: David Raya (Arsenal, Tây Ban Nha); Pau Cubarsi (Barcelona, Tây Ban Nha), Achraf Hakimi (PSG, Morocco), Nuno Mendes (PSG, Bồ Đào Nha); Jude Bellingham (Real Madrid, Anh), Rodri (Manchester City/Barcelona, Tây Ban Nha) Vitinha (Paris Saint-Germain, Bồ Đào Nha); Erling Haaland (Manchester City, Na Uy), Kylian Mbappe (Real Madrid, Pháp), Lionel Messi (Inter Miami, Argentina), Lamine Yamal (Barcelona, Tây Ban Nha).