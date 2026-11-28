Nhân viên kiểm tra drone do người dân mang đến điểm tiếp nhận thiết bị trước khi quy định cấm sở hữu và lưu giữ drone ở Bắc Kinh có hiệu lực - Ảnh: AFP

Sau gần 2 tuần quy định mới về việc cấm sở hữu, lưu trữ và vận chuyển thiết bị bay không người lái (drone) trên toàn địa phận thành phố được áp dụng tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 27-11, Cục Công an sân bay Bắc Kinh đã công bố 3 trường hợp vi phạm điển hình bị cơ quan chức năng xử lý.

Theo tờ Tân Kinh Báo, trường hợp thứ nhất là một hành khách nước ngoài mang theo 4 drone trên chuyến bay nội địa đến Bắc Kinh để nối chuyến xuất cảnh.

Dù đã được công an tại sân bay khởi hành thông báo quy định và khuyến cáo, người này vẫn mang theo thiết bị vào Bắc Kinh, sau đó bị tịch thu cả 4 drone và phạt tiền.

Hai trường hợp còn lại gồm một hành khách họ Trần, mang drone vào địa phận Bắc Kinh dù đã được công an tại sân bay khởi hành nhắc nhở, và hành khách họ Lữ, mang theo một drone còn nguyên hộp từ nhà riêng ở Bắc Kinh ra sân bay để rời thành phố.

Cả hai trường hợp này đều bị tịch thu thiết bị, riêng hành khách họ Lữ bị xử phạt tiền.

Từ ngày 1-5, Bắc Kinh bắt đầu triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ với hoạt động bay, mua bán và vận chuyển drone nhằm bảo đảm an toàn không phận tầm thấp của thủ đô.

Đến ngày 11-9, quy định này được sửa đổi và chính thức có hiệu lực từ ngày 15-11, mở rộng phạm vi cấm sang cả việc sở hữu, lưu giữ drone và linh kiện cốt lõi trên toàn địa bàn thành phố.

Biển báo "khu vực cấm drone" trên một con đường ở Bắc Kinh ngày 14-9 - Ảnh: AFP

Theo quy định mới, trường hợp sở hữu, cất giữ hoặc mang drone và các bộ phận cốt lõi trái phép vào Bắc Kinh sẽ bị tịch thu thiết bị, có thể bị phạt đến 5.000 nhân dân tệ đối với cá nhân, và đến 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.450 USD) đối với tổ chức.

Người điều khiển drone trái phép sẽ bị yêu cầu dừng hoạt động, tịch thu thiết bị và phạt từ 1.000 - 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.500 USD).

Đối với các đơn vị có nhu cầu thực tế phục vụ nghiên cứu khoa học, sản xuất, giáo dục, nông lâm nghiệp, cứu hộ, cứu nạn và sự kiện quan trọng, việc mua, vận chuyển và lưu giữ drone có thể được cấp phép đặc biệt sau khi được cơ quan chức năng đánh giá an toàn.

Trước thời điểm quy định mới có hiệu lực, chính quyền Bắc Kinh đã yêu cầu các cá nhân, đơn vị sở hữu drone thực hiện việc xử lý thiết bị thông qua các kênh như bán lại tại chỗ, thu hồi tiêu hủy hoặc vận chuyển ra khỏi thành phố bằng dịch vụ chuyển phát.

Cục Công an sân bay thủ đô Bắc Kinh nhấn mạnh quy định cấm mang theo và vận chuyển drone vào thành phố áp dụng đối với cả hành khách có điểm đến là Bắc Kinh, lẫn hành khách đến đây để nối chuyến hoặc chuyển sang phương tiện giao thông khác để rời thành phố.