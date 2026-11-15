Sinh viên trường nghề sang Trung Quốc học về xe năng lượng mới

Sinh viên học ô tô năng lượng mới trong hai tuần tại Học viện Kỹ thuật giao thông Quảng Tây - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Nhóm sinh viên Trường cao đẳng Quốc tế TP.HCM vừa có hai tuần tham gia chương trình trao đổi về công nghệ ô tô năng lượng mới tại Học viện Kỹ thuật giao thông Quảng Tây, Trung Quốc, từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11-2026.



Tiếp cận xe năng lượng mới

Chương trình trao đổi tập trung vào công nghệ xe năng lượng mới và xe hybrid - kết hợp động cơ đốt trong và động cơ điện. Đây cũng là lĩnh vực Trung Quốc phát triển mạnh trong những năm gần đây.



Phạm Quốc Kiệt - sinh viên ngành Công nghệ ô tô - cho biết được học nhiều về sự khác biệt giữa việc bảo dưỡng ô tô sử dụng động cơ đốt trong và xe điện. Trên xe điện, người thợ phải hiểu hệ thống điện cao áp, cấu tạo bộ pin, quy trình kiểm tra lỗi, đặc biệt các yêu cầu an toàn khi sửa chữa.

Trong khi đó, Huỳnh Đỗ Trọng - sinh viên ngành Khoa học máy tính - có dịp tìm hiểu những ứng dụng trực tiếp trong ô tô thế hệ mới, như hệ thống quản lý pin sử dụng phần mềm để theo dõi điện áp, nhiệt độ và trạng thái các tế bào pin.

Các sinh viên được tiếp cận ô tô năng lượng mới từ nhiều góc độ và chuyên ngành khác nhau - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Còn Nguyễn Thị Huỳnh Như - sinh viên chuyên ngành Tiếng Trung - thì được mở ra một hướng mới mẻ khi có thể học cách sử dụng tiếng Trung trong lĩnh vực kỹ thuật.

Ngoài giao tiếp thông thường, nếu định hướng làm việc với doanh nghiệp ô tô Trung Quốc, Như tự thấy còn cần hiểu tên linh kiện, hướng dẫn vận hành, tài liệu kỹ thuật và những thuật ngữ liên quan đến dây chuyền sản xuất.

Nhà máy đưa chuyên gia vào trường dạy nghề

Ông Đỗ Hoàng Tuân - Phó trưởng khoa Công nghệ, Trường cao đẳng Quốc tế TP.HCM - cho biết đã có dịp tìm hiểu các cơ sở đào tạo nghề tại Quảng Tây, trong đó có những trường ở Nam Ninh, Quế Lâm và Liễu Châu.

Một mô hình ông quan tâm là sự hợp tác giữa Trường Kỹ thuật Công nghệ và Thương mại cao cấp Quảng Tây với hãng ô tô Wuling (Ngũ Lăng) tại Liễu Châu.

Dây chuyền sản xuất xe tự động tại nhà máy Wuling tại Liễu Châu - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Từ năm 2021, hai bên triển khai mô hình "trường trong nhà máy". Sinh viên được học lý thuyết, thực hành và thực tập tại cơ sở sản xuất, trong khi chuyên gia doanh nghiệp tham gia giảng dạy và xây dựng nội dung đào tạo.

Mô hình còn cho phép điều chỉnh hoạt động thực hành theo nhu cầu nhân lực của nhà máy.

Theo báo Quảng Tây ngày 7-8, riêng tháng 4 và 5-2026, trường đã bố trí 314 học viên tham gia dây chuyền sản xuất Wuling trong thời điểm doanh nghiệp cần bổ sung lao động để đáp ứng đơn hàng.

Ông Hoàng Hải - giảng viên ngành ô tô năng lượng mới tại Học viện Kỹ thuật giao thông Quảng Tây - cho rằng việc doanh nghiệp trực tiếp tham gia đào tạo là cách giúp sinh viên tiếp cận công nghệ và yêu cầu công việc thực tế ngay từ khi còn đi học.

Học viện, Khoa Công trình ô tô đang hợp tác với nhiều hãng xe như BYD, Xpeng, Toyota, Volkswagen... với hơn 180 cơ sở thực hành trong và ngoài trường, gồm các khu thực hành xe năng lượng mới, ô tô thông minh và dây chuyền sản xuất thử nghiệm.

Xưởng thực hành ô tô do Trường Kỹ thuật nghề số 2 thành phố Quế Lâm và doanh nghiệp ô tô cùng thiết kế và vận hành đào tạo - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Theo ông Hải, kinh nghiệm của nhiều trường nghề tại Quảng Tây là doanh nghiệp và nhà trường cùng hợp tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và chương trình đào tạo.

Chẳng hạn, trong chương trình hợp tác với hãng xe smart, đội ngũ giảng viên doanh nghiệp định kỳ đến trường giảng dạy, chia sẻ kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc, đồng thời tiếp nhận sinh viên thực tập.

"Mô hình này cho phép sinh viên được đào tạo theo quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật của doanh nghiệp trước khi ứng tuyển vào các vị trí việc làm trong ngành ô tô", ông Hải nói.

Chiến lược mạnh 'xuất khẩu kỹ năng nghề' Ông Vi An Đông, Phó tổng thư ký Liên minh Kỹ năng nghề Quảng Tây, cho biết trong những năm gần đây, các trường nghề tại Quảng Tây đã mở rộng kết nối với những cơ sở đào tạo tại Việt Nam và các nước ASEAN. Quảng Tây có vị trí tiếp giáp Việt Nam, là một trong những địa bàn Trung Quốc triển khai hợp tác giáo dục nghề nghiệp với Đông Nam Á. Nhiều lĩnh vực có tiềm năng "xuất khẩu kỹ năng nghề" với Việt Nam và ASEAN bao gồm quan tâm gồm ô tô năng lượng mới, máy bay không người lái (UAV), sản xuất thông minh và các ngành kỹ thuật phục vụ doanh nghiệp. Theo ông, hoạt động hợp tác hướng đến trao đổi sinh viên, giảng viên, tổ chức khóa đào tạo thực hành, phát triển chương trình và tiêu chuẩn kỹ năng nghề. "Ngày càng có nhiều chương trình học bổng ngắn hạn và dài hạn đang được các trường và doanh nghiệp dành cho sinh viên ASEAN, với điều kiện và mức hỗ trợ khác nhau", ông nói.

Thi tốt nghiệp trung học nghề gồm toán, ngữ văn, 2 môn định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nghề Học sinh chương trình giáo dục trung học nghề sẽ thi toán, ngữ văn, hai môn học theo định hướng nghề nghiệp và chuyên môn nghề để được xét công nhận tốt nghiệp.

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