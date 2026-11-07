'Xe điện BYD Seal lái thích nhưng sạc vẫn hạn chế'

BYD Seal là mẫu sedan thuần điện đầu tiên của anh Đăng Nguyễn - Ảnh: ĐĂNG NGUYỄN

Mua xe vì muốn thử sedan điện

Host chương trình Trên Ghế Đăng Nguyễn đã chia sẻ trải nghiệm sau khoảng hai tuần sử dụng chiếc xe điện Trung Quốc BYD Seal. Tính đến nay, xe đã đi được gần 800km.

Theo chủ xe, quyết định mua xe chủ yếu do muốn thử trải nghiệm một chiếc sedan điện có cảm giác lái thể thao. Hiện nay, ở Việt Nam, xe điện thường là SUV hoặc MPV. Trong khi đó, BYD Seal là một trong số ít mẫu sedan điện thuộc phân khúc phổ thông.

Xe sedan thường có lợi thế về cảm giác lái so với SUV, một phần đến từ khoảng sáng gầm thấp và dáng xe khí động học hơn. Với khoảng sáng gầm chỉ 120mm, BYD Seal đem đến cảm giác lái khác biệt so với khi lái SUV.

Nhìn chung, anh đánh giá mẫu sedan điện Trung Quốc tạo được ấn tượng tích cực nhờ cảm giác lái linh hoạt, khả năng phản hồi tốt và vận hành mượt mà.

BYD Seal có giá niêm yết 1,119 - 1,359 tỉ đồng - Ảnh: ĐĂNG NGUYỄN

Dù sở hữu bộ pin lớn và trọng lượng không nhỏ, BYD Seal không tạo cảm giác nặng nề khi điều khiển. Các thao tác từ vô lăng đến chân ga đều được đánh giá phối hợp nhịp nhàng, mang lại sự dễ chịu trong quá trình sử dụng.

Trải nghiệm này cũng khiến chủ xe có cái nhìn tích cực hơn về chất lượng ô tô Trung Quốc. Trước đó, người này từng lái thử Jaecoo J5 và đánh giá cao độ hoàn thiện nội thất, chất lượng lắp ráp cũng như cảm giác vận hành trong tầm giá.

Chất lượng xe không lo bằng chuyện sạc ở đâu

Dù hài lòng với BYD Seal, anh Đăng Nguyễn thừa nhận việc sử dụng một chiếc xe điện Trung Quốc có đôi chút bất tiện liên quan đến hạ tầng sạc. Bởi quá trình sạc tại các trạm của bên thứ ba đòi hỏi nhiều thao tác hơn.

Chủ xe cho biết nay phải cài đặt khoảng 10 - 13 ứng dụng trên điện thoại để phục vụ việc sạc xe. Mỗi đơn vị vận hành sử dụng ứng dụng riêng, một số còn yêu cầu nạp tiền trước vào tài khoản.

Thậm chí, đã có trường hợp cắm súng sạc và thực hiện các bước xác nhận nhưng xe vẫn không nhận điện. Nguyên nhân cụ thể chưa được xác định.

Anh Đăng Nguyễn đánh giá sạc xe cũng chưa phải "quá bất tiện", nhưng một vài "trật nhịp nhỏ" cũng có thể thành chuyện không vui với một số người - Ảnh: ĐĂNG NGUYỄN

BYD Seal sử dụng bộ pin dung lượng khoảng 82kWh, cho phạm vi hoạt động công bố khoảng 520km sau mỗi lần sạc. Theo chủ xe, con số này đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày và những chuyến đi đến các tỉnh lân cận Hà Nội.

Tuy nhiên, với các hành trình dài hơn, hạ tầng sạc trở thành vấn đề cần tính toán.

Anh cho biết có thể tìm thấy khá nhiều trạm sạc bên thứ ba tại Hà Nội thông qua các ứng dụng. Nhưng khi tìm kiếm ở những địa phương như Lạng Sơn, số lượng trạm giảm đáng kể.

Trên các tuyến cao tốc kết nối Hà Nội với những tỉnh lân cận, việc tìm trạm sạc bên thứ ba cũng chưa thực sự thuận tiện. Chẳng hạn, nếu đi từ Hà Nội đến Quảng Ninh mà không tính toán lượng pin từ trước, người lái có thể phải rời cao tốc để tìm điểm sạc.

Theo chủ xe, đây không phải bất tiện riêng của BYD hay ô tô Trung Quốc, mà còn có thể xảy ra với các dòng xe điện đang sử dụng mạng lưới trạm sạc bên thứ ba tại Việt Nam.

Do đó, anh cho rằng, nhóm xe này sẽ phù hợp với những ai chủ yếu đi trong đô thị, ít đi xa hoặc có nhu cầu về thiết kế, cảm giác lái. Ngược lại, đây chưa phải lựa chọn phù hợp với những người thường xuyên di chuyển đường dài, muốn tiết kiệm thời gian và ưu tiên sự thuận tiện.