Siêu robot thi chạy với con người ở Nam Cực, ai thắng?

VĐV Stephanie Case vốn là chân chạy nổi tiếng - Ảnh: INSTAGRAM

Nhưng sau khoảng 3km, "đối thủ" công nghệ đã cạn pin, trong khi con người tiếp tục chinh phục quãng đường chạy bộ hơn 160km giữa nền tuyết trắng.

Sự tương phản ấy xuất hiện tại giải chạy bộ Antarctic Ice Ultra diễn ra trong tuần này, đây là cuộc thi sức bền gần trại Ultima ở Đông Nam Cực, và mang đến một kết quả hoàn toàn bất ngờ.

Giữa các vận động viên mặc kín từ đầu đến chân là Qestr, robot hình người đeo số báo danh 29. Cỗ máy được khoác áo giữ nhiệt để thử sức trong thời tiết khoảng âm 24 độ C.

Nhưng cuộc đua của Qestr nhanh chóng kết thúc. Theo Focus, sử dụng tư liệu Reuters, robot phải bỏ cuộc sau khoảng 3km vì cạn pin. Chiếc áo chống rét không giúp nó đi xa hơn, trong khi các vận động viên tiếp tục hành trình trên tuyết.

Người hoàn thành cự ly 100 dặm, tương đương 160,9km, nhanh nhất là Yusheng Ni với 17 giờ 2 phút 24 giây. Nữ vận động viên Canada Stephanie Case về đích sau 17 giờ 31 phút 39 giây.

Trang chính thức của giải ghi nhận cả hai lập những dấu mốc mới ở cự ly này tại Nam Cực.

Đó là một màn “hạ đo ván” thú vị, dù chưa thể coi là cuộc đấu ngang sức. Sự kiện có nhiều cự ly và chưa xác định được Qestr đăng ký nội dung nào.

Báo 20 Minutos cũng cho biết robot được một thành viên ban tổ chức điều khiển từ xa, không phải hoàn toàn tự chạy như người xem có thể hình dung.

Những người tham gia giải chạy, cùng chú robot - Ảnh: DLMAG

Điều đáng bàn hơn nằm ở cách cơ thể con người vượt qua giá lạnh. Mỗi bước chạy không chỉ đưa vận động viên tiến lên mà còn tạo nhiệt từ hoạt động cơ bắp. Nguồn nhiệt ấy giúp duy trì thân nhiệt giữa môi trường liên tục lấy đi hơi ấm.

Theo Trường Y học thể thao Mỹ (ACSM), nhiệt lượng sinh ra khi vận động kết hợp với trang phục phù hợp là yếu tố quan trọng chống hạ thân nhiệt. Cơ thể sử dụng năng lượng để vừa hoạt động vừa giữ ấm; vì thế, vận động viên cần ăn uống đầy đủ để duy trì sức trong những cuộc chạy kéo dài.

Ở phía máy móc, giá lạnh đặt ra bài toán khác. Các nghiên cứu về pin lithium-ion cho thấy nhiệt độ thấp làm chậm quá trình vận chuyển điện tích và tăng điện trở bên trong, khiến pin cung cấp năng lượng kém hiệu quả.

Robot Qestr trong cuộc đua - Ảnh: DLMAG

Dù chưa có đầy đủ thông số pin của Qestr, việc robot dừng sớm cho thấy bảo vệ nguồn điện là thách thức lớn khi đưa thiết bị ra khỏi môi trường thử nghiệm quen thuộc.

Tuy nhiên, con người cũng không thể chỉ dựa vào ý chí để chạy xuyên giá lạnh. Mặc quá dày có thể khiến mồ hôi tích tụ, làm ướt quần áo và giảm khả năng cách nhiệt. ACSM khuyến cáo phối hợp các lớp áo thoát ẩm, giữ ấm và chắn gió, đồng thời điều chỉnh theo mức vận động.

Nguy cơ còn tăng khi vận động viên kiệt sức, chạy chậm lại và sinh nhiệt ít hơn. Bởi vậy, thành tích hơn 160km trên băng tuyết là kết quả của sức bền được rèn luyện, khả năng phân phối sức, tiếp tế và bảo vệ cơ thể. Sau hình ảnh hài hước về robot hết pin là một chiến thắng rất nghiêm túc của khoa học huấn luyện thể thao.