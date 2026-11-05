SHB hỗ trợ người bệnh thanh toán viện phí thuận tiện hơn

Đại diện SHB và Bệnh viện Bạch Mai tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện - Ảnh SHB

Ngày 3-11, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Bệnh viện Bạch Mai ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, chuyển đổi số, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội.

Trên cơ sở thế mạnh và nhu cầu của mỗi đơn vị, hai bên sẽ xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động.

Thúc đẩy thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Theo thỏa thuận, SHB và Bệnh viện Bạch Mai sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai các dịch vụ tài chính - ngân hàng phù hợp với hoạt động của bệnh viện và các đơn vị trực thuộc, gồm tài khoản thanh toán, thu hộ viện phí, chi trả lương và quản lý dòng tiền.

Một trong những trọng tâm là thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR động, thiết bị POS thông minh, kiosk tự phục vụ và thanh toán trực tuyến. Các phương thức này dự kiến được tích hợp tại những khâu phù hợp trong quy trình khám, chữa bệnh, giúp đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian chờ thanh toán. Đồng thời, bệnh viện có thêm công cụ quản lý, đối soát các khoản thu.

SHB cũng sẽ phối hợp khảo sát, tư vấn các phương án chuyển đổi số phục vụ quản trị tài chính và thanh toán. Với hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, hai bên sẽ nghiên cứu phương án hỗ trợ, tài trợ phù hợp với nhu cầu thực tế, nguồn lực và quy định áp dụng.

Đối với cán bộ, y bác sĩ và người lao động của bệnh viện, SHB dự kiến cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cùng chính sách ưu đãi phù hợp. Hai bên cũng sẽ nghiên cứu khả năng phát triển thẻ tín dụng đồng thương hiệu.

Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là một trong những trọng tâm hợp tác giữa hai bên - Ảnh: SHB

Chung tay hỗ trợ người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Bên cạnh tài chính - ngân hàng, hai bên còn thỏa thuận mở rộng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe.

Phát huy thế mạnh chuyên môn, Bệnh viện Bạch Mai dự kiến phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản cho cán bộ, nhân viên SHB và người thân. Các nội dung hợp tác còn có đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ y tế.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, hai bên hướng tới hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người mắc bệnh hiểm nghèo, thông qua các chương trình hỗ trợ viện phí, thuốc và vật tư y tế.

SHB và Bệnh viện Bạch Mai cũng sẽ nghiên cứu tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí tại vùng sâu, vùng xa; tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với nhu cầu, nguồn lực và điều kiện triển khai.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB, đánh giá cao những đóng góp của Bệnh viện Bạch Mai trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào hiệu quả hợp tác.

"Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng uy tín, năng lực chuyên môn và tinh thần đổi mới của Bệnh viện Bạch Mai, cùng cam kết đồng hành và trách nhiệm của SHB, thỏa thuận hợp tác sẽ được cụ thể hóa bằng những chương trình thiết thực, hiệu quả. Qua đó, hai bên sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng" - bà Hà chia sẻ.

Mở rộng giải pháp tài chính cho lĩnh vực y tế

Theo đại diện SHB, hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai là bước tiếp nối trong quá trình SHB phát triển các giải pháp tài chính số theo nhu cầu của từng nhóm khách hàng, trong đó có các đơn vị thuộc khu vực công.

Đến nay, hàng trăm trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Riêng lĩnh vực y tế, SHB đã hợp tác với nhiều cơ sở khám, chữa bệnh như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Thông qua các giải pháp thanh toán tích hợp với hệ thống quản lý, SHB hỗ trợ các đơn vị hiện đại hóa quy trình thu, chi, nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và chất lượng phục vụ.

Qua việc kết nối nguồn lực tài chính, công nghệ và chuyên môn y tế, hai bên hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện, cải thiện trải nghiệm người bệnh và mở rộng các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Năm 2025, SHB được FinanceAsia vinh danh là "Ngân hàng tốt nhất cho khách hàng khu vực công" tại Việt Nam, ghi nhận năng lực cung cấp giải pháp tài chính cho các cơ quan, tổ chức thuộc khu vực này.

Song hành với hoạt động kinh doanh, SHB triển khai các chương trình an sinh xã hội, giáo dục và y tế. Trong giai đoạn COVID-19, ngân hàng cùng các thành viên trong hệ sinh thái đã hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai về cơ sở vật chất, trang thiết bị và hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Thỏa thuận lần này tiếp nối sự đồng hành đó, đồng thời cụ thể hóa định vị "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới" của SHB.