Shark Bình nói 2 cấp dưới 'vô tình phạm tội', xin cứu xét nữ nhân viên bị ung thư

Shark Bình tại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo liên quan Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

Chiều 31-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng các đồng phạm.

Trả lời xét hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, dành một phần lời khai để nói về hai nữ nhân viên cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm, cùng bị truy tố về tội rửa tiền.

Ông Bình cho rằng cả hai cấp dưới "vô tình phạm tội" trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời khẳng định hai nữ nhân viên đều làm theo chỉ đạo của mình.

Từ đó, Shark Bình đề nghị hội đồng xét xử xem xét vai trò, hoàn cảnh của hai cấp dưới để giảm nhẹ hình phạt.

Xin giảm nhẹ cho hai nữ nhân viên

Khi nói về hoàn cảnh của Trần Thị Thanh Tâm, Shark Bình cho biết nữ nhân viên đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và mắc bệnh.

Theo lời ông Bình, Tâm mới trải qua quá trình điều trị, phẫu thuật ung thư tuyến giáp.

Shark Bình đặc biệt nhắc đến bệnh tình của nữ cấp dưới và dùng từ "cứu xét" khi đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc tình tiết này để giảm nhẹ hình phạt.

Ông Bình cũng mong tòa xem xét giảm nhẹ cho Nguyễn Thị Nam, người phụ trách bộ phận vận hành tại Ngân Lượng.

Lời đề nghị của Shark Bình được đưa ra một ngày sau khi bị cáo trả lời thẩm vấn chủ tọa Trần Nam Hà về trách nhiệm của mình trong vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trong phiên xét hỏi ngày 30-10, khi hội đồng xét xử đề cập trách nhiệm của người đứng đầu Ngân Lượng, ông Bình thừa nhận mình có trách nhiệm đối với những chỉ đạo và hoạt động của nhân viên.

Shark Bình tự nhận bản thân là người "dám làm dám chịu", đồng thời bày tỏ thái độ sẵn sàng chấp nhận hình phạt của pháp luật.

"Thôi thì đi tù rồi, bị cáo chấp nhận hoan hỉ đi tù", ông Bình nói.

Chủ tọa Trần Nam Hà lập tức ngắt lời, nhắc Shark Bình hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác, chứ chưa phải đã đi tù. Đối với vụ án đang xét xử, ông Bình mới bị truy tố, còn có tội hay không phải do hội đồng xét xử xem xét, quyết định.

Nghe chủ tọa giải thích, Shark Bình tiếp tục nói: "Bị cáo nghĩ số mình đi tù rồi".

Ông Bình cũng cho rằng những gì xảy ra là bài học lớn đối với bản thân.

Trong khi đó, hai nữ nhân viên Ngân Lượng đều khai những công việc liên quan đến các ví điện tử của Mr Pips được thực hiện theo chỉ đạo của Shark Bình.

Khi được hội đồng xét xử hỏi về lời khai của cấp dưới, ông Bình xác nhận những nội dung hai nhân viên trình bày là đúng.

Tại phần xét hỏi hôm trước, Nguyễn Thị Nam còn nghẹn ngào bật khóc, mong được sớm trở về chăm sóc con nhỏ và bố mẹ già.

Hai nữ cấp dưới: Shark Bình chỉ đạo dừng giao dịch với các sàn của Mr Pips

Cũng trong phần xét hỏi chiều 31-10, các luật sư tiếp tục làm rõ việc Shark Bình chỉ đạo nhân viên xử lý những đơn thư, khiếu nại của khách hàng liên quan các sàn giao dịch của Phó Đức Nam qua cổng thanh toán Ngân Lượng.

Luật sư hỏi bị cáo Nguyễn Thị Nam rằng sau khi công ty nhận được đơn thư phản ánh, khiếu nại của nhà đầu tư, ông Bình chỉ đạo giải quyết theo quy trình chung hay có cách xử lý riêng đối với nhóm khách hàng này.

Nam khai đối với việc trả lời công văn, kiến nghị liên quan, Shark Bình có chỉ đạo thực hiện theo quy trình riêng. Bị cáo cũng cho biết đã nghe ông Bình yêu cầu phải giải quyết khiếu nại một cách gắt gao.

Trong khi đó, bị cáo Trần Thị Thanh Tâm cung cấp thêm thông tin về việc Ngân Lượng ngừng cung cấp dịch vụ cho các sàn chứng khoán của Phó Đức Nam.

Theo lời khai của Tâm, năm 2022, Shark Bình đã chỉ đạo dừng toàn bộ ví thanh toán trung gian liên quan các sàn chứng khoán của Mr Pips qua cổng Ngân Lượng.

Khi luật sư hỏi Shark Bình có chỉ đạo ngừng cung cấp dịch vụ hay không, Tâm xác nhận có.

Nữ bị cáo cho biết khi phát sinh khiếu nại liên quan đến các sàn của Phó Đức Nam, ông Bình yêu cầu dừng ngay giao dịch và đóng các ví liên quan.

Tâm còn khai trong khi Shark Bình chỉ đạo ngừng dịch vụ thì phía Phó Đức Nam vẫn tha thiết mong muốn được tiếp tục sử dụng cổng thanh toán Ngân Lượng.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 30-10, Shark Bình thừa nhận các sàn giao dịch của Phó Đức Nam là nhóm khách hàng lớn mà Ngân Lượng muốn duy trì quan hệ để tăng doanh thu từ dịch vụ thanh toán.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2020 đến năm 2022, Ngân Lượng đã nhận hơn 20 công văn của cơ quan công an yêu cầu xác minh những ví điện tử liên quan các sàn giao dịch của Phó Đức Nam.

Tuy nhiên, Shark Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới chuyển thông tin cho phía sàn giao dịch, lấy dữ liệu của những ví điện tử khác thay thế cho dữ liệu thực tế đang bị xác minh, sau đó sử dụng để phúc đáp cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định 232 bị hại đã chuyển tổng cộng gần 320 tỉ đồng qua các ví Ngân Lượng liên quan đường dây của Phó Đức Nam.

Trước tòa, Shark Bình thừa nhận có chỉ đạo nhân viên chuyển công văn xác minh cho phía sàn giao dịch, nhưng giải thích việc này xuất phát từ chủ trương giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Khi chủ tọa Trần Nam Hà đặt vấn đề nếu ngay từ những công văn đầu tiên, Ngân Lượng cung cấp đúng dữ liệu cho công an thì hoạt động lừa đảo có thể đã được ngăn chặn sớm hơn, ông Bình thừa nhận điều đó là đúng.

Shark Bình cho rằng đây là sai lầm khiến bản thân cùng những nhân viên Ngân Lượng phải đứng trước tòa ngày hôm nay.