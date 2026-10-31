Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Shark Bình nói 2 cấp dưới 'vô tình phạm tội', xin cứu xét nữ nhân viên bị ung thư

tác giả
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

Shark Bình nói hai nữ cấp dưới "vô tình phạm tội" khi làm theo chỉ đạo của mình nên mong tòa giảm nhẹ hình phạt. Ông Bình dùng từ "đặc biệt" và xin "cứu xét" cho nữ nhân viên vừa điều trị ung thư tuyến giáp, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

- Ảnh 1.

Shark Bình tại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo liên quan Mr Pips - Ảnh: GIANG LONG

Chiều 31-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng các đồng phạm.

Trả lời xét hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, dành một phần lời khai để nói về hai nữ nhân viên cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm, cùng bị truy tố về tội rửa tiền.

Ông Bình cho rằng cả hai cấp dưới "vô tình phạm tội" trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời khẳng định hai nữ nhân viên đều làm theo chỉ đạo của mình.

Từ đó, Shark Bình đề nghị hội đồng xét xử xem xét vai trò, hoàn cảnh của hai cấp dưới để giảm nhẹ hình phạt.

Xin giảm nhẹ cho hai nữ nhân viên 

Khi nói về hoàn cảnh của Trần Thị Thanh Tâm, Shark Bình cho biết nữ nhân viên đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và mắc bệnh.

Theo lời ông Bình, Tâm mới trải qua quá trình điều trị, phẫu thuật ung thư tuyến giáp.

Shark Bình đặc biệt nhắc đến bệnh tình của nữ cấp dưới và dùng từ "cứu xét" khi đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc tình tiết này để giảm nhẹ hình phạt.

Ông Bình cũng mong tòa xem xét giảm nhẹ cho Nguyễn Thị Nam, người phụ trách bộ phận vận hành tại Ngân Lượng.

Lời đề nghị của Shark Bình được đưa ra một ngày sau khi bị cáo trả lời thẩm vấn chủ tọa Trần Nam Hà về trách nhiệm của mình trong vụ án.

- Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trong phiên xét hỏi ngày 30-10, khi hội đồng xét xử đề cập trách nhiệm của người đứng đầu Ngân Lượng, ông Bình thừa nhận mình có trách nhiệm đối với những chỉ đạo và hoạt động của nhân viên.

Shark Bình tự nhận bản thân là người "dám làm dám chịu", đồng thời bày tỏ thái độ sẵn sàng chấp nhận hình phạt của pháp luật.

"Thôi thì đi tù rồi, bị cáo chấp nhận hoan hỉ đi tù", ông Bình nói. 

Chủ tọa Trần Nam Hà lập tức ngắt lời, nhắc Shark Bình hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác, chứ chưa phải đã đi tù. Đối với vụ án đang xét xử, ông Bình mới bị truy tố, còn có tội hay không phải do hội đồng xét xử xem xét, quyết định.

Nghe chủ tọa giải thích, Shark Bình tiếp tục nói: "Bị cáo nghĩ số mình đi tù rồi".

Ông Bình cũng cho rằng những gì xảy ra là bài học lớn đối với bản thân.

Trong khi đó, hai nữ nhân viên Ngân Lượng đều khai những công việc liên quan đến các ví điện tử của Mr Pips được thực hiện theo chỉ đạo của Shark Bình.

Khi được hội đồng xét xử hỏi về lời khai của cấp dưới, ông Bình xác nhận những nội dung hai nhân viên trình bày là đúng.

Tại phần xét hỏi hôm trước, Nguyễn Thị Nam còn nghẹn ngào bật khóc, mong được sớm trở về chăm sóc con nhỏ và bố mẹ già.

Hai nữ cấp dưới: Shark Bình chỉ đạo dừng giao dịch với các sàn của Mr Pips

Cũng trong phần xét hỏi chiều 31-10, các luật sư tiếp tục làm rõ việc Shark Bình chỉ đạo nhân viên xử lý những đơn thư, khiếu nại của khách hàng liên quan các sàn giao dịch của Phó Đức Nam qua cổng thanh toán Ngân Lượng.

Luật sư hỏi bị cáo Nguyễn Thị Nam rằng sau khi công ty nhận được đơn thư phản ánh, khiếu nại của nhà đầu tư, ông Bình chỉ đạo giải quyết theo quy trình chung hay có cách xử lý riêng đối với nhóm khách hàng này.

Nam khai đối với việc trả lời công văn, kiến nghị liên quan, Shark Bình có chỉ đạo thực hiện theo quy trình riêng. Bị cáo cũng cho biết đã nghe ông Bình yêu cầu phải giải quyết khiếu nại một cách gắt gao.

Trong khi đó, bị cáo Trần Thị Thanh Tâm cung cấp thêm thông tin về việc Ngân Lượng ngừng cung cấp dịch vụ cho các sàn chứng khoán của Phó Đức Nam.

Theo lời khai của Tâm, năm 2022, Shark Bình đã chỉ đạo dừng toàn bộ ví thanh toán trung gian liên quan các sàn chứng khoán của Mr Pips qua cổng Ngân Lượng.

Khi luật sư hỏi Shark Bình có chỉ đạo ngừng cung cấp dịch vụ hay không, Tâm xác nhận có.

Nữ bị cáo cho biết khi phát sinh khiếu nại liên quan đến các sàn của Phó Đức Nam, ông Bình yêu cầu dừng ngay giao dịch và đóng các ví liên quan.

Tâm còn khai trong khi Shark Bình chỉ đạo ngừng dịch vụ thì phía Phó Đức Nam vẫn tha thiết mong muốn được tiếp tục sử dụng cổng thanh toán Ngân Lượng.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 30-10, Shark Bình thừa nhận các sàn giao dịch của Phó Đức Nam là nhóm khách hàng lớn mà Ngân Lượng muốn duy trì quan hệ để tăng doanh thu từ dịch vụ thanh toán.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2020 đến năm 2022, Ngân Lượng đã nhận hơn 20 công văn của cơ quan công an yêu cầu xác minh những ví điện tử liên quan các sàn giao dịch của Phó Đức Nam.

Tuy nhiên, Shark Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới chuyển thông tin cho phía sàn giao dịch, lấy dữ liệu của những ví điện tử khác thay thế cho dữ liệu thực tế đang bị xác minh, sau đó sử dụng để phúc đáp cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định 232 bị hại đã chuyển tổng cộng gần 320 tỉ đồng qua các ví Ngân Lượng liên quan đường dây của Phó Đức Nam.

Trước tòa, Shark Bình thừa nhận có chỉ đạo nhân viên chuyển công văn xác minh cho phía sàn giao dịch, nhưng giải thích việc này xuất phát từ chủ trương giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Khi chủ tọa Trần Nam Hà đặt vấn đề nếu ngay từ những công văn đầu tiên, Ngân Lượng cung cấp đúng dữ liệu cho công an thì hoạt động lừa đảo có thể đã được ngăn chặn sớm hơn, ông Bình thừa nhận điều đó là đúng.

Shark Bình cho rằng đây là sai lầm khiến bản thân cùng những nhân viên Ngân Lượng phải đứng trước tòa ngày hôm nay.

- Ảnh 4.Mr Pips khai mắc rối loạn lưỡng cực, có lúc 'nhiều tiền đến đâu cũng thấy đời vô nghĩa'

Phó Đức Nam (Mr Pips) khai đã điều trị rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, đến khi bị tạm giam vẫn phải uống thuốc, được đưa đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Mẹ Nam cho biết gia đình thường xuyên nhận được thông báo của trại tạm giam về việc điều trị của con trai.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nguyễn Hoà Bình TAND TP Hà Nội Shark Bình Công ty cổ phần Ngân Lượng

    Dòng sự kiện: Khởi tố Shark Bình

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất