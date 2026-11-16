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SATRA nâng cấp ứng dụng thành nền tảng mua sắm trực tuyến

tác giả
HẢI KIM
HẢI KIM
HẢI KIM

Ứng dụng Satra Bonus của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA) được nâng cấp với các tính năng đặt hàng trực tuyến, thanh toán đa phương thức và theo dõi giao nhận, mở rộng từ công cụ quản lý thẻ thành viên sang nền tảng kết nối các kênh bán lẻ.

SATRA nâng cấp ứng dụng thành nền tảng mua sắm trực tuyến - Ảnh 1.

Satra Bonus hỗ trợ khách hàng đặt hàng trực tuyến. Ảnh: SATRA

Theo SATRA, phiên bản mới của Satra Bonus đã có mặt trên hai hệ điều hành iOS và Android, triển khai trên hệ thống bán lẻ gồm 4 siêu thị Satramart, khoảng 140 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods và các cửa hàng thuộc Thương xá Tax.

Kết nối mua sắm trực tuyến và điểm bán thực tế

Ở phiên bản trước, Satra Bonus chủ yếu hỗ trợ người dùng kiểm tra điểm tích lũy, tiếp nhận thông tin khuyến mãi và sử dụng ứng dụng thay cho thẻ thành viên khi mua hàng tại quầy. Với phiên bản mới, khách hàng có thể lựa chọn điểm bán, tìm kiếm sản phẩm, thêm hàng vào giỏ, đặt hàng và theo dõi tình trạng giao nhận ngay trên ứng dụng.

Hệ thống cũng tích hợp chức năng tìm kiếm cửa hàng, hiển thị địa chỉ và thời gian hoạt động. Khách hàng có thể đăng ký địa chỉ nhận hàng, trong đó dịch vụ giao hàng phụ thuộc vào khu vực phục vụ của từng điểm bán. Ứng dụng sử dụng vị trí của người dùng để gợi ý điểm bán phù hợp, giúp khách hàng thuận tiện hơn khi tìm cửa hàng và lựa chọn nơi đặt hàng.

Cách tổ chức này cho phép người tiêu dùng linh hoạt giữa hai hình thức mua sắm. Khách hàng có thể đến cửa hàng để trực tiếp lựa chọn sản phẩm và sử dụng ứng dụng như thẻ thành viên điện tử, hoặc đặt hàng trực tuyến khi không có thời gian mua sắm tại chỗ.

Về thanh toán, ứng dụng bổ sung nhiều phương thức như E-Voucher, ví điện tử, chuyển khoản, thẻ ATM, thẻ quốc tế và thanh toán khi nhận hàng. Tình trạng đơn hàng được cập nhật theo từng giai đoạn, từ chờ thanh toán, chờ xác nhận, đang xử lý đến đã giao hoặc đã hủy.

Thay vì phải liên hệ trực tiếp với cửa hàng để kiểm tra, khách hàng có thể chủ động theo dõi tình trạng đơn hàng trên ứng dụng. Lịch sử mua sắm cũng được lưu lại với các thông tin như mã đơn, thời gian giao dịch, danh mục sản phẩm, giá trị đơn hàng và phương thức thanh toán. Lịch sử tích lũy, sử dụng điểm thưởng được tích hợp để người dùng theo dõi quyền lợi thành viên.

Số hóa phiếu mua hàng bằng E-Voucher

SATRA nâng cấp ứng dụng thành nền tảng mua sắm trực tuyến - Ảnh 2.

Một thay đổi khác là việc số hóa phiếu mua hàng bằng E-Voucher. Thay vì sử dụng phiếu giấy, voucher được phát hành vào tài khoản cá nhân trên ứng dụng. Khách hàng có thể sử dụng khi thanh toán trực tuyến hoặc xuất trình mã tại quầy thu ngân, theo điều kiện của từng chương trình.

Việc số hóa phiếu mua hàng cũng giúp các chương trình chăm sóc thành viên được triển khai thống nhất trên hệ thống. Quà sinh nhật, quà Tết và voucher khuyến mãi có thể được gửi trực tiếp vào tài khoản, thay vì yêu cầu khách hàng nhận phiếu giấy tại cửa hàng.

Ứng dụng còn hỗ trợ triển khai các chương trình ưu đãi theo từng thời điểm như giảm giá theo sản phẩm, tặng hàng hoặc tặng E-Voucher khi đơn hàng đáp ứng điều kiện. Người dùng có thể kiểm tra các ưu đãi đang có trước khi hoàn tất mua sắm.

Phân hạng thành viên theo doanh số tích lũy

SATRA nâng cấp ứng dụng thành nền tảng mua sắm trực tuyến - Ảnh 3.

Satra Bonus đồng thời áp dụng cơ chế phân hạng thành viên theo doanh số tích lũy với 4 cấp gồm Đồng, Bạc, Vàng và Bạch Kim. Mức chiết khấu thương mại tương ứng từ 1% đến 3%, cùng các quyền lợi quà tặng và E-Voucher tùy theo hạng thành viên.

Cụ thể, thành viên hạng Đồng có doanh số tích lũy dưới 10 triệu đồng, được hưởng chiết khấu 1%. Hạng Bạc áp dụng với doanh số từ 10 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng, mức chiết khấu 2%. Hạng Vàng có doanh số từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, mức chiết khấu 2,5%. Với hạng Bạch Kim, doanh số tích lũy trên 50 triệu đồng, mức chiết khấu là 3%.

Việc nâng cấp Satra Bonus diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp bán lẻ đẩy mạnh phát triển kênh bán hàng trực tuyến, kết hợp với hệ thống cửa hàng vật lý. Thay vì chỉ tập trung mở rộng điểm bán, doanh nghiệp ngày càng chú trọng kết nối dữ liệu khách hàng, đơn hàng, thanh toán và chương trình thành viên trên các nền tảng số.

SATRA nâng cấp ứng dụng thành nền tảng mua sắm trực tuyến - Ảnh 4.

Satra Bonus sẽ tối ưu hóa năng lực cạnh tranh cho hệ thống bán lẻ SATRA. Ảnh: SATRA

Đối với SATRA, việc tích hợp các tính năng mua sắm trực tuyến vào ứng dụng thành viên là bước mở rộng kênh tiếp cận khách hàng, đồng thời kết nối hoạt động kinh doanh tại hệ thống siêu thị và cửa hàng với nền tảng thương mại điện tử.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ cạnh tranh gay gắt, năng lực số hóa không chỉ dừng lại ở chính sách giá hay số lượng mặt hàng. Tốc độ tìm kiếm, tính tiện lợi trong thanh toán, khả năng theo dõi đơn hàng và chính sách chăm sóc hội viên đóng vai trò quyết định đến hành vi tiêu dùng.

SATRA nâng cấp ứng dụng thành nền tảng mua sắm trực tuyến - Ảnh 5.Hệ thống bán lẻ SATRA: Sinh nhật Satra - Rinh quà về nhà

Mừng sinh nhật lần thứ 31 của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA), hệ thống bán lẻ SATRA triển khai chương trình “Sinh nhật Satra - Rinh quà về nhà” với hàng loạt ưu đãi lớn, giảm giá nhiều mặt hàng lên đến 49%.

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HẢI KIM
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    Chủ đề: siêu thị Satramart Satra Bonus Satra

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