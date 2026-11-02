Hệ thống bán lẻ SATRA: Sinh nhật Satra - Rinh quà về nhà

Mừng sinh nhật lần thứ 31 của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA), hệ thống bán lẻ SATRA triển khai chương trình “Sinh nhật Satra - Rinh quà về nhà” với hàng loạt ưu đãi lớn, giảm giá nhiều mặt hàng lên đến 49%.

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