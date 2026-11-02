SATRA tìm động lực tăng trưởng từ sức mạnh liên kết

SATRA kỷ niệm 31 năm ngày thành lập (2/11/1995 - 2/11/2026). Ảnh: SATRA

Quá trình này nhằm tiến tới hệ thống phát triển hệ thống theo chiều sâu, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực thích ứng thị trường.

Tái cấu trúc hệ thống

Satramart và Satrafoods là các kênh phân phối hàng hóa của SATRA, đơn vị thành viên và đối tác đến tay người tiêu dùng. Chiến lược bán lẻ hiện chuyển từ mở rộng số lượng sang quản trị tập trung, đánh giá hiệu quả từng điểm bán và phát triển có chọn lọc.

Thành lập năm 1995, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA) từng bước mở rộng từ thương mại sang sản xuất, chế biến, dịch vụ và đầu tư. Quá trình đó gắn liền với yêu cầu bảo toàn vốn nhà nước, bình ổn thị trường và bảo đảm lưu thông hàng hóa. Không gian phát triển mới của TP.HCM tạo thêm dư địa về thị trường, vùng nguyên liệu, mạng lưới phân phối và liên kết vùng. Tuy nhiên, thị trường lớn hơn đồng nghĩa với trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước cũng cao hơn, từ quản lý vốn, tài sản đến duy trì nguồn cung, nâng năng lực dự trữ, phân phối và bảo đảm hiệu quả tại từng đơn vị thành viên.

SATRA rà soát cửa hàng kém hiệu quả, tinh gọn tổ chức, đồng thời nghiên cứu mở điểm bán tại khu công nghiệp, nhà ở xã hội, cơ sở y tế và khu dân cư mới.

Hệ thống cũng mở rộng bán sỉ, phục vụ khách hàng tổ chức và tăng tỷ trọng hàng hóa của VISSAN, COFIDEC, CJ Cầu Tre trong Satramart, Satrafoods.

Những điều chỉnh này hướng tới xây dựng một hệ thống có thể chia sẻ nguồn hàng, dữ liệu, logistics và thị trường. Theo định hướng của lãnh đạo Tổng Công ty, SATRA từng bước xây dựng vai trò đầu mối thương mại, dịch vụ của TP.HCM, kết nối sản xuất, chế biến, xuất khẩu, phân phối, bán lẻ và dịch vụ trên nền tảng quản trị chung.

Với VISSAN, trọng tâm là chủ động nguồn nguyên liệu, đổi mới công nghệ, tăng tự động hóa và hoàn thiện chuỗi cung ứng. COFIDEC tiếp tục phát triển chế biến sâu, duy trì thị trường xuất khẩu và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc.

CJ Cầu Tre còn nhiều dư địa liên kết thông qua hệ thống phân phối, dữ liệu bán hàng và danh mục sản phẩm. Với APT, yêu cầu trước mắt là củng cố quản trị, xử lý dứt điểm tồn đọng tài chính, pháp lý và ổn định hoạt động cốt lõi.

Satramart và Satrafoods là các kênh phân phối hàng hóa của SATRA, đơn vị thành viên và đối tác đến tay người tiêu dùng. Ảnh: SATRA

Hạ tầng và công nghệ

Một hệ thống sở hữu nhiều nhà máy, kho và điểm bán chỉ vận hành hiệu quả khi cung ứng, tồn kho, vận chuyển và dữ liệu được liên thông suôn sẻ. SATRA đang vận hành kho Tân Thới Hiệp, ứng dụng hệ thống quản lý kho và vận chuyển, xây dựng danh mục hàng tồn kho chiến lược, đồng thời tổ chức lịch giao hàng tập trung.

Việc tái cấu trúc logistics đã giúp tối ưu hóa chi phí, giảm tỷ lệ chi phí vận hành từ 7% xuống 5,6%. Kết quả này tạo dư địa cải thiện hiệu quả, đồng thời cho thấy vai trò nòng cốt của kho vận trong việc rút ngắn thời gian giao nhận, hạn chế tồn kho và tăng khả năng ứng biến khi nhu cầu biến động.

Bước tiếp theo là đồng bộ dữ liệu kho, vận tải, kế toán và điểm bán; giảm thao tác thủ công; dự báo nhu cầu; quản lý tồn kho theo thời gian thực và nghiên cứu đầu tư kho lạnh cho hàng tươi sống.

Mục tiêu là theo hướng logistics xanh, tối ưu tuyến vận chuyển, sử dụng năng lượng hợp lý, giảm hao hụt và tăng truy xuất nguồn gốc cần được triển khai đồng bộ với mục tiêu giảm chi phí.

Chuyển đổi số cũng đang dịch chuyển từ các phần mềm riêng lẻ sang dữ liệu dùng chung. Satra Bonus, thanh toán không tiền mặt, quản lý kho, vận chuyển, tài chính, nhân sự và tài sản cần được kết nối trong một kiến trúc thống nhất.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 40,3% doanh thu bán lẻ; doanh thu bán lẻ tăng 23,1%, doanh thu toàn hệ thống tăng 22% và lợi nhuận trước thuế tăng 29,4%.

Hướng tới chuỗi thương mại xanh và thông minh

Kho lạnh SATRA với sức chứa khoảng 22.000 pallet. Ảnh: SATRA

Dữ liệu bán hàng phải hỗ trợ kế hoạch nguồn hàng; dữ liệu tồn kho phục vụ điều phối; dữ liệu khách hàng làm căn cứ điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ. Định hướng "AI First" được đưa vào quản trị, nhưng hiệu quả số hóa phải được đo bằng thời gian xử lý ngắn hơn, dữ liệu chính xác hơn và quyết định kịp thời hơn.

ESG đang chuyển từ xu hướng thành yêu cầu bắt buộc trong sản xuất, kinh doanh. Ở khía cạnh môi trường, SATRA cần tiếp tục tối ưu vận hành, sử dụng nguồn lực tiết kiệm, phát triển logistics xanh và giảm tác động môi trường trong toàn chuỗi.

Ở khía cạnh xã hội, nhiệm vụ bình ổn thị trường, bảo đảm hàng thiết yếu, chăm lo người lao động và hỗ trợ đầu ra cho nhà sản xuất cần được duy trì. Ở khía cạnh quản trị, dữ liệu, công nghệ, minh bạch và kiểm soát rủi ro phải trở thành nền tảng điều hành trọng yếu.

Từ một doanh nghiệp thương mại truyền thống, SATRA đang hướng tới vai trò kết nối và điều phối chuỗi giá trị. Hướng đi này phù hợp với yêu cầu phát triển của TP.HCM khi tăng trưởng ngày càng gắn với chuyển đổi số, kinh tế xanh, logistics hiện đại và liên kết vùng.

Các doanh nghiệp đang giới thiệu sản phẩm tại Tuần lễ kết nối giao thương và không gain giởi thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại SATRA năm 2026. Ảnh: SATRA

Mục tiêu không thể hoàn thành bằng mở rộng quy mô đơn thuần. SATRA cần chuẩn hóa dữ liệu, nâng hiệu quả đầu tư, cải thiện quản trị đơn vị thành viên, phát triển nguồn nhân lực và thiết lập cơ chế phối hợp có thể đo lường. Kết quả phải được thể hiện qua năng suất, chất lượng hàng hóa, tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường, khả năng thích ứng và mức độ phục vụ người tiêu dùng.

Nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA), hệ thống bán lẻ SATRA triển khai chương trình khuyến mãi "Sinh nhật SATRA - rinh quà về nhà" có quy mô lớn nhất năm 2026 với hơn 3.000 sản phẩm giảm giá lên đến 50%, diễn ra từ ngày 28-10 đến ngày 15-11. Đặc biệt, nhóm sản phẩm đồng giá 31.000 đồng được tổ chức như một điểm nhấn mang ý nghĩa biểu trưng cho chặng đường 31 năm hình thành và phát triển của SATRA, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng doanh nghiệp.