Sáng nay, Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn - Ảnh: G.H.

Theo chương trình, sáng nay (12-11), Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2. Phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu mở đầu và chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về 4 nhóm vấn đề. Cụ thể gồm:

Công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó là những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng các Bộ Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Ở nội dung thứ hai, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Công an, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Sau đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc phiên chất vấn.