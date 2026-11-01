Sáng mai, Quốc hội thảo luận sửa Luật Hiến, lấy, ghép mô, tạng

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội - Ảnh: GIA HÂN

Theo chương trình, ngày mai 2-11, kỳ họp thứ 2 của Quốc hội bước sang tuần làm việc mới (từ ngày 2 đến 7-11). Trọng tâm chương trình nghị sự của Quốc hội trong tuần này là tiếp tục cho ý kiến nhiều dự luật, nghị quyết quan trọng.

Thảo luận dự Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi)

Cụ thể, trong sáng mai 2-11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Sau đó thảo luận về dự Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Với dự Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), đề xuất người dưới 18 tuổi còn sống chỉ được phép hiến mô tái sinh (như tế bào gốc tạo máu) trong những trường hợp giới hạn. Tuyệt đối không được hiến các bộ phận cơ thể lành như gan, thận, tim, phổi.

Cụ thể, người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi có thể hiến mô tái sinh cho thành viên gia đình khi không có người hiến trưởng thành phù hợp.

Người dưới 15 tuổi chỉ được hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột trong điều kiện tương tự. Người hiến phải bảo đảm sức khỏe, được tư vấn độc lập và có sự đồng ý của bản thân trẻ cùng cha mẹ hoặc người giám hộ.

Đối với trường hợp hiến sau khi qua đời, dự thảo đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi đăng ký nguyện vọng hiến khi có văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Việc lấy mô, bộ phận cơ thể chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện luật định, trong đó có quy trình xác định chết não hoặc chết tuần hoàn do đơn vị chuyên môn độc lập thực hiện.

Thảo luận nhiều dự luật quan trọng

Cũng trong tuần mới, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều dự luật quan trọng liên quan công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý nhà nước và chuyển đổi số.

Theo đó, các dự Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) cùng nhiều dự luật khác sẽ được đưa ra thảo luận tại hội trường.

Trong đó, sáng 4-11, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự Luật An ninh dữ liệu và Luật Định danh và xác thực điện tử. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến của đại biểu.

Chiều cùng ngày, Quốc hội dành toàn bộ thời gian thảo luận tại hội trường về dự Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Dự luật đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa vi phạm hành chính từ 1 tỉ đồng lên 1,5 tỉ đồng với cá nhân, từ 2 tỉ đồng lên 3 tỉ đồng với tổ chức.

Cùng với đó, bổ sung một số biện pháp cưỡng chế mới trong xử phạt vi phạm hành chính.

Vào sáng 5-11, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Sau đó Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình vào cuối phiên thảo luận.

Cũng trong tuần, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều dự luật quan trọng khác như dự Luật Luật sư (sửa đổi), Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Đáng chú ý, Quốc hội cũng thảo luận dự Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, dự Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và dự Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Trong ngày làm việc thứ Bảy, sáng 7-11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Sau đó thảo luận về dự Luật Đấu thầu (sửa đổi) và dự Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).