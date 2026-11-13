Sân bay Côn Đảo muốn đón máy bay lớn nhưng vướng bài toán đường băng và đèn hàng không

Máy bay khai thác tại sân bay Côn Đảo, nơi đang được nghiên cứu nâng cấp lên cấp 4E để tiếp nhận các dòng tàu bay lớn hơn - Ảnh: CÔNG TRUNG

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt đề cương lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

"Lên đời" sân bay Côn Đảo, hướng tới đón Boeing 787, Airbus A350

Theo quy hoạch hệ thống cảng hàng không được điều chỉnh tháng 7-2026, Côn Đảo được định hướng nâng từ sân bay nội địa cấp 4C lên cảng hàng không quốc tế cấp 4E, công suất khoảng 2 triệu khách/năm vào năm 2030 và 5 triệu khách/năm vào năm 2050.

Việc nâng cấp mở ra khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 trong tương lai. Tuy nhiên từ định hướng quy hoạch đến khai thác thực tế là bài toán không đơn giản.

Đường băng sân bay Côn Đảo nằm giữa hai bờ biển, một đầu giáp bãi Đầm Trầu, đầu còn lại hướng ra Bãi Vông - Ảnh chụp màn hình Google Maps

Sân bay Côn Đảo hiện có đường cất hạ cánh dài 1.830m, rộng 30m, phục vụ chủ yếu máy bay ATR72 của VASCO và dòng phản lực COMAC C909 do Vietjet khai thác.

Hai đầu đường băng nằm sát biển, xung quanh là đồi núi. Không gian hạn chế khiến việc mở rộng sân bay khó khăn hơn nhiều so với các cảng hàng không trên đất liền.

Đặc biệt, sân bay chưa có hệ thống đèn hàng không đáp ứng yêu cầu khai thác thường lệ ban đêm, khiến thời gian hoạt động chủ yếu giới hạn trong khoảng 6h-18h. Đây là điểm nghẽn khi các hãng muốn tăng chuyến, nhất là vào mùa cao điểm du lịch.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thừa nhận việc nghiên cứu mở rộng sân bay Côn Đảo từng khiến đơn vị rất "đau đầu". Theo vị này, ACV đã nghiên cứu kéo dài đường băng để tiếp nhận máy bay lớn hơn. Tuy nhiên khó khăn không chỉ nằm ở việc mở rộng mặt đường, mà còn ở hệ thống đèn tiếp cận phục vụ cất, hạ cánh.

Nếu trên đất liền, việc xây dựng móng, dựng trụ lắp đèn tương đối thuận lợi thì tại Côn Đảo, một phần hệ thống có thể phải triển khai ngoài biển.

Dòng chảy và sóng biển phức tạp khiến việc thi công gặp nhiều trở ngại. Có những khu vực đắp nền đến đâu, dòng nước xoáy cuốn trôi đến đó. Việc xây dựng công trình ở hai đầu đường băng để lắp đèn vì vậy đòi hỏi chi phí rất lớn.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Côn Đảo - Ảnh: CÔNG TRUNG

Mở rộng đường băng, bài toán vốn hàng chục nghìn tỉ đồng



Thực tế, việc nâng cấp sân bay Côn Đảo đã được nghiên cứu nhiều lần. Năm 2024, phương án kéo dài đường băng ra biển để đạt chiều dài 2.400m, đáp ứng khai thác Airbus A321 với tải trọng thương mại đầy đủ hơn, được ước tính cần trên 10.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên phương án này gặp trở ngại về chi phí và nguy cơ tác động đến môi trường biển.

Sau khi khảo sát, tư vấn quốc tế ADPi của Pháp đánh giá đường băng hiện hữu dài 1.830m có thể phục vụ phần lớn máy bay thân hẹp như Airbus A320, Boeing 737 nếu được nâng cấp phù hợp. Riêng Airbus A321 phải hạn chế tải trọng thương mại.

Từ đó phương án giữ chiều dài đường băng, mở rộng chiều ngang từ 30m lên 45m, kết hợp đầu tư đường lăn, sân đỗ và hệ thống bảo đảm hoạt động bay được đề xuất nhằm nâng năng lực khai thác với chi phí hợp lý hơn.

Tuy nhiên định hướng sân bay cấp 4E hiện nay đặt ra yêu cầu nghiên cứu hạ tầng ở quy mô lớn hơn.

Theo tiêu chuẩn ICAO, cấp 4C phù hợp với máy bay có sải cánh từ 24m đến dưới 36m, như Airbus A320, A321 hay Boeing 737.

Trong khi đó cấp 4E hướng tới các máy bay lớn hơn, có sải cánh từ 52m đến dưới 65m, như Boeing 787, 777 hoặc Airbus A350.

Dù vậy, đạt cấp 4E không đồng nghĩa có thể khai thác ngay máy bay thân rộng. Chiều dài, khả năng chịu tải đường băng, đường lăn, sân đỗ và hệ thống bảo đảm an toàn bay đều phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ACV đang tính toán khả năng đầu tư mở rộng sân bay Côn Đảo. Phương án cụ thể còn phụ thuộc quy hoạch chi tiết, dự báo nhu cầu vận tải và hiệu quả tài chính. Một chuyên gia hàng không cho rằng cần tính toán có nhất thiết phải khai thác máy bay thân rộng để đạt công suất 5 triệu khách/năm hay không. Trên thực tế, máy bay thân hẹp vẫn có thể đáp ứng lượng khách lớn nếu sân bay đủ vị trí đỗ, năng lực nhà ga và tần suất khai thác. Theo Cục Hàng không, việc Côn Đảo trở thành đặc khu thuộc TP.HCM mở ra cơ hội tăng kết nối, phát triển du lịch và thu hút đầu tư. Tuy nhiên mở rộng sân bay phải gắn với đặc thù biển đảo, bảo đảm hiệu quả kinh tế, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.