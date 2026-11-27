Chương trình Lời thề non sông dự kiến thu hút gần 50.000 khán giả - Ảnh: BTC

Chương trình nghệ thuật chính luận cấp quốc gia Lời thề non sông kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-2026), diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên VTV tối 5-12.

Sự kiện do Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.

Theo thông tin ban đầu từ ban tổ chức, chương trình sẽ được kiến tạo như một đại nhạc hội chính luận với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu, hoành tráng; hứa hẹn bùng nổ cảm xúc khi kết hợp tính chính luận với ngôn ngữ hiện đại, đưa lịch sử đến gần hơn bao giờ hết với công chúng và giới trẻ.

Ban tổ chức cũng hé lộ những điểm nhấn "chưa từng có" tại sân vận động Mỹ Đình.

Một trong số đó là sự đầu tư dàn dựng công phu, kể lại lịch sử Ngày Toàn quốc kháng chiến bằng ngôn ngữ nghệ thuật trong không gian sân vận động Mỹ Đình, quy tụ gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên, lực lượng vũ trang.

Chương trình được hỗ trợ, sử dụng một số trang bị, khí tài quân sự ngay trên sân khấu. Lần đầu tiên trong một chương trình nghệ thuật đại chúng, khán giả sẽ được tận mắt chứng kiến những màn thực cảnh quy mô lớn với sự xuất hiện trực tiếp của các lực lượng quân đội tinh nhuệ cùng dàn khí tài quân sự.

"Sự kết hợp giữa sức mạnh quốc phòng thực tế và nghệ thuật trình diễn tạo nên những khoảnh khắc thị giác choáng ngợp, khơi dậy niềm tự hào dân tộc", thông tin nêu.