Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Quy hoạch đô thị Bà Nà đến năm 2050 có 87.350 người

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Đô thị Bà Nà được quy hoạch trên toàn bộ diện tích xã Bà Nà với định hướng trở thành cực tăng trưởng phía tây Đà Nẵng, với quy mô hơn 87.000 dân vào năm 2050.

Quy hoạch đô thị Bà Nà đến năm 2050 có 87.350 người, đón 10 triệu lượt khách mỗi năm - Ảnh 1.

Một góc xã Bà Nà gắn với đường vành đai TP Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bà Nà đến năm 2050.

Bà Nà thành cực tăng trưởng phía tây

Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Bà Nà, với tổng diện tích khoảng 13.640,75ha.

Quy hoạch hướng đến xây dựng Bà Nà trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, văn minh, là cực tăng trưởng ở khu vực phía tây đô thị Đà Nẵng vào năm 2040.

Đồng thời, đây là không gian mở rộng phát triển về phía tây, có vai trò chiến lược trong phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ quy mô lớn, tăng cường kết nối liên vùng vào năm 2050.

Đô thị Bà Nà được định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Quy hoạch đô thị Bà Nà đến năm 2050 có 87.350 người, đón 10 triệu lượt khách mỗi năm - Ảnh 2.

Ngoài thế mạnh du lịch, hiện nay xã Bà Nà còn có thêm các khu thương mại tự do, khu đô thị - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đến năm 2040, dân số đô thị Bà Nà dự kiến đạt khoảng 55.000 người, trong đó lao động chiếm 33.000 người. Con số này tăng lên lần lượt 87.350 người và 52.410 lao động vào năm 2050.

Về du lịch, xã Bà Nà hiện đón khoảng 4 triệu lượt khách mỗi năm. Lượng khách đến đô thị này được dự báo đạt khoảng 7 triệu lượt vào năm 2040 và 10 triệu lượt vào năm 2050.

Xã Bà Nà được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số từ xã Hòa Ninh và xã Hòa Nhơn (thuộc huyện Hòa Vang cũ), với dân số hơn 25.000 người. Bà Nà cũng là 1 trong 10 xã được HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua chủ trương thành lập phường.

Quy hoạch đô thị Bà Nà đến năm 2050 có 87.350 người, đón 10 triệu lượt khách mỗi năm - Ảnh 3.

Khu du lịch Bà Nà hill ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều dự án đô thị được chấp thuận đầu tư ở Bà Nà

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, hiện nay Đà Nẵng đã phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều khu đô thị trên địa bàn xã Bà Nà.

Cụ thể, dự án khu đô thị Đông Nam sườn đồi tại xã Bà Nà và phường Hòa Khánh, có quy mô vốn đầu tư hơn 13.000 tỉ đồng, vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Quy mô dân số gần 37.900 người, trong đó dân số thường trú gần 38.000 người và du khách vãng lai hơn 6.330 người.

Đà Nẵng cũng đang lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch khu đô thị phía tây đường tránh nam hầm Hải Vân, rộng 97,23ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 7.141 tỉ đồng. Dân số tối đa dự kiến của khu đô thị khoảng 22.960 người.

Theo nhiệm vụ quy hoạch, sẽ xác định định hướng tổ chức không gian đô thị, sử dụng đất, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương gắn với bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Quy hoạch đô thị Bà Nà đến năm 2050 có 87.350 người, đón 10 triệu lượt khách mỗi năm - Ảnh 2.Đà Nẵng chi gần 1.000 tỉ đồng xây nơi tái định cư phục vụ khu thương mại tự do

UBND TP Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng nơi tái định cư rộng hơn 65ha tại xã Bà Nà, nhằm bố trí chỗ ở cho người dân bị giải tỏa để triển khai các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đô thị bà nà Đà Nẵng khu du lịch Bà Nà khu thương mại tự do Bà Nà Hill

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất