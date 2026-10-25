Quy hoạch đô thị Bà Nà đến năm 2050 có 87.350 người

Một góc xã Bà Nà gắn với đường vành đai TP Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bà Nà đến năm 2050.

Bà Nà thành cực tăng trưởng phía tây

Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Bà Nà, với tổng diện tích khoảng 13.640,75ha.

Quy hoạch hướng đến xây dựng Bà Nà trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, văn minh, là cực tăng trưởng ở khu vực phía tây đô thị Đà Nẵng vào năm 2040.

Đồng thời, đây là không gian mở rộng phát triển về phía tây, có vai trò chiến lược trong phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ quy mô lớn, tăng cường kết nối liên vùng vào năm 2050.

Đô thị Bà Nà được định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Ngoài thế mạnh du lịch, hiện nay xã Bà Nà còn có thêm các khu thương mại tự do, khu đô thị - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đến năm 2040, dân số đô thị Bà Nà dự kiến đạt khoảng 55.000 người, trong đó lao động chiếm 33.000 người. Con số này tăng lên lần lượt 87.350 người và 52.410 lao động vào năm 2050.

Về du lịch, xã Bà Nà hiện đón khoảng 4 triệu lượt khách mỗi năm. Lượng khách đến đô thị này được dự báo đạt khoảng 7 triệu lượt vào năm 2040 và 10 triệu lượt vào năm 2050.

Xã Bà Nà được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số từ xã Hòa Ninh và xã Hòa Nhơn (thuộc huyện Hòa Vang cũ), với dân số hơn 25.000 người. Bà Nà cũng là 1 trong 10 xã được HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua chủ trương thành lập phường.

Khu du lịch Bà Nà hill ở Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiều dự án đô thị được chấp thuận đầu tư ở Bà Nà

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, hiện nay Đà Nẵng đã phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều khu đô thị trên địa bàn xã Bà Nà.

Cụ thể, dự án khu đô thị Đông Nam sườn đồi tại xã Bà Nà và phường Hòa Khánh, có quy mô vốn đầu tư hơn 13.000 tỉ đồng, vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Quy mô dân số gần 37.900 người, trong đó dân số thường trú gần 38.000 người và du khách vãng lai hơn 6.330 người.

Đà Nẵng cũng đang lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch khu đô thị phía tây đường tránh nam hầm Hải Vân, rộng 97,23ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 7.141 tỉ đồng. Dân số tối đa dự kiến của khu đô thị khoảng 22.960 người.

Theo nhiệm vụ quy hoạch, sẽ xác định định hướng tổ chức không gian đô thị, sử dụng đất, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương gắn với bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu…