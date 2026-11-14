Quảng bá phim Hoa ngữ lạm dụng chiêu trò 'xào couple'

Đổng Tư Thành và Dương Siêu Việt thủ vai chính trong bộ phim truyền hình Hôm nay trời đổ mưa bóng mây - Ảnh: HK01

Thời gian gần đây, hoạt động quảng bá phim truyền hình Trung Quốc trở thành chủ đề gây tranh cãi khi một số đoàn phim tổ chức sự kiện với những màn tương tác thân mật quá đà giữa các diễn viên chính.

Hai bộ phim đang phát sóng là Gấp ánh trăng và Hôm nay trời đổ mưa bóng mây trở thành ví dụ điển hình.

Gấp ánh trăng biến buổi gặp gỡ người hâm mộ thành lễ cưới

Đoàn phim Gấp ánh trăng do Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đóng chính từng tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ trực tiếp. Tuy nhiên những hoạt động trên sân khấu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, khi mang nhiều màu sắc của một lễ cưới.

Tại sự kiện, Lư Dục Hiểu tự tay đội khăn voan trắng lên đầu Lâm Nhất. Nam diễn viên cao 1m87 sau đó cúi người tựa vào vai bạn diễn.

Khoảnh khắc Lâm Nhất (phải) và Lư Dục Hiểu "tình tứ" trong sự kiện tuyên truyền cho bộ phim Gấp ánh trăng - Video: Douyin

Đáng chú ý, nữ diễn viên còn nhắc lại câu thoại nổi tiếng trong phim: "Phó Thức Tắc, làm vợ em nhé!". Ngay sau đó, Lâm Nhất quỳ một gối, trao chiếc nhẫn kim cương đạo cụ cho cô.

Cả hai tiếp tục cầm chữ "Hỷ" khổ lớn để chụp ảnh kỷ niệm. Lâm Nhất thậm chí còn bế Lư Dục Hiểu lên và xoay vòng trước khán giả.

Chuỗi tương tác này khiến nhiều cư dân mạng liên tưởng đến một lễ cưới thu nhỏ.

Một số ý kiến cho rằng ê kíp đang cố tình tạo ra những tình huống thân mật để thu hút sự chú ý, thay vì tập trung vào nội dung bộ phim Gấp ánh trăng - Ảnh: IQIYI

Buổi giao lưu bỗng thành show hẹn hò

Không riêng Gấp ánh trăng, Hôm nay trời đổ mưa bóng mây do Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành đóng chính cũng gây tranh luận với cách quảng bá tương tự.

Trong chương trình giải trí ngoại truyện Cùng nhau đón cơn mưa bóng mây được thực hiện riêng cho bộ phim, Đổng Tư Thành từng khiến khán giả chú ý khi buột miệng nói: "Tôi phải ở bên bà xã của tôi…".

Nam diễn viên nhanh chóng sửa lại thành "đại tỷ", trong khi Dương Siêu Việt lấy tay che mặt và quay đi. Khoảnh khắc này được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi, kèm nhận xét đoàn phim dường như đang biến chương trình giải trí tập thể thành một show hẹn hò.

Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành liên tục trao nhau những cử chỉ, ánh mắt tình tứ nhằm khơi gợi phản ứng "đẩy thuyền" từ người hâm mộ - Ảnh: Weibo

Trong buổi livestream quảng bá, Dương Siêu Việt còn được Đổng Tư Thành bế lên giữa không gian ngập tràn bong bóng. Hình ảnh này tiếp tục khiến khán giả liên tưởng đến một lễ cưới thu nhỏ - Ảnh: Weibo

Ở một phân cảnh khác trong chương trình, cả hai tương tác tại nhà bếp và gọi nhau bằng những biệt danh "nàng bếp", "chàng bếp". Cử chỉ thân mật này được nhận xét mang lại cảm giác ăn ý như một cặp vợ chồng lâu năm.

Dù vậy, không phải khán giả nào cũng thích thú với cách xây dựng tương tác giữa hai diễn viên. Một số người cho rằng những màn thể hiện tình cảm có phần khiên cưỡng, không còn phục vụ mục đích giới thiệu phim.

"Điều tôi muốn xem là những khoảnh khắc ngọt ngào trong phim, chứ không phải những màn xào 'couple' để tạo nhiệt" - một ý kiến chia sẻ.

Tất cả nguồn lực quảng bá phim Hôm nay trời đổ mưa bóng mây đều đang được dồn vào việc thổi phồng hình ảnh của cặp đôi ngoài đời thực - Ảnh: Weibo

Hiện nay, hoạt động quảng bá phim truyền hình thường xoay quanh các buổi phỏng vấn tập thể trên Weibo, video tương tác trên Douyin và livestream trên những nền tảng trực tuyến. Diễn viên tham gia các điệu nhảy thịnh hành, thực hiện thử thách hoặc những tình huống thân mật nhằm tạo chủ đề thảo luận. Tuy nhiên, việc lặp lại công thức này khiến không ít khán giả cảm thấy các chiến dịch truyền thông ngày càng thiếu sự mới mẻ. Còn những màn tương tác được dàn dựng nhằm tạo hiệu ứng truyền thông thậm chí còn khiến người hâm mộ của các diễn viên tranh cãi, so sánh cặp đôi nào có phản ứng hóa học tốt hơn.