'Ngọc điệm thu' kết thúc bi thảm

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm tình tứ trong Ngọc điệm thu - Ảnh: Weibo

Theo Up Media, bộ phim dân quốc Ngọc điệm thu đã đi đến tập cuối. Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi) và Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm) trải qua vô vàn biến cố, khó khăn mới có thể ở bên nhau. Hai người còn có một cậu con trai tên Tiểu Ngư Nhi.

Thừa Lỗi nói lời yêu như từ biệt Từ Nhược Hàm

Tưởng chừng gia đình nhỏ sẽ được sống những ngày tháng hạnh phúc, nhưng Ngu Sưởng Hiên nhận được lệnh cùng quân đội họ Ngu ra chiến trường.

Cặp đôi đều hiểu chuyến đi lần này có thể lành ít dữ nhiều. Vì vậy, trong đêm trước ngày lên đường, họ dành thời gian ở riêng bên nhau, thổ lộ những tâm tư chất chứa trong lòng.

Ngu Sưởng Hiên từ phía sau ôm lấy Diệp Bình Quân và dịu dàng bày tỏ: "Diệp Bình Quân, giữa thời loạn thế với non sông chìm trong khói lửa này, trong trái tim anh, chỉ có duy nhất một người từng thực sự ngự trị, đó chính là em".

Lời tỏ tình ngọt ngào nhưng cũng tựa như lời từ biệt, khiến nhiều khán giả bật khóc.

Trailer Ngọc điệm thu

Ở một diễn biến khác, Ngu Sưởng Hiên cùng cha dẫn những người đàn ông trong gia tộc ra chiến trường.

Tuy nhiên, không lâu sau khi cuộc chiến nổ ra, quân địch cử một nhóm binh lính đột kích gia tộc họ Ngu.

Mẹ của Ngu Sưởng Hiên là Triệu Bảo Như (Từ Phàm) đứng ra đàm phán, yêu cầu quân địch thả những người phụ nữ trong gia tộc rồi mới chịu đầu hàng.

Cuối cùng, bà giết chết chỉ huy đội quân địch, nhưng cũng bị những binh lính còn lại bắn chết.

Trước khi hy sinh, bà còn phóng hỏa, thiêu rụi cả nhóm quân địch. Sự hy sinh anh dũng của nhân vật này để lại nhiều xúc động.

Phần phục trang, hóa trang và bối cảnh được đánh giá cao nhờ tái hiện không khí thời dân quốc chân thực - Ảnh: Weibo

Cái kết đẫm nước mắt của Ngọc điệm thu

Sau khi Ngu Sưởng Hiên ra chiến trường, cuộc chiến kéo dài nhiều tháng khiến quân đội họ Ngu liên tục thất thế và chịu tổn thất nặng nề.

Cuối cùng, chỉ còn một mình anh đứng trên chiến trường. Quân địch tiếp tục chuẩn bị tên lửa để tiến hành không kích và Ngu Sưởng Hiên đã tử trận.

Trong khi đó, Diệp Bình Quân viết những bài phóng sự từ chiến trường nhằm khích lệ tinh thần mọi người. Cô hiểu rằng Ngu Sưởng Hiên gần như không còn cơ hội sống sót trở về.

Phân cảnh trong tập cuối của Ngọc điệm thu - Ảnh: Weibo

Khi con trai Tiểu Ngư Nhi hỏi bao giờ cha mới về nhà, cô đưa con ra bờ sông và trồng một cây phong. Cô chỉ nhẹ nhàng nói với con: "Khi lá cây chuyển đỏ, cha sẽ trở về!".

Một lời hứa tưởng chừng giản dị nhưng chất chứa nỗi đau mất mát. Cái kết bi thương của Ngọc điệm thu khiến câu chuyện tình giữa Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân khép lại trong nước mắt.

Trên mạng xã hội, khán giả bình luận hài hước: "Phim cuối cùng còn sống mỗi ông đạo diễn và ông biên kịch"; "Hên quá, tôi chưa xem"; "Lần sau các bà né những cái thể loại phim dân quốc ra nhé, nó là cái bánh ngọt ngào để lừa chúng ta"; "Nghe bảo phim hot lắm nhưng kết cục thế này thì thôi tôi không xem tiếp nữa"...

Thời điểm phát sóng, Ngọc điệm thu phải cạnh tranh với nhiều tác phẩm hot như Gả kim thoa của Điền Hi Vi, Tiểu thành lương phương của Tiêu Chiến và Thượng Công Chúa do Mạnh Tử Nghĩa đóng chính, khiến bộ phim khó bứt phá về tỉ suất người xem. Đặc biệt, ở giai đoạn giữa phim, Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân liên tục vướng vào những hiểu lầm, mãi đến những tập sau mới hóa giải. Điều này khiến không ít khán giả bỏ xem, khá đáng tiếc. Bên cạnh đó, diễn xuất của nữ chính Từ Nhược Hàm cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng biểu cảm của cô còn cứng, thiếu sự biến hóa, khiến Thừa Lỗi gần như phải một mình gánh vác sức hút của toàn bộ bộ phim. Chủ đề này cũng gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội.