Cảnh nóng trong 'Ngọc điệm thu' bị chê

Ngọc điệm thu chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Linh Hy - Ảnh: Weibo

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính trong bộ phim dân quốc Ngọc điệm thu, hiện đang phát sóng, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Dù vậy, bộ phim có tỉ suất người xem thấp hơn hẳn Gả kim thoa, tác phẩm có sự tham gia của Điền Hi Vi và Diêm An, vì loạt tranh cãi về kịch bản.

Ngọc điệm thu bị chê lỗi thời

Trong diễn biến mới, để cứu vị hôn phu Giang Học Đình (Lưu Đông Thấm) đang bị giam giữ và có tiền trang trải viện phí cho người mẹ đang đau ốm, Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm thủ vai) buộc phải trao thân cho thiếu soái Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi).

Ngu Sưởng Hiên đơn phương yêu Diệp Bình Quân và tìm mọi cách để chiếm được cô. Anh đưa cô về sống trong nhà mình, đồng thời hai lần cưỡng ép hôn, tạo nên những cảnh thân mật đầy căng thẳng.

Tuy nhiên, cả hai lần đều kết thúc khi Diệp Bình Quân vùng vẫy phản kháng. Vì không tự nguyện, cô bật khóc ngay tại chỗ.

Phản ứng rơi nước mắt của người đẹp Từ Nhược Hàm làm dấy lên nhiều tranh luận - ẢNh: HK01

Không ít khán giả chỉ trích tình tiết tình yêu cưỡng ép giữa hai nhân vật vừa cũ kỹ vừa cẩu huyết, đồng thời cho rằng cách xây dựng câu chuyện thiếu tôn trọng phụ nữ.

Sự mâu thuẫn trong cách xây dựng nhân vật khiến khán giả ngày càng mất kiên nhẫn.

Nhiều người cho rằng Ngọc điệm thu giống những tiểu thuyết ngôn tình lỗi thời từ hai thập kỷ trước, vừa thiếu sáng tạo vừa truyền tải những quan niệm tình yêu lệch lạc.

Trailer Ngọc điệm thu

Phản ứng hóa học bùng nổ của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm

Mặt khác, cảnh nóng táo bạo của Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân trong bồn tắm cũng thu hút sự chú ý. Họ trao nhau nụ hôn nồng nhiệt.

Trước đó, Đầu xuân tươi sáng cũng gây sốt nhờ những phân cảnh thân mật. So với bộ phim này, Ngọc điệm thu có phần lép vế về số lượng cảnh ân ái của cặp đôi chính.

Tuy nhiên, xét về độ táo bạo, màn thân mật trong bồn tắm của Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân vẫn khiến khán giả bất ngờ.

Trên mạng đang lan truyền những cảnh thân mật trong bồn tắm của cặp đôi - Ảnh: Weibo

Ở một phân cảnh khác, khoảnh khắc thân mật kéo dài khoảng 15 giây, được khán giả gọi là "nụ hôn đổi tư thế", cũng được bàn luận nhiều trên mạng xã hội.

Thiếu soái Ngu Sưởng Hiên nói với Diệp Bình Quân: "Em cứ ngủ đi, việc của anh cứ để anh lo". Sau đó, anh hôn dọc cánh tay, tiến đến cổ rồi đặt môi lên môi cô.

Động tác xoay người giữa chừng diễn ra mượt mà, được khen ngợi là tự nhiên đến mức "trông chẳng giống đang diễn".

Nhiều khán giả cho biết họ bị cuốn vào bầu không khí mập mờ trong cảnh quay thân mật - Ảnh: Weibo

Theo HK01, nhiều nhà phê bình phim và khán giả cho rằng điểm sáng của phân cảnh không nằm ở mức độ táo bạo, mà ở cách dàn dựng góc máy và khả năng kiểm soát nhịp điệu chính xác của diễn viên.

Máy quay bám theo hành trình của nụ hôn, từ cánh tay đến cổ rồi đôi môi, tựa như từng bước hé mở những cảm xúc bên trong nhân vật. Nhờ đó, tình cảm bị kìm nén suốt phần lớn tập phim được giải phóng trong một khoảnh khắc.

Điểm nhấn trong diễn xuất của Thừa Lỗi là vẻ ngoài điềm tĩnh, những cử chỉ nhẹ nhàng, trong khi tình cảm sâu bên trong ngày càng khó che giấu. Nam diễn viên thể hiện khá trọn vẹn sự giằng co giữa vẻ kìm chế và cảm xúc mãnh liệt của nhân vật Ngu Sướng Hiên.